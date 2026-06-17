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ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 : ఎంబాపె సరికొత్త రికార్డులు - సెనెగల్‌ను చిత్తు చేసిన ఫ్రాన్స్

ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 గ్రూప్-I మ్యాచ్‌లో ఫ్రాన్స్ 3-1 తేడాతో విజయం - రెండు అద్భుతమైన గోల్స్‌తో చెలరేగిన ఫ్రాన్స్ కెప్టెన్ కిలియన్ ఎంబాపె

FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026 (AP news)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 6:57 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 గ్రూప్ దశలో భాగంగా న్యూజెర్సీ వేదికగా జరిగిన పోరులో ఫ్రాన్స్ 3-1 తేడాతో సెనెగల్‌పై ఘన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో రెండు అద్భుతమైన గోల్స్‌తో మెరిసిన ఎంబాపె, జట్టును గెలిపించడమే కాకుండా ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజాల రికార్డులను తిరగరాస్తూ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ఫస్టాఫ్‌లో సెనెగల్ జట్టు ఫ్రాన్స్‌కు గట్టి సవాలు విసిరింది. కానీ, సెకండాఫ్‌లో ఎంబాపె వ్యూహంతో ఫ్రాన్స్‌ను విజయం వరించింది. సెనెగల్ జట్టు చాలా పక్కా ప్రణాళికతో బరిలోకి దిగింది. ఫ్రాన్స్ కెప్టెన్ కిలియన్ ఎంబాపెను కట్టడి చేయడమే లక్ష్యంగా ఆడింది. ఫలితంగా ఫస్టాఫ్‌ ముగిసేసరికి ఎంబాపె కేవలం 14 సార్లు మాత్రమే బంతిని తాకగలిగాడు. దీనితో మొదటి 45 నిమిషాల ఆట ఒక గోల్ నమోదు కాకుండానే ముగిసింది.

మ్యాచ్ స్వరూపమే మార్చిన ఫ్రాన్స్
ఇక సెకండాఫ్‌లో ఫ్రాన్స్ జట్టు పక్కా వ్యూహంతో మైదానంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఎంబాపె ఒక్కసారిగా తన వేగాన్ని పెంచాడు. 66వ నిమిషంలో జూల్స్ కౌండే నుంచి అందిన ఒక అద్భుతమైన త్రూ-బాల్‌ను ఎంబాపె ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాడు. అంతవరకు పెనాల్టీ బాక్స్‌లో బంతిని నియంత్రించడానికి ఇబ్బంది పడిన ఎంబాపె ఈసారి మాత్రం ఎలాంటి పొరపాటు చేయలేదు. అత్యంత చాకచక్యంగా బంతిని గోల్ పోస్ట్‌లోకి పంపి ఫ్రాన్స్‌కు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు.
తొలి గోల్ వచ్చిన ఉత్సాహంలో ఫ్రాన్స్ మరింత దూకుడు పెంచింది. కొద్దిసేపటికే బ్రాడ్లీ బార్కోలా మరో గోల్ సాధించాడు. దీంతో ఫ్రాన్స్ ఆధిక్యం 2-0కు చేరింది. మ్యాచ్ దాదాపు ముగింపునకు వచ్చేసింది అనుకుంటున్న తరుణంలో, ఇంజూరీ టైమ్‌లో సెనెగల్ ప్లేయర్ గోల్‌గా మలిచాడు. దీంతో స్కోరు 2-1 గా మారి మ్యాచ్‌లో ఒక్కసారిగా ఉత్కంఠ పెరిగింది. దీంతో ఆ మ్యాచ్ డ్రా అవుతుందేమోనన్న ఆందోళనలో ఫ్రాన్స్ అభిమానులు ఉన్నారు. అయితే సెనెగల్ ఆనందం ఎక్కువ సేపు నిలవలేదు. ఫ్రాన్స్ ఎదురుదాడికి దిగింది. ఎంబాపె కొట్టిన లాంగ్-రేంజ్ షాట్ నెట్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ అద్భుతమైన గోల్‌తో ఫ్రాన్స్ 3-1తో విజయాన్ని ఖరారు చేసుకుంది.

ఎంబాపె రికార్డులు
ఈ మ్యాచ్‌లో సాధించిన రెండు గోల్స్ ద్వారా కిలియన్ ఎంబాపే ప్రపంచకప్ చరిత్రలో సరికొత్త మైలురాళ్లను అధిగమించాడు. ఫ్రాన్స్ తరఫున అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా ఇప్పటివరకు ఒలివియర్ గిరౌడ్ పేరిట ఉన్న రికార్డును ఎంబాపె బద్దలు కొట్టాడు. గిరౌడ్ 137 మ్యాచ్‌ల్లో 57 గోల్స్ సాధించగా, ఎంబాపే కేవలం 99 మ్యాచ్‌ల్లోనే 58 గోల్స్ మార్కును అందుకొని ఫ్రాన్స్ ఆల్-టైమ్ టాప్ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు.
ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు ఎంబాపె ప్రపంచకప్‌లలో 12 గోల్స్‌తో బ్రెజిల్ లెజెండ్ పెలే సరసన ఉన్నాడు. కానీ ఈ మ్యాచులో చేసిన రెండు గోల్స్‌తో పెలేను, అలాగే అర్జెంటీనా స్టార్ లీనల్ మెస్సీని వరల్డ్ కప్ ఆల్-టైమ్ స్కోరింగ్ చార్ట్‌లో వెనక్కి నెట్టేశాడు.
ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్లలో ఫ్రాన్స్ తరఫున అత్యధిక గోల్స్ చేసిన దిగ్గజ ఆటగాడు జస్ట్ ఫాంటైన్ రికార్డును సైతం అధిగమిస్తూ, ఎంబాపే తన ఖాతాలో 14 వరల్డ్ కప్ గోల్స్ వేసుకున్నాడు. ఈ ఘనతతో అతను ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యధిక గోల్స్ చేసిన జర్మనీ ఆటగాడు మిరోస్లావ్ క్లోజ్ (16 గోల్స్) ఆల్-టైమ్ రికార్డుకు కేవలం రెండు గోల్స్ దూరంలో నిలిచాడు.

ఎంబాపె భావోద్వేగ పోస్ట్
సెనెగల్‌పై విజయం తర్వాత ఆ జట్టు కెప్టెన్, స్టార్ స్ట్రైకర్ కిలియన్ ఎంబాపె సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ప్రపంచకప్ లాంటి సుదీర్ఘ ప్రయాణానికి తమ జట్టు పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉందని ప్రకటించాడు. మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం ఎంబాపె తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్టు పెట్టాడు. "టోర్నమెంట్‌ను విజయంతో ప్రారంభించడం ఎప్పుడూ చాలా ముఖ్యం. మా ముందున్న మార్గం చాలా పెద్దది. కానీ మేము దేనికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాం," అంటూ జట్టులో సరికొత్త జోష్ నింపాడు.

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FIFA WORLD CUP 2026
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