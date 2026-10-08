'53ఏళ్ల వయసులో నానా పటేకర్కు సిల్వర్ మెడల్'- సినిమాల్లోనే కాదు క్రీడల్లోనూ ఆయన లెజెండరీనే
నటనారంగంలోనే కాదు క్రీడల్లోనూ ప్రత్యేక గుర్తింపు- జాతీయ స్థాయిలో రజత పతకం గెలుచుకున్న నానా పటేకర్- క్రీడల్లో ఆయన సాధించిన విజయాలు మీకు తెలుసా?
Published : October 8, 2026 at 5:40 PM IST
Nana Patekar Medals : బాలీవుడ్ లెజెండరీ నటుడు నానా పటేకర్ సుదీర్ఘ సినీ కెరీర్లో అనేక ఘనతలు సాధించారు. ఆయన జాతీయ అవార్డులు సైతం అందుకున్నారు. సినీ రంగంలో ఆయన చేసిన సేవలకుగానూ 2013లో అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం నానా పటేకర్కు పద్మ శ్రీ అవార్డుతో గౌరవించింది. ఇవే కాకుండా రాష్ట్రా స్థాయిలోనూ అనేక సినిమా అవార్డులు నానా పటేకర్ను వరించాయి. అయితే సినిమా రంగంలోనే కాకుండా క్రీడారంగంలోనూ ఆయన సత్తా చాటారు. ఇందులో జాతీయ ఛాంపియన్షిప్లో ఏకంగా పతకాన్ని కూడా గెలుచుకున్నారని మీకు తెలుసా? మరి ఏ క్రీడలో ఆయనకు పతకం వచ్చింది? ఎప్పుడు నెగ్గారనేది ఇప్పుడు చూద్దాం!
40ఏళ్ల వయసులో షూటింగ్ షురూ!
సినిమాల్లో అద్భుతమైన నటనతో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న నానా పటేకర్, నైపుణ్యం కలిగిన ఒక షూటర్ కూడా. 40ఏళ్ల వయసులో ఆయన షూటింగ్ ప్రారంభించారు. ఈ విషయాన్ని 2011లో జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో స్వయంగా చెప్పారు. షూటింగ్ పోటీల బహుమతి ప్రదానోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైనప్పుడు, అక్కడ ఆయనకు వివిధ రకాల తుపాకులను ఉపయోగించారు. అప్పుడే ఆయనకు షూటింగ్పై ఆసక్తి పెరిగిందట.
ప్రాక్టీస్ ఇలా!
ఆ తర్వాత తరచుగా దీనిపై ప్రాక్టీస్ చేశానని చెప్పారు. ఇందుకోసం వాటర్ బాటిల్ మూతల వంటి చిన్న వస్తువులను గురిచూసి కాల్చేవారట. తనకు 49ఏళ్ల వయసులో అంటే 2001లో తొలిసారి షూటింగ్ పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. అప్పుు 50-మీటర్ల రైఫిల్ ప్రోన్, 300 మీటర్ల బిగ్ బోర్ ఈవెంట్లలో పోటీ పడ్డారు. ఈపోటీల కోసంసన్నద్ధమయ్యేందుకు, పుణెలోని బాలేవాడి ప్రాంతాల్లోని షూటింగ్ రేంజ్లలో ఆయన విస్తృతంగా సాధన చేసినట్లు అప్పటి ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు.
55ఏళ్ల వయసులో పతకం
ఆయన లీడ్ రోల్లో 1991లో వచ్చిన 'ప్రహార్' (Prahaar) షూటింగ్లో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ చిత్రం కోసం ఆయన భారత సైన్యం వద్ద శిక్షణ పొందారు. అక్కడ పొందిన అనుభవం తన షూటింగ్ కెరీర్లో ఉపయోగపడింది. తాను చేసిన ఈ కృషి జాతీయ స్థాయిలోనూ ఫలితాన్నిచ్చింది. 2004లో ఇందౌర్లోని బి.ఎస్.ఎఫ్ (BSF) రేంజ్లో జరిగిన 48వ జాతీయ షూటింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో 300 మీటర్ల బిగ్ బోర్ ఈవెంట్లో ఆయన రజత పతకాన్ని గెలుచుకున్నారు. దాంతోపాటు మూడేళ్ల తర్వాత 2007లో మహారాష్ట్ర జట్టు తరపున పోటీలో దిగి కాంస్య పతకాన్ని సాధించారు. ఆయన సాధించిన ఈ ఘనత అతి తక్కువ మందికే తెలుసు. అయితే ఇవాళ ఆయన కన్నుమూయడంతో అభిమానులు నానా పటేకర్ సాధించిన విజయాలను మరోసారి గుర్తుచేసుకుంటున్నారు.