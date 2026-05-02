వైభవ్ను ఔట్ చేసి అగ్రెసివ్ సెలబ్రేషన్- దిల్లీ పేసర్ ప్రవర్తనపై నెటిజన్ల ఫైర్- గ్రౌండ్లో ఏం జరిగిందంటే?
వైభవ్ను అవుట్ చేసిన తర్వాత జెమీసన్ అగ్రెసివ్ సెలబ్రేషన్- దిల్లీ పేసర్ ప్రవర్తన అస్సలు బాలేదంటూ మాజీ ప్లేయర్ ప్రియాంక్ పాంచల్ కౌంటర్- ఒక చిన్న పిల్లాడికి అలా సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడంపై ట్రోల్స్
Published : May 2, 2026 at 10:04 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi vs Kyle Jamieson : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ప్రతి మ్యాచ్లోనూ రికార్డుల వేట కొనసాగిస్తున్నాడు. అయితే దిల్లీ క్యాపిటల్స్తో జరిగిన లేటెస్ట్ మ్యాచ్లో 15 ఏళ్ల కుర్రాడికి ఒక చేదు అనుభవం ఎదురైంది. సాధారణంగా వికెట్ తీసినప్పుడు బౌలర్లు సంబరాలు చేసుకోవడం సహజమే కానీ దిల్లీ పేసర్ కైల్ జెమీసన్ మాత్రం హద్దులు దాటి ప్రవర్తించాడు. తనకంటే సగం వయసున్న వైభవ్ను అవుట్ చేసిన తర్వాత జెమీసన్ ఇచ్చిన అగ్రెసివ్ సెండ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు క్రికెట్ వర్గాల్లో పెద్ద దుమారం రేపుతోంది. ఒక చిన్న పిల్లాడిపై అంత కోపం చూపించాల్సిన అవసరం ఏముందని నెటిజన్లు జెమీసన్ను ఏకిపారేస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో వైరల్గా మారింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే!
ఫోర్ కొట్టిన కసి- యార్కర్తో వికెట్ తీసిన జెమీసన్!
మ్యాచ్ రెండో ఓవర్లోనే ఈ డ్రామా చోటుచేసుకుంది. జెమీసన్ వేసిన నాలుగో బంతిని వైభవ్ అద్భుతమైన ఫోర్గా మలిచాడు. ఆ మరుసటి బంతికే జెమీసన్ ఒక పదునైన ఇన్ స్వింగింగ్ యార్కర్ వేశాడు. ఆ వేగాన్ని అంచనా వేయడంలో విఫలమైన వైభవ్ క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. వికెట్ పడగానే జెమీసన్ ఒక్కసారిగా వైభవ్ వైపు చూస్తూ గట్టిగా అరుస్తూ సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చాడు. ఒక సీనియర్ స్టార్ ప్లేయర్ను అవుట్ చేసిన రేంజ్లో జెమీసన్ ఇచ్చిన రియాక్షన్ చూసి స్టేడియంలో ఉన్న వారంతా షాక్ అయ్యారు. ఈ సీజన్లో అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్న వైభవ్ కేవలం 4 పరుగులకే వెనుదిరగడం రాజస్థాన్ రాయల్స్కు గట్టి దెబ్బే అని చెప్పాలి.
𝙏𝙝𝙚 𝙍𝙤𝙖𝙧 𝙊𝙛 𝘼 𝙏𝙞𝙜𝙚𝙧 🔥🐅pic.twitter.com/eRjKOlhzFR— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) May 1, 2026
ప్రియాంక్ పాంచల్ సీరియస్
భారత మాజీ క్రికెటర్ ప్రియాంక్ పాంచల్ ఈ ఘటనపై సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. 31 ఏళ్ల కైల్ జెమీసన్ ఒక 15 ఏళ్ల పిల్లాడిని అవుట్ చేసి అలా ప్రవర్తించడం అస్సలు చూడముచ్చటగా లేదని మండిపడ్డారు. అది అనవసరమైన రియాక్షన్ అని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. అయితే జెమీసన్లో ఉన్న ఆ కసిని చూస్తుంటే వైభవ్ అంటే ప్రత్యర్థుల్లో ఎంత భయం మొదలైందో అర్థమవుతోందని పాంచల్ కౌంటర్ వేశారు. ఒక చిన్న పిల్లాడు కూడా ఇంటర్నేషనల్ స్టార్లను వణికిస్తున్నాడనడానికి జెమీసన్ రియాక్షనే నిదర్శనమని క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
రికార్డుల వేటలో వైభవ్- మిస్సైన ఛాన్స్
ఈ మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ రెండు అరుదైన ప్రపంచ రికార్డులను అందుకునే అవకాశాన్ని తృటిలో కోల్పోయాడు. టీ20 క్రికెట్లో తక్కువ బంతుల్లో 100 సిక్సర్లు బాదిన కీరన్ పొలార్డ్ రికార్డును బద్దలు కొట్టడానికి వైభవ్కు కేవలం ఒక్క సిక్సర్ మాత్రమే కావాలి. అలాగే 20 ఏళ్ల వయసు కంటే ముందే 100 టీ20 సిక్సర్లు కొట్టిన మొదటి ప్లేయర్గా చరిత్ర సృష్టించే ఛాన్స్ కూడా జెమీసన్ వల్ల మిస్సయ్యింది. ఈ సీజన్ లో ఇప్పటికీ 10 మ్యాచ్ల లో 404 పరుగులు చేసిన వైభవ్ సగటు 40.40 గా ఉండగా స్ట్రైక్ రేట్ ఏకంగా 237.64 గా ఉండటం విశేషం. ఇందులో ఒక సెంచరీ, రెండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
మళ్లీ ఫామ్లోకి రియాన్ పరాగ్!
వైభవ్ త్వరగానే అవుట్ అయినా రాజస్థాన్ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ మాత్రం తన బ్యాట్కు పని చెప్పాడు. ఈ సీజన్ లో వరుస వైఫల్యాలతో విమర్శలు ఎదుర్కొన్న పరాగ్ దిల్లీ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 50 బంతుల్లోనే 90 పరుగులు చేసి తన విమర్శకుల నోళ్లు మూయించాడు. ధ్రువ్ జురెల్ (40) తో కలిసి నాలుగో వికెట్కు 102 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. పరాగ్ ఇన్నింగ్స్లో భారీ సిక్సర్లు, ఫోర్లు ఉండటంతో రాజస్థాన్ రాయల్స్ పటిష్ట స్థితికి చేరుకుంది.
వ్యాపింగ్ వివాదం- బీసీసీఐ జరిమానా!
బ్యాటింగ్లో రాణించినప్పటికీ రియాన్ పరాగ్ ఒక వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. డ్రెస్సింగ్ రూమ్ లో కూర్చుని వ్యాపింగ్ చేస్తూ కెమెరాకు దొరికిపోవడంతో బీసీసీఐ సీరియస్ అయ్యింది. నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు పరాగ్ మ్యాచ్ ఫీజులో 25 శాతం జరిమానా విధించింది. మైదానం లోపల క్రమశిక్షణ తప్పడంపై బోర్డు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అయితే ఆ వివాదాన్ని పక్కన పెట్టి పరాగ్ ఈ మ్యాచ్లో హాఫ్ సెంచరీ సాధించడం టీమ్కు కలిసొచ్చింది. చివర్లో డోనోవన్ ఫెరీరా కేవలం 14 బంతుల్లోనే 47 పరుగులు చేయడంతో రాజస్థాన్ 20 ఓవర్లలో 225/6 భారీ స్కోర్ సాధించింది. కానీ ఆ తరువాత బౌలర్లు వికెట్లు తీయకపోవడంతో దిల్లీ గెలిచింది.
'భువనేశ్వర్ను టీమ్ఇండియాలోకి తీసుకోవాలి- అతడు బుమ్రాతో కలిస్తే విధ్వంసమే!'- సెలక్టర్లకు మాజీల సూచనలు!