భారత్కు భారీ షాక్- కువైట్ చేతిలో టీమ్ఇండియా ఓటమి
క్రికెట్లో భారత్కు వరుస ఓటములు- కువైట్, యూఏఈ చేతిలో దెబ్బ- టోర్నీ నుంచి ఔట్
Published : November 8, 2025 at 11:30 AM IST
India vs Kuwait 2025 : భారత్ క్రికెట్ జట్టుకు భారీ షాక్ తగిలింది. క్రికెట్లో టీమ్ఇండియాపై పసికూన కువైట్ నెగ్గింది. ఒకటికాదు రెండుకాదు 27 పరుగుల తేడాతో భారత్ను కువైట్ ఓడించింది. క్రికెట్లో ఇంత పటిష్ఠమైన భారత్ను చిన్న దేశమైన కువైట్ ఓడించడం ఏంటని నమ్మలేకపోతున్నారా? కానీ నమ్మాల్సిందే, ఇది నిజమే. మరి ఇది ఏ టోర్నీలో జరిగిందంటే?
27 పరుగుల తేడాతో ఓటమి
హాంగ్కాంగ్ వేదికగా హాంగ్కాంగ్ సిక్సెస్ 2025 టోర్నీ జరగుతుంది. ఈ టోర్నీలో భారత్ మాజీ ఆటగాడు దినేష్ కార్తిక్ నేతృత్వంలో బరిలోకి దిగింది. ఈ టోర్నీలో టీమ్ఇండియా పూల్- Cలో ఉంది. టోర్నీలో భాగంగా భారత్ తాజాగా పసికూన కువైట్ను ఢీ కొట్టింది. ఈ మ్యాచ్లో భారత్కు షాక్ తగిలింది. ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన చూపించిన కువైట్, టీమ్ఇండియా 27 పరుగులు తేడాతో నెగ్గింది. కువైట్ జట్టు కెప్టెన్ యాసిన్ పటేల్ ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో రాణించాడు.
ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కువైట్ నిర్ణీత 6 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 106 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ యాసిన్ పటేల్ (58 నాటౌట్, 14 బంతుల్లో 2x4, 8x6) సెంచరీతో చెలరేగగాడు. బిలాల్ తాహీర్ (25 పరుగులు, 9 బంతుల్లో) రాణించాడు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో మిథున్ 2, స్టువర్ట్ బిన్నీ, నదీమ్, దినేశ్ కార్తీక్ తలో 1 వికెట్ తీశారు. అనంతరం ఛేజింగ్లో భారత్ 5.4 ఓవర్లలో 79 పరుగులకే ఆలౌటైంది. కెప్టెన్ దినేశ్ కార్తీక్ (8 పరుగులు), అభిమన్యు మిథున్(26 పరుగులు, 9 బంతుల్లో), షెహ్బాజ్ నదీమ్ (19), ప్రియాంక్ పాంచల్ (17) ఫెయిల్ అయ్యారు.
UAEపైనా ఓటమే!
కువైట్తో మ్యాచ్ అనంతరం భారత్, యూఏఈని ఢీ కొట్టింది. అయితే ఈ మ్యాచ్లోనూ టీమ్ఇండియా ఓడడం గమనార్హం. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 6 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 107 పరుగులు చేసింది. మిథున్ (50), దినేష్ కార్తిక్ (42) రాణించారు. అనంతరం యూఏఈ 5.2 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి 112 పరుగులు చేసి నెద్దింది. ఈ ఓటమితో భారత్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.
అసలేంటీ టోర్నీ?
హాంగ్కాంగ్ సిక్సెస్ టోర్నీ సాధారణ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్కు పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఇరుజట్లలో చెరో ఆరుగురు ప్లేయర్లే ఉంటారు. రెండు వైపులా 6 ఓవర్ల చొప్పున ఆట ఉంటుంది. కీపర్ తప్ప, ఫీల్డింగ్ జట్టులోని అందరు ప్లేయర్లు తప్పకుండా ఒక ఓవర్ బౌలింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక్క బౌలర్కు మాత్రం 2 ఓవర్లు వేసే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇక బ్యాటింగ్లో 31 పరుగులు చేస్తే ఏ ప్లేయరైనా రిటైర్డ్ నాటౌట్గా వెనుదిరిగాలి. ఆ తర్వాత ఆర్డర్ ప్రకారం ఆటగాళ్లు బ్యాటింగ్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఇన్నింగ్స్ పూర్తి కాకముందే ఐదు వికెట్లు పడితే, అప్పుడు రిటైర్డైన బ్యాటర్ మళ్లీ బౌలింగ్ చేయవచ్చు. మరో ఎండ్లో రన్నర్ను పెట్టుకొని ఒక్కడే బ్యాటింగ్ కంటిన్యూ చేయవచ్చు. ఇక వైడ్, నోబాల్కు అదనంగా 2 పరుగులు ఇస్తారు. కానీ, నో బాల్కు మాత్రం ఫ్రీ హిట్ ఉండదు.
టోర్నీలో మొత్తం 12 జట్లు ఉంటాయి. 12 జట్లను 4 గ్రూప్ (Pool)గా విభజించారు. రౌండ్ రాబిన్ పద్దతిలో గ్రూప్లోని ఒక్కో జట్టు, మగిలిన జట్లతో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడుతుంది. గ్రూప్లో టాప్లో నిలిచిన జట్లు క్వార్టర్స్కు అర్హత సాధిస్తాయి. ఈ మ్యాచ్లో గెలుపొందిన టీమ్స్ సెమీఫైనల్స్, అందులో నెగ్గిన జట్లు ఫైనల్ ఆడుతాయి. అయితే క్వార్టర్ ఫైనల్స్ ఓడిన జట్లు ప్లేట్ సెమీఫైనల్స్ ఆడుతాయి. అందులో గెలిచిన జట్లు ప్లేట్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆడుతాయి. ఇక గ్రూప్లో ఆఖరి స్థానంలో నిలిచిన జట్లు బౌల్ లీగ్ ఆడుతాయి. ఇందులో టాప్- 2లో ఉన్న టీమ్స్ బౌల్ ఫైనల్కు చేరుకుంటాయి.
