'ఆరోజు విరాట్ కోహ్లీ ఏడవటం చూసి నేనూ ఎమోషనల్ అయ్యా'- కృనాల్ పాండ్య
తన షో "ది కృనాల్ పాండ్య ఎక్స్పీరియన్స్" లో కోహ్లీ గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన పాండ్య - 2025లో ఫైనల్ గెలవడం తన కెరీర్లో అత్యంత భావోద్వేగ క్షణాలలో ఒకటన్న కృనాల్
Published : April 27, 2026 at 5:34 PM IST
Krunal Pandya Comments On Viratkohli : గతేడాది నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికగా 2025 ఐపీఎల్ ఫైనల్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఛాంపియన్గా నిలవడం అభిమానులకు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనిది. 18ఏళ్ల ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఆర్సీబీ తొలిసారిగా కప్ గెలవడంపై ఆనాటి క్షణాలను కృనాల్ పాండ్య తాజాగా తన "ది కృనాల్ పాండ్య" ఎక్స్పీరియన్స్ షోలో గుర్తు చేసుకున్నాడు. అందులో విరాట్ కోహ్లీ ఆనాడు భావోద్వేగానికి గురైన సందర్భం గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. అవి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి.
మొదటి సీజన్ నుంచి ఆర్సీబీతోనే విరాట్
జియోస్టార్లోని తన షో "ది కృనాల్ పాండ్యఎక్స్పీరియన్స్" లో ఆయన మాట్లాడుతూ ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్నఈ ట్రోఫీ కోహ్లీకి అత్యంత ముఖ్యమైనదని, మ్యాచ్లో విజయం సాధించిన తర్వాత అతను తన భావోద్వేగాలను అదుపు చేసుకోలేకపోయాడని పాండ్య తెలిపాడు. 2025 ఫైనల్లో కప్ గెలవడం తన కెరీర్లోని అత్యంత భావోద్వేగ క్షణాలలో ఒకటని, ఈ విజయాన్ని అభిమానులకు, మాజీ కెప్టెన్ కోహ్లీకి అంకితం చేస్తున్నానని పేర్కొన్నాడు. విరాట్ కన్నీరు కార్చిన రోజు తనతోపాటు విరాట్ అభిమానులు ఎవరూ మర్చిపోరని గుర్తు చేసుకున్నాడు.
18 ఏళ్ల నిరీక్షణ తరువాత
ఆర్సీబీపై అభిమానులకు ఉన్న ప్రేమ చాలా గొప్పదని, ఏది ఏమైనప్పటికీ అభిమానుల కోసం ట్రోఫీని గెలవాలి అని ఆ రోజు తను మైక్లో చెప్పిన సందర్భాన్ని పాండ్య గుర్తుకు చేసుకున్నాడు. 18 ఏళ్ల నిరీక్షణ తరువాత ట్రోఫీని గెలవడం చాలా సంతోషంగా అనిపించిందని చెప్పాడు. "నేను ఆ మాట చెప్పినందుకు, ఫైనల్లో మేము దానిని నెరవేర్చగలిగినందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఈ ట్రోఫీకి అందరికంటే ఎక్కువగా అభిమానులే అర్హులు, సహజంగానే విరాట్ కూడా అంతే, నా ప్రథమ ప్రాధాన్యత దేశం కోసం ఆడటమే. కానీ 18 ఏళ్ల తర్వాత ఆర్సీబీకి విజయం అందించడం, జట్టుకు సహకరిస్తూ సీజన్ను సొంతం చేసుకోవడం నా జీవితంలోని అత్యుత్తమత్త క్షణాలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది" అని కృనాల్ అన్నాడు.
నాకు క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం: కృనాల్
ఎన్నో సంవత్సరాలుగా క్రికెట్ ఆడుతున్న తన గురించి కూడా కృనాల్ పలు విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు. కాలంతో వచ్చిన మార్పుల వల్ల తను మంచి ఆటగాడిగా మారానన్నాడు. ఈ ప్రయాణంలో ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నానని తెలిపాడు. దానికి తన తల్లిదండ్రులు, వారు తనని పెంచిన తీరు చాలా వరకు ప్రభావితం చేశాయని తెలిపాడు.
కానీ ఒక మనిషిగా, తన వ్యక్తిత్వం మాత్రం మారలేదని తెలిపాడు. తనకు క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టమన్నాడు. క్రికెట్ ఆడటానికి ఇప్పటికీ అంతే ఉత్సాహంగా, ఆసక్తిగా ఉంటానన్నాడు. తను ఎప్పుడూ కుటుంబానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే వ్యక్తినని తెలిపాడు. తన కుటుంబాన్ని, పిల్లలను, తన జీవితంలో కీలక పాత్ర పోషించిన తన భార్యను ప్రేమిస్తానన్నాడు. కృనాల్ పాండ్యను ఐపీఎల్ 2025 మెగా వేలంలో రూ. 5.75 కోట్లకు ఆర్సీబీ కొనుగోలు చేసింది. 2026 లోను రూ. 5.75 కోట్లకు ఐపీఎల్ సీజన్లో తిరిగి సొంతం చేసుకుంది. ఈ సీజన్లో ఆర్సీబీ ప్రస్తుతం 10 పాయింట్లతో పట్టికలో రెండవ స్థానంలో ఉంది.
