ETV Bharat / sports

భారత్​కు భారీ షాక్- కువైట్ చేతిలో టీమ్ఇండియా ఓటమి

క్రికెట్​లో భారత్​కు వరుస ఓటములు- కువైట్, యూఏఈ చేతిలో దెబ్బ- టోర్నీ నుంచి ఔట్

India vs Kuwait
India vs Kuwait ((Representative Image) - AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 8, 2025 at 11:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Kuwait 2025 : భారత్ క్రికెట్ జట్టుకు భారీ షాక్ తగిలింది. క్రికెట్​లో టీమ్ఇండియాపై పసికూన కువైట్​ నెగ్గింది. ఒకటికాదు రెండుకాదు 27 పరుగుల తేడాతో భారత్​ను కువైట్ ఓడించింది. క్రికెట్​లో ఇంత పటిష్ఠమైన భారత్​ను చిన్న దేశమైన కువైట్ ఓడించడం ఏంటని నమ్మలేకపోతున్నారా? కానీ నమ్మాల్సిందే, ఇది నిజమే. మరి ఇది ఏ టోర్నీలో జరిగిందంటే?

27 పరుగుల తేడాతో ఓటమి
హాంగ్​కాంగ్ వేదికగా హాంగ్​కాంగ్ సిక్సెస్ 2025 టోర్నీ జరగుతుంది. ఈ టోర్నీలో భారత్ మాజీ ఆటగాడు దినేష్ కార్తిక్ నేతృత్వంలో బరిలోకి దిగింది. ఈ టోర్నీలో టీమ్ఇండియా పూల్- Cలో ఉంది. టోర్నీలో భాగంగా భారత్ తాజాగా పసికూన కువైట్​ను ఢీ కొట్టింది. ఈ మ్యాచ్​లో భారత్​కు షాక్ తగిలింది. ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శన చూపించిన కువైట్, టీమ్ఇండియా 27 పరుగులు తేడాతో నెగ్గింది. కువైట్ జట్టు కెప్టెన్ యాసిన్ పటేల్ ఆల్‌రౌండ్ ప్రదర్శనతో రాణించాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కువైట్ నిర్ణీత 6 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 106 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ యాసిన్ పటేల్ (58 నాటౌట్, 14 బంతుల్లో 2x4, 8x6) సెంచరీతో చెలరేగగాడు. బిలాల్ తాహీర్ (25 పరుగులు, 9 బంతుల్లో) రాణించాడు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో మిథున్ 2, స్టువర్ట్ బిన్నీ, నదీమ్, దినేశ్ కార్తీక్ తలో 1 వికెట్ తీశారు. అనంతరం ఛేజింగ్​లో భారత్ 5.4 ఓవర్లలో 79 పరుగులకే ఆలౌటైంది. కెప్టెన్ దినేశ్ కార్తీక్ (8 పరుగులు), అభిమన్యు మిథున్(26 పరుగులు, 9 బంతుల్లో), షెహ్‌బాజ్ నదీమ్ (19), ప్రియాంక్ పాంచల్ (17) ఫెయిల్ అయ్యారు.

UAEపైనా ఓటమే!
కువైట్​తో మ్యాచ్ అనంతరం భారత్, యూఏఈని ఢీ కొట్టింది. అయితే ఈ మ్యాచ్​లోనూ టీమ్ఇండియా ఓడడం గమనార్హం. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 6 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 107 పరుగులు చేసింది. మిథున్ (50), దినేష్ కార్తిక్ (42) రాణించారు. అనంతరం యూఏఈ 5.2 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి 112 పరుగులు చేసి నెద్దింది. ఈ ఓటమితో భారత్​ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.

అసలేంటీ టోర్నీ?
హాంగ్​కాంగ్ సిక్సెస్ టోర్నీ సాధారణ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్​కు పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఇరుజట్లలో చెరో ఆరుగురు ప్లేయర్లే ఉంటారు. రెండు వైపులా 6 ఓవర్ల చొప్పున ఆట ఉంటుంది. కీపర్ తప్ప, ఫీల్డింగ్ జట్టులోని అందరు ప్లేయర్లు తప్పకుండా ఒక ఓవర్ బౌలింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక్క బౌలర్‌కు మాత్రం 2 ఓవర్లు వేసే అవకాశం ఉంటుంది.

ఇక బ్యాటింగ్‌లో 31 పరుగులు చేస్తే ఏ ప్లేయరైనా రిటైర్డ్ నాటౌట్‌గా వెనుదిరిగాలి. ఆ తర్వాత ఆర్డర్ ప్రకారం ఆటగాళ్లు బ్యాటింగ్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఇన్నింగ్స్ పూర్తి కాకముందే ఐదు వికెట్లు పడితే, అప్పుడు రిటైర్డైన బ్యాటర్ మళ్లీ బౌలింగ్ చేయవచ్చు. మరో ఎండ్​లో రన్నర్​ను పెట్టుకొని ఒక్కడే బ్యాటింగ్ కంటిన్యూ చేయవచ్చు. ఇక వైడ్, నోబాల్‌కు అదనంగా 2 పరుగులు ఇస్తారు. కానీ, నో బాల్‌కు మాత్రం ఫ్రీ హిట్ ఉండదు.

ఫార్మాట్ ఇదే!
టోర్నీలో మొత్తం 12 జట్లు ఉంటాయి. 12 జట్లను 4 గ్రూప్​ (Pool)గా విభజించారు. రౌండ్ రాబిన్ పద్దతిలో గ్రూప్‌లోని ఒక్కో జట్టు, మగిలిన జట్లతో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడుతుంది. గ్రూప్‌లో టాప్​లో నిలిచిన జట్లు క్వార్టర్స్‌కు అర్హత సాధిస్తాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలుపొందిన టీమ్స్ సెమీఫైనల్స్, అందులో నెగ్గిన జట్లు ఫైనల్ ఆడుతాయి. అయితే క్వార్టర్ ఫైనల్స్ ఓడిన జట్లు ప్లేట్ సెమీఫైనల్స్ ఆడుతాయి. అందులో గెలిచిన జట్లు ప్లేట్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆడుతాయి. ఇక గ్రూప్‌లో ఆఖరి స్థానంలో నిలిచిన జట్లు బౌల్ లీగ్ ఆడుతాయి. ఇందులో టాప్​- 2లో ఉన్న టీమ్స్ బౌల్ ఫైనల్​కు చేరుకుంటాయి.

67 ఏళ్లకు క్రికెట్​లో అరంగేట్రం- 'వయసు ఒక నెంబర్ మాత్రమే' అంటే ఇదేనేమో!

క్రికెట్​లో నాలుగో ఫార్మాట్- కొత్తగా 'టెస్టు ట్వంటీ' ఎంట్రీ- రూల్స్ ఇవే!

TAGGED:

HONG KONG SIXES 2025 INDIA TEAM
DINESH KARTHIK LATEST MATCH
HONG KONG SIXES 2025 FORMAT
IND VS KUWAIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.