భారత్ తరఫున అదే నా చివరి వరల్డ్కప్- టైటిల్ కోసం శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తా: విరాట్ కోహ్లీ
2027 వన్డే ప్రపంచకప్ తనకు చివరిదని వెల్లడించిన విరాట్ కోహ్లీ- భారత్ను ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలపటమే లక్ష్యమన్న స్టార్ బ్యాటర్- విదేశీ పరిస్థితుల్లో వరల్డ్కప్ ఆడటం మరింత సవాల్ అని వెల్లడి
Published : September 26, 2026 at 3:08 PM IST
World Cup 2027 Virat Kohli : స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సంచలన ప్రకటన చేశారు. 2027లో జరిగే వన్డే ప్రపంచకప్ తనకు భారత్ తరఫున చివరి వరల్డ్కప్ కానుందని స్పష్టం చేశాడు. ఆ మెగా టోర్నీలో జట్టు విజయమే తన ప్రధాన లక్ష్యమని, అందుకోసం మైదానంలో తన శక్తినంతా ధారపోసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పాడు. జియోస్టార్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కోహ్లీ తన ప్రపంచకప్ లక్ష్యాలపై ఈ మేరకు మాట్లాడారు.
సాధారణ ద్వైపాక్షిక సిరీస్లతో పోలిస్తే ప్రపంచకప్లో ఒత్తిడి, తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయని కోహ్లీ పేర్కొన్నాడు. ముఖ్యంగా 50 ఓవర్ల ఫార్మాట్లో వరుస మ్యాచ్లకు అత్యుత్తమ స్థాయిలో సిద్ధంగా ఉండటం అంత సులభం కాదని వివరించాడు. స్వదేశంలో కాకుండా విదేశీ పరిస్థితుల్లో ప్రపంచకప్ ఆడాల్సి రావడం ఆటగాళ్లకు మరో సవాల్ అని అభిప్రాయపడ్డాడు. విదేశీ పరిస్థితుల్లో ఆడటం శారీరకంగా, మానసికంగా ఎక్కువ శ్రమతో కూడుకున్నదని చెప్పాడు. అయితే భారత్ తరఫున తాను ఆడబోయే చివరి వన్డే ప్రపంచకప్ ఇదేనన్న విషయం తనలో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతోందని తెలిపాడు. చివరి ప్రపంచకప్లో ఎలాంటి లోటు లేకుండా ఆడాలన్నదే తన ప్రేరణ అని చెప్పాడు. మైదానంలో తనవంతు పూర్తిగా అందించి, జట్టు విజయానికి అవసరమైన ప్రతి ప్రయత్నం చేస్తానని స్పష్టం చేశాడు.
50 ఓవర్ల క్రికెట్ ప్రత్యేకమైన ఒత్తిడి
టీ20 క్రికెట్లో మ్యాచ్ మొత్తం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, వన్డే ప్రపంచకప్లో సవాలు మరో స్థాయిలో ఉంటుందని కోహ్లీ వివరించాడు. 50 ఓవర్ల మ్యాచ్లో దాదాపు రెండున్నర టీ20 మ్యాచ్లంత సమయం మైదానంలో ఉండాల్సి వస్తుందని చెప్పాడు. ప్రపంచకప్ వంటి పెద్ద టోర్నీలో వరుసగా పది మ్యాచ్ల వరకు అదే స్థాయి ఏకాగ్రత, తీవ్రతను కొనసాగించడం చాలా కష్టమైన విషయమని పేర్కొన్నాడు. అందుకే ఈ టోర్నీకి శారీరకంగా మాత్రమే కాకుండా మానసికంగానూ ఆటగాళ్లు సిద్ధంగా ఉండాల్సి ఉంటుందని వివరించాడు.
ఇక వన్డే ప్రపంచకప్లో కోహ్లీకి ఇప్పటికే విశేష అనుభవం ఉంది. ఇప్పటివరకు 37 మ్యాచ్లు ఆడిన అతడు 37 ఇన్నింగ్స్ల్లో 1,795 పరుగులు చేశాడు. 59.83 సగటుతో బ్యాటింగ్ చేసిన కోహ్లీ, ఐదు శతకాలు, 12 అర్ధశతకాలు నమోదు చేశాడు. అతడి అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు 117 పరుగులు. 2011లో భారత్ ప్రపంచకప్ విజేతగా నిలిచిన జట్టులో కోహ్లీ సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత 2023లో స్వదేశంలో జరిగిన ప్రపంచకప్లో భారత జట్టు ఫైనల్ వరకు వెళ్లింది. అయితే తుది పోరులో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఓటమి ఎదురైంది. 2027 ప్రపంచకప్లో మరోసారి టైటిల్ సాధించాలన్న పట్టుదలతో బరిలోకి దిగాలని కోహ్లీ భావిస్తున్నాడు. ప్రపంచకప్ గెలవడమే తన లక్ష్యమని, అందుకోసం అవసరమైనదంతా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పాడు.
వన్డేల్లోనూ అద్భుత రికార్డు
భారత వన్డే జట్టులో దశాబ్దానికి పైగా కీలక ఆటగాడిగా కొనసాగుతున్న కోహ్లీకి ఈ ఫార్మాట్లో ఘనమైన రికార్డు ఉంది. ఇప్పటివరకు 302 వన్డే ఇన్నింగ్స్ల్లో 14,941 పరుగులు సాధించాడు. 58.59 సగటుతో పరుగులు చేసిన అతడు 54 శతకాలు, 79 అర్ధశతకాలు నమోదు చేశాడు. వన్డేల్లో అతడి అత్యధిక స్కోరు 183. 37 ఏళ్ల కోహ్లీ, 2027 ప్రపంచకప్ నాటికి తన అనుభవాన్ని జట్టుకు ఉపయోగపడేలా చేయడంపై దృష్టి పెట్టనున్నాడు. యువ ఆటగాళ్లతో కూడిన జట్టులో తన అనుభవం కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది.
ప్రపంచకప్ సన్నాహాలకు వన్డే సిరీస్లు
2027 ప్రపంచకప్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని భారత్ వన్డే క్రికెట్పై దృష్టి సారిస్తోంది. వెస్టిండీస్తో జరగనున్న వన్డే సిరీస్ ఈ సన్నాహాల్లో భాగం కానుంది. ఆ తర్వాత న్యూజిలాండ్తో ఐదు వన్డేలు, శ్రీలంకతో మూడు వన్డేలు ఆడనుంది. 2027 ఆరంభంలో జింబాబ్వేతో మూడు వన్డేలు జరగనున్నాయి. వెస్టిండీస్తో తొలి వన్డే ఆదివారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్లో భారత జట్టుకు శుభ్మన్ గిల్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీతో పాటు రుతురాజ్ గైక్వాడ్, కేఎల్ రాహుల్, యశస్వి జైస్వాల్, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్ తదితరులు జట్టులో ఉన్నారు.
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