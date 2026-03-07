ETV Bharat / sports

ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లిన లక్ష్యసేన్- సెమీస్​లో గ్రాండ్ విక్టరీ

ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ టోర్నీలో ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లిన లక్ష్యసేన్- సెమీస్​లో ఘన విజయం

March 7, 2026

All England Open 2026 : భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ లక్ష్యసేన్ ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ టోర్నీలో ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లాడు. బర్మింగ్‌హామ్ వేదికగా పురుషుల సింగిల్స్​లో శనివారం జరిగిన సెమీఫైనల్లో లక్ష్య కెనడాకు చెందిన విక్టర్ లైపై విజయం సాధించాడు. 12వ ర్యాంకర్ లక్ష్యసేన్ ​16వ సీడ్ లై ను 21- 16 18- 21 21- 15 తేడాతో ఓడించి ఫైనల్​కు అర్హత సాధించాడు. ఇక ఆదివారం జరగనున్న ఫైనల్‌లో చైనీస్ తైపీకి చెందిన లిన్ చున్- యిని లక్ష్య ఢీ కొట్టనున్నాడు.

గంట 37 నిమిషాల పాటు జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో తొలి సెట్​లోనే లక్ష్య 21-16తో గెలుచుకున్నాడు. అయితే రెండో సెట్​లో ప్రత్యర్థి నుంచి అతడికి ప్రతిఘటన ఎదురైంది. పుంజుకున్న విక్టర్ లై రెండో సెట్​ను 18-21తో నెగ్గాడు. ఇక కీలకమైన మూడో సెట్​లో కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చిన లక్ష్య ప్రత్యర్థిపై పైచేయి సాధించాడు. ఈ సెట్​ను 21-15తేడాతో నెగ్గి విజయం సాధించాడు. దీంతో ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ టోర్నీలో అతడు రెండోసారి ఫైనల్​కు అర్హత సాధించాడు. గతంలో 2022లో ఫైనల్​కు చేరిన అతడు రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకున్నాడు.

ఇక శనివారం జరిగిన మరో సెమీఫైనల్లో చున్-యి ప్రపంచ నంబర్ 2 థాయిలాండ్‌కు చెందిన కున్లావుట్ విటిడ్సార్న్‌ను ఓడించాడు. అంతకుముందు శుక్రవారం జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌లో చైనాకు చెందిన ప్రపంచ నంబర్ 6 లీ షి ఫెంగ్‌ను లక్ష్య వరుస గేమ్‌లలో ఓడించాడు.

