ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ టోర్నీలో ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన లక్ష్యసేన్- సెమీస్లో ఘన విజయం
Published : March 7, 2026 at 9:54 PM IST
All England Open 2026 : భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ లక్ష్యసేన్ ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ టోర్నీలో ఫైనల్కు దూసుకెళ్లాడు. బర్మింగ్హామ్ వేదికగా పురుషుల సింగిల్స్లో శనివారం జరిగిన సెమీఫైనల్లో లక్ష్య కెనడాకు చెందిన విక్టర్ లైపై విజయం సాధించాడు. 12వ ర్యాంకర్ లక్ష్యసేన్ 16వ సీడ్ లై ను 21- 16 18- 21 21- 15 తేడాతో ఓడించి ఫైనల్కు అర్హత సాధించాడు. ఇక ఆదివారం జరగనున్న ఫైనల్లో చైనీస్ తైపీకి చెందిన లిన్ చున్- యిని లక్ష్య ఢీ కొట్టనున్నాడు.
గంట 37 నిమిషాల పాటు జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో తొలి సెట్లోనే లక్ష్య 21-16తో గెలుచుకున్నాడు. అయితే రెండో సెట్లో ప్రత్యర్థి నుంచి అతడికి ప్రతిఘటన ఎదురైంది. పుంజుకున్న విక్టర్ లై రెండో సెట్ను 18-21తో నెగ్గాడు. ఇక కీలకమైన మూడో సెట్లో కమ్బ్యాక్ ఇచ్చిన లక్ష్య ప్రత్యర్థిపై పైచేయి సాధించాడు. ఈ సెట్ను 21-15తేడాతో నెగ్గి విజయం సాధించాడు. దీంతో ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ టోర్నీలో అతడు రెండోసారి ఫైనల్కు అర్హత సాధించాడు. గతంలో 2022లో ఫైనల్కు చేరిన అతడు రన్నరప్తో సరిపెట్టుకున్నాడు.
ఇక శనివారం జరిగిన మరో సెమీఫైనల్లో చున్-యి ప్రపంచ నంబర్ 2 థాయిలాండ్కు చెందిన కున్లావుట్ విటిడ్సార్న్ను ఓడించాడు. అంతకుముందు శుక్రవారం జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో చైనాకు చెందిన ప్రపంచ నంబర్ 6 లీ షి ఫెంగ్ను లక్ష్య వరుస గేమ్లలో ఓడించాడు.