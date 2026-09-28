'అవార్డు తీసుకోవాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంది'- విరాట్, గిల్ సెంచరీలపై కుల్దీప్ రియాక్షన్
విరాట్, గిల్ సెంచరీలు చేసినా కుల్దీప్కే ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు- మ్యాచ్ అనంతరం చైనామెన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
Published : September 28, 2026 at 9:55 AM IST
Kuldeep Yadav POTM : సొంతగడ్డపై వెస్టిండీస్తో వన్డే సిరీస్ను భారత్ ఘనంగా ఆరంభించింది. తిరువనంతపురం వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా 8 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. విండీస్ నిర్దేశించిన 297 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ 41.4 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. విరాట్ కోహ్లీ (138* పరుగులు), కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (111 పరుగులు) అద్భుత సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. అయితే ఈ ఇద్దరికీ కాకుండా తొలి ఇన్నింగ్స్లో నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టిన కుల్దీప్ యాదవ్కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. దీనిపై కుల్దీప్ చేసిన కామెంట్స్ ఫుల్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఛేజింగ్లో సెంచరీలతో అలరించిన విరాట్ లేదా గిల్కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు వస్తుందని అంతా అనుకున్నారు. కానీ, తొలి ఇన్నింగ్స్లో వెస్టిండీస్ బ్యాటర్లకు చెక్ పెట్టిన కుల్దీప్ను నిర్వాహకులు ఈ అవార్డుకు ఎంపిక చేశారు. దీంతో ప్రజెంటేషన్ టైమ్లో కుల్దీప్ చేసిన కామెంట్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. విరాట్, గిల్ చెరో సెంచరీ సాధించినప్పటికీ ఈ మ్యాచ్లో అవార్డు అందుకోవడం తనకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుందని యాదవ్ పేర్కొన్నాడు.
"నిజానికి శుభ్మన్, విరాట్ భాయ్ బ్యాటింగ్ నాకు చాలా నచ్చింది. ఇద్దరూ అద్భుతంగా ఆడారు. అది వాళ్ల నుంచి వచ్చిన ఒక ప్రత్యేకమైన ఇన్నింగ్స్ అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా విరాట్ భాయ్ బ్యాటింగ్ నెక్ట్స్ లెవెల్లో ఉంది. అది అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్. ఆ బ్యాటింగ్ చూసిన తర్వాత, ఈ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు' అందుకోవడం నాకు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తోంది" అని కుల్దీప్ మ్యాచ్ అనంతరం జరిగిన ప్రెజెంటేషన్లో అన్నాడు.
For his controlled and economical spell, Kuldeep Yadav bags the Player of the Match award 🏅👏— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
Relive his spell ▶️https://t.co/cpy8uh3PK1 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @imkuldeep18 pic.twitter.com/3QM9EVC4UQ
గేమ్లోకి తీసుకొచ్చిన కుల్దీప్
ఈ మ్యాచ్లో విరాట్, గిల్ పోరాటం అద్భుతం. అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కానీ, అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్లో కుల్దీప్ బౌలింగ్ చేసిన తీరు మాత్రం ఇంకో లెవెల్. బ్యాటింగ్కు అనుకూలించిన పిచ్పై పవర్ప్లేలో విండీస్ ఓపెనర్లదే పైచేయిగా సాగింది. పూర్తిగా వాళ్ల కంట్రోలోనే ఉన్న పరిస్థితి కనిపించింది. ఓపెనర్లు చాంప్బెల్- జస్టిన్ గ్రేవ్స్ తొలి వికెట్కు 116 బంతుల్లోనే 135 పరుగులు జోడించారు. అప్పటికే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసిన చాంప్బెల్ 100 స్టైక్రేట్తో పరుగులు సాధిస్తున్నాడు.
దీంతో విండీస్ ఈజీగా 350+ రన్స్ చేస్తుందనిపించింది. ఆ పరిస్థితుల్లో భారత్కు కుల్దీప్ తొలి బ్రేక్ ఇచ్చాడు. 19.2 ఓవర్ వద్ద చాంప్బెల్ను ఔట్ చేశాడు. దీంతో విండీస్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత కూడా తన బౌలింగ్తో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను బోల్తా కొట్టించాడు. షాయ్ హోప్ (12 పరుగులు), గ్రేవ్స్ (101 పరుగులు), జెవెల్ ఆండ్రూ (0)లను ఔట్ చేశాడు. ఓవరాల్గా 10 ఓవర్ల కోటాలో 40 రన్స్ ఇచ్చి నాలుగు వికెట్లు కూల్చాడు. ఇందులో ఒక మెయిడెన్ ఉంది. కుల్దీప్ బౌలింగ్తోనే టీమ్ఇండియా మళ్లీ రేసులో ఉన్నట్లు అనిపించింది. దీంతో అతడినే ఆ అవార్డు వరించింది.