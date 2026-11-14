కుల్దీప్ యాదవ్కు షాక్- కివీస్తో టెస్టులకు కొత్త కుర్రాడికి ఛాన్స్
Ind vs NZ Test 2026 : న్యూజిలాండ్తో టెస్టు సిరీస్కు కుల్దీప్ యాదవ్ను బీసీసీఐ తప్పించింది. ఈ మేరకు అతడి రిప్లేస్మెంట్ ప్రకటించింది.
Published : November 14, 2026 at 11:15 AM IST
న్యూజిలాండ్తో టెస్టు సిరీస్కు ముందు భారత్ జట్టులో కీలక మార్పు జరిగింది. ఈ సిరీస్కు స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ దూరమయ్యాడు. భారత్లో డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఆడేందుకే అతడిని టెస్టుల నుంచి తప్పిస్తున్నట్లు బోర్డు పేర్కొంది. అతడి స్థానాన్ని గుర్నూర్ బ్రార్ భర్తీ చేయనున్నాడు. ఈ మేరకు శనివారం బీసీసీఐ అధికారిక ప్రకటన చేసింది. టెస్టు జట్టుకు ఎంపికైన నేపథ్యంలో రేపు బే ఓవల్ వేదికగా కివీస్తో జరగనున్న ఐదో వన్డేకు బ్రార్ దూరం కానున్నాడు. అయితే ఈ వన్డేలో అతడికి ఎలాంటి రిప్లేస్మెంట్ ఉండదని బీసీసీఐ స్పష్టం చేసింది.
అరంగేట్రం చేసే ఛాన్స్
బ్రార్కు ఇదొక లక్కీ ఛాన్స్ అని చెప్పవచ్చు. అతడు ఇప్పటిదాకా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో వన్డేల్లోనే ఆడుతున్నాడు. ఇప్పుడు టెస్టు జట్టుకు ఎంపికవ్వడంతో ఈ ఫార్మాట్లోనూ అరంగేట్రం చేసే అవకాశం ఉంది.
కాగా, ఈ పర్యటనలో భారత్ ఆతిథ్య కివీస్తో రెండు టెస్టుల సిరీస్లో తలపడనుంది. నవంబర్ 19న తొలి టెస్టు ప్రారంభం కానుంది. వెల్లింగ్టన్ వేదికగా ఈ మ్యాచ్ ఉంటుంది. నవంబర్ 27న రెండో మ్యాచ్ క్రిస్ట్చర్చ్ వేదికగా జరగుతుంది.
🚨 News 🚨 Gurnoor Brar added to #TeamIndia’s squad for #NZvIND Tests More details on the squad updates ▶️ https://t.co/hYDKOnjK5e https://t.co/wz9kSubfzZ— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
అప్డేటెడ్ భారత టెస్ట్ జట్టు : శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), యశస్వీ జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), దేవదత్ పడిక్కల్, రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, అన్షుల్ కాంబోజ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, ఆకాశ్ దీప్, సాయి సుదర్శన్, నితీశ్ కుమార్, వాషింగ్టన్ సుందర్, మహ్మద్ సిరాజ్, గుర్నూర్ బ్రార్