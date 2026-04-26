'సూపర్ ఓవర్'లో కోల్కతా థ్రిల్లింగ్ విక్టరీ- ఉత్కంఠ పోరులో లఖ్నవూ ఓటమి!
2026 ఐపీఎల్లో తొలి సూపర్ ఓవర్- ఉత్కంఠ మ్యాచ్లో కేకేఆర్ విజయం- ఆడియెన్స్కు పైసా వసూల్ మ్యాచ్
Published : April 26, 2026 at 11:56 PM IST
LSG vs KKR : 2026 ఐపీఎల్లో థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్. ఎకాన స్టేడియం వేదికగా జరిగిన కోల్కతా - లఖ్నవూ మ్యాచ్ ఫలితం సూపర్ ఓవర్లో తేలింది. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన మ్యాచ్లో కోల్కతా నెగ్గింది. సూపర్ ఓవర్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన లఖ్నవూ 1 పరుగే చేసి రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఇక 2 పరుగుల టార్గెట్తో దిగిన కోల్కతాను రింకు సింగ్ తొలి బంతికే ఫోర్ బాది జట్టును గెలిపించాడు. కాగా, ఈ సీజన్లో ఇదే తొలి సూపర్ ఓవర్.
సూపర్ ఓవర్ సాగిందిలా
లఖ్నవూ 1-2 (బ్యాటర్లు - పూరన్, మార్క్రమ్, పంత్- బౌలర్ : సునీల్ నరైన్)
- తొలి బంతి - పూరన్ క్లీన్ బౌల్డ్
- రెండో బంతి - సింగిల్
- మూడో బంతి - మార్క్రమ్ క్యాచౌట్
కోల్కతా (బ్యాటర్లు - రింకు సింగ్, పావెల్, బౌలర్ : ప్రిన్స్ యాదవ్)
- తొలి బంతి - ఫోర్
కోల్కతా నైట్రైడర్స్ రెండో విజయం నమోదు చేసింది. కేకేఆర్ నిర్దేశించిన 156 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో లఖ్నవూ ఓవర్లన్నీ ఆడి 8 వికెట్లకు 155 పరుగులే చేసింది. దీంతో మ్యాచ్ సూపర్ ఓవర్కు వెళ్లింది. రిషభ్ పంత్ (42), మర్క్రమ్ (31), ఆయుశ్ బదోని (24) మినహా ఎవరూ రాణించలేదు. కోల్కతా బౌలర్లలో వరుణ్ చక్రవర్తి, వైభవ్ అరోరా చెరో 2, అనుకుల్ రాయ్, గ్రీన్, నరైన్, తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన కోల్కతా 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 155 పరుగులు చేసింది. రింకు సింగ్ ఆఖరి దాకా క్రీజులో ఉండడం వల్లే కేకేఆర్ పోరాడగలిగే స్కోర్ సాధించింది. అతడు 51 బంతుల్లో 83 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 5 సిక్స్లు, 7 ఫోర్లు ఉన్నాయి. కామెరూన్ గ్రీన్ (34 పరుగులు) రాణించాడు. మిగతావాళ్లంతా చేతులెత్తేశారు. రహానే (10), టిమ్ సీఫెర్ట్ (0), రఘువంశీ (9), రోమన్ పావెల్ (1), అనుకుల్ రాయ్ (0), రమన్దీప్ సింగ్ (6) విఫలమయ్యారు. లఖ్నవూ బౌలర్లలో మోహ్సిన్ ఖాన్ 5 వికెట్లతో అదరగొట్టాడు. జార్జ్ లిండే 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు.
అబ్స్ట్రక్టింగ్ గా ఔటైన రఘవంశీ
ఈ మ్యాచ్లో కేేకేఆర్ బ్యాటర్ రఘువంశీ అబ్స్ట్రక్టింగ్ ఆన్ ది ఫీల్డ్గా ఔట్ అయ్యాడు. మోహ్సిన్ ఖాన్ వేసిన నాలుగో ఓవర్ నాలుగో బంతిని రఘువంశీ డిఫెన్స్ ఆడాడు. దీంతో సింగిల్కు ప్రయత్నించి మళ్లీ రిటర్న్ వెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో ఫీల్డప్ విసిరిన త్రో రఘువంశీకి తగిలింది. అయితే అతడు ఉద్దేశపూర్వకంగానే బంతి స్టంప్స్కు తాకకుండా అడ్డు వచ్చాడని నిర్థరించిన అంపైర్ రఘువంశీని అబ్స్ట్రక్టింగ్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్గా ఔట్ ఇచ్చాడు. దీంతో అతడు అసంతృప్తితో క్రీజును వీడాడు.
ఐపీఎల్లో అబ్స్ట్రక్టింగ్ ది ఫీల్డ్గా ఔటైన బ్యాటర్లు
ఐపీఎల్ హిస్టరీలో ఇప్పటివరకు ముగ్గురు బ్యాటర్లు మాత్రమే ఈ విధంగా ఔటయ్యారు. తొలిసారి 2013లో యూసుఫ్ పఠాన్ ఈ విధంగా పెవిలియన్కు చేరాడు. దీంతో ఐపీఎల్లో అబ్స్ట్రక్టింగ్ ది ఫీల్డ్గా ఔటైన మొట్టమొదటి బ్యాటర్గా యూసుఫ్ నిలిచాడు. అతడు పుణె వారియర్స్ ఇండియా తరఫున ఆడుతున్నప్పుడు కోల్కతా నైట్రైడర్స్పై ఈ విధంగా పెవిలియన్ చేరాడు. ఆ తర్వాత అమిత్ మిశ్రా (2019), రవీంద్ర జడేజా (2024) ఈ పద్ధతిలో ఔటయ్యారు.