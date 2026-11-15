లక్ష్యసేన్ సంచలనం- జపాన్ మాస్టర్స్ టైటిల్ కైవసం
Lakshya Sen 500 Men Singles : తొలి గేమ్లో ఓడినా అద్భుతంగా పుంజుకున్న భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ లక్ష్యసేన్ జపాన్ మాస్టర్స్ సూపర్ 500 టైటిల్ను గెలుచుకున్నాడు.
Published : November 15, 2026 at 10:33 AM IST
భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ లక్ష్యసేన్ మరోసారి తన సత్తా చాటాడు. జపాన్ వేదికగా జరిగిన కుమామోటో మాస్టర్స్ సూపర్ 500 టోర్నీలో విజేతగా నిలిచాడు. ఆదివారం జరిగిన పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్లో జపాన్ ఆటగాడు కోకి వటనాబేపై అద్భుత విజయం సాధించాడు. తొలి గేమ్లో ఓటమి ఎదురైనా, ఆ తర్వాత వరుసగా రెండు గేమ్లు గెలిచి టైటిల్ను సొంతం చేసుకున్నాడు. 13-21, 21-18, 21-14 తేడాతో ప్రత్యర్థిని ఓడించాడు. గంటా నాలుగు నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ పోరులో లక్ష్యసేన్ చివరి వరకు పట్టుదలతో ఆడాడు. ఈ విజయంతో జపాన్ మాస్టర్స్ పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ గెలిచిన తొలి భారత ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు.
తొలి గేమ్లో తడబాటు
ఫైనల్ పోరులో ఆరంభం నుంచే కోకి వటనాబే దూకుడుగా ఆడాడు. సొంతగడ్డపై ఆడుతుండటంతో ప్రేక్షకుల మద్దతు కూడా అతడికి కలిసొచ్చింది. వేగంగా షాట్లు కొడుతూ లక్ష్యసేన్పై ఒత్తిడి పెంచాడు. మరోవైపు లక్ష్యసేన్ కొన్ని అనవసర తప్పిదాలు చేశాడు. ముఖ్యంగా కోర్టు హద్దులు దాటి షాట్లు కొట్టడంతో ప్రత్యర్థికి పాయింట్లు లభించాయి. ఒక దశలో వటనాబే 6-1తో ఆధిక్యంలోకి వెళ్లాడు. లక్ష్యసేన్ మధ్యలో పుంజుకునే ప్రయత్నం చేసినా, జపాన్ ఆటగాడు తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించాడు. విరామ సమయానికి 11-6తో ముందంజలో నిలిచాడు. ఆ తర్వాత కూడా అదే జోరు కొనసాగించి తొలి గేమ్ను 21-13తో గెలుచుకున్నాడు. దీంతో లక్ష్యసేన్పై ఒత్తిడి పెరిగింది.
రెండో గేమ్లో పుంజుకున్న లక్ష్యసేన్
తొలి గేమ్ ఓటమి తర్వాత లక్ష్యసేన్ తన ఆటతీరును మార్చుకున్నాడు. రెండో గేమ్ ఆరంభం నుంచే వేగం పెంచాడు. వరుసగా ఐదు పాయింట్లు సాధించి ప్రత్యర్థిపై ఒత్తిడి పెంచాడు. వటనాబే కూడా పుంజుకునేందుకు ప్రయత్నించినా, లక్ష్యసేన్ అతడికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఇవ్వలేదు. బలమైన స్మాష్లు, కోర్టులో వేగంగా కదులుతూ పాయింట్లు సాధించాడు. విరామ సమయానికి 11-6తో ఆధిక్యంలో నిలిచాడు. ఆ తర్వాత కూడా లక్ష్యసేన్ తన ఆధిక్యాన్ని కొనసాగించాడు. ఒక దశలో 18-10తో ముందంజలో నిలిచి గేమ్ను సులభంగా ముగించేలా కనిపించాడు. అయితే వటనాబే చివర్లో పోరాటం చేశాడు. వరుసగా పాయింట్లు సాధిస్తూ లక్ష్యసేన్ ఆధిక్యాన్ని తగ్గించాడు. స్కోరు 19-17కు చేరడంతో ఉత్కంఠ నెలకొంది. అయినా ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ఆడిన లక్ష్యసేన్ కీలక పాయింట్లు సాధించాడు. చివరకు 21-18తో రెండో గేమ్ను గెలిచి మ్యాచ్ను 1-1తో సమం చేశాడు.
పూర్తి ఆధిపత్యం
టైటిల్ విజేతను నిర్ణయించే మూడో గేమ్లో ఇరువురు ఆటగాళ్లు హోరాహోరీగా తలపడ్డారు. ఆరంభంలో పాయింట్లు సమంగా సాగాయి. ఒక దశలో స్కోరు 5-5తో సమమైంది. వటనాబే తన వేగంతో లక్ష్యసేన్ను ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే లక్ష్యసేన్ అద్భుతమైన డైవింగ్ సేవ్లు, స్మాష్లతో ఆకట్టుకున్నాడు. కీలక సమయంలో వరుసగా పాయింట్లు సాధిస్తూ 11-7తో ఆధిక్యంలోకి వెళ్లాడు. విరామం తర్వాత లక్ష్యసేన్ మరింత దూకుడుగా ఆడాడు. కోర్టు నలుమూలలకు షాట్లు కొడుతూ వటనాబేను పరుగులు పెట్టించాడు. దీంతో జపాన్ ఆటగాడు తడబడ్డాడు. మరోవైపు లక్ష్యసేన్ ఒక్కో పాయింట్ సాధిస్తూ ఆధిక్యాన్ని పెంచుకున్నాడు. ఒక దశలో స్కోరు 17-8కు చేరింది. ఆ తర్వాత వటనాబే పుంజుకునే అవకాశం ఇవ్వకుండా లక్ష్యసేన్ తన ఆటను కొనసాగించాడు. చివరకు 21-14తో మూడో గేమ్ను గెలిచి టైటిల్ను అందుకున్నాడు.
వరుసగా రెండో టైటిల్
ఈ విజయంతో లక్ష్యసేన్ ఈ ఏడాది రెండో టైటిల్ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఇటీవల జర్మనీలో జరిగిన హైలో ఓపెన్ సూపర్ 500 టోర్నీలోనూ అతడు విజేతగా నిలిచాడు. ఇప్పుడు జపాన్ మాస్టర్స్లోనూ గెలిచి వరుసగా రెండో టైటిల్ను సాధించాడు. ఈ టోర్నీ విజేతగా నిలవడంతో అతడికి 9,200 ర్యాంకింగ్ పాయింట్లు లభించాయి. ఈ పాయింట్లు బీడబ్ల్యూఎఫ్ వరల్డ్ టూర్ ఫైనల్స్ అర్హతకు కూడా కీలకం కానున్నాయి. టోర్నీకి ముందు వరల్డ్ టూర్ ఫైనల్స్ రేసులో లక్ష్యసేన్ 12వ స్థానంలో ఉండగా, వటనాబే ఎనిమిదో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఈ విజయంతో సీజన్ ముగింపు టోర్నీకి అర్హత సాధించే అవకాశాలను లక్ష్యసేన్ మెరుగుపరుచుకున్నాడు. ఇటీవల వరుస విజయాలతో మంచి ఫామ్లో ఉన్న లక్ష్యసేన్ జపాన్ గడ్డపై మరోసారి తన ప్రతిభను నిరూపించాడు.
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