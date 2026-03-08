ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ టోర్నీ- ఫైనల్లో లక్ష్యసేన్కు నిరాశ
Published : March 8, 2026 at 6:59 PM IST
Lakshya Sen All England Open : భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ లక్ష్యసేన్కు ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ టోర్నీ ఫైనల్లో చుక్కెదురైంది. బర్మింగమ్ వేదికగా ఆదివారం జరిగిన పురుషుల సింగిల్స్ పైనల్లో లక్ష్య సేన్ ఓటమిపాలయ్యాడు. టైటిల్ ఫైట్లో చైనీస్ తైపీకి చెందిన లిన్ చున్- యిని ఢీ కొట్టిన అతడు 15-21, 20-22 వరుస సెట్లు కోల్పోయి ఓడిపోయాడు. దీంతో మరోసారి రన్నరప్తో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.
భారీ అంచనాలతో ఫైనల్ బరిలో దిగిన లక్ష్యసేన్ ప్రత్యర్థి లిన్ చున్ దూకుడును అధిగమించలేకపోయాడు. తొలి రౌండ్లో 15-21తో ఓడిపోయాడు. దీంతో రెండో సెట్ను కచ్చితంగా నెగ్గాల్సి పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే ఈ రెండో సెట్లో లక్ష్య సేన్ పుంజుకున్నాడు. లిన్ చున్కు గట్టి పోటీ ఇచ్చాడు. కానీ సమర్థంగా ఆడిన అతడు లక్ష్యకు ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. హోరాహోరీగా సాగిన ఈసెట్ను కూడా చివరికి 20-22తో నెగ్గాడు. దీంతో వరుస సెట్లలో నెగ్గడంతో ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ టోర్నీ ఫైనల్ ఛాంపియన్గా నిలిచాడు.
కొనసాగుతున్న నిరీక్షణ
ఈ ఓటమితో ప్రతిష్ఠాత్మక ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ టోర్నీ ఛాంపియన్గా నిలవాలన్న 24ఏళ్ల భారత్ షట్లర్ లక్ష్యసేన్ నిరీక్షణ కొనసాగుతోంది. అతడు గతంలో 2022లోనూ ఫైనల్ చేరాడు. కానీ తుది మెట్టుపై బోల్తా కొట్టాడు. దీంతో అప్పుడు కూడా రన్నరప్తో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.
భారత్ నుంచి ఇద్దరే!
ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ టోర్నీ టైటిల్ను ఇప్పటిదాకా భారత్ నుంచి ఇద్దరే షట్లర్లు నెగ్గారు. 1980లో ప్రకాష్ పదుకొనే విజయం సాధించి ఈ టైటిల్ దక్కించుకున్న భారత తొలి షట్లర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఆ తర్వాత 2001లో పి గోపీచంద్ ఈ టోర్నీ ఛాంపియన్గా నిలిచాడు. అలా ఈ టోర్నీ చరిత్రలో భారత్ నుంచి ఈ ఇద్దరే పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ను గెలుచుకున్నారు.