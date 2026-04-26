'సూపర్​ ఓవర్'​లో కోల్​కతా థ్రిల్లింగ్ విక్టరీ- ఉత్కంఠ పోరులో లఖ్​నవూ ఓటమి!

2026 ఐపీఎల్​లో తొలి సూపర్ ఓవర్​- ఉత్కంఠ మ్యాచ్​లో కేకేఆర్ విజయం- ఆడియెన్స్​కు పైసా వసూల్ మ్యాచ్

Lucknow vs Kolkata
Published : April 26, 2026 at 11:56 PM IST

LSG vs KKR : 2026 ఐపీఎల్​లో థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్. ఎకాన స్టేడియం వేదికగా జరిగిన కోల్​కతా - లఖ్​నవూ మ్యాచ్ ఫలితం సూపర్ ఓవర్​లో తేలింది. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన మ్యాచ్​లో కోల్​కతా నెగ్గింది. సూపర్ ఓవర్​లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన లఖ్​నవూ 1 పరుగే చేసి రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఇక 2 పరుగుల టార్గెట్​తో దిగిన కోల్​కతాను రింకు సింగ్ తొలి బంతికే ఫోర్ బాది జట్టును గెలిపించాడు. కాగా, ఈ సీజన్​లో ఇదే తొలి సూపర్ ఓవర్.

సూపర్ ఓవర్ సాగిందిలా

లఖ్​నవూ 1-2 (బ్యాటర్లు - పూరన్, మార్​క్రమ్, పంత్- బౌలర్ : సునీల్ నరైన్)

  • తొలి బంతి - పూరన్ క్లీన్ బౌల్డ్
  • రెండో బంతి - సింగిల్
  • మూడో బంతి - మార్​క్రమ్ క్యాచౌట్

కోల్​కతా (బ్యాటర్లు - రింకు సింగ్, పావెల్, బౌలర్ : ప్రిన్స్ యాదవ్)

  • తొలి బంతి - ఫోర్

కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ రెండో విజయం నమోదు చేసింది. కేకేఆర్ నిర్దేశించిన 156 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో లఖ్​నవూ ఓవర్లన్నీ ఆడి 8 వికెట్లకు 155 పరుగులే చేసింది. దీంతో మ్యాచ్ సూపర్ ఓవర్​కు వెళ్లింది. రిషభ్ పంత్ (42), మర్​క్రమ్ (31), ఆయుశ్ బదోని (24) మినహా ఎవరూ రాణించలేదు. కోల్​కతా బౌలర్లలో వరుణ్ చక్రవర్తి, వైభవ్ అరోరా చెరో 2, అనుకుల్ రాయ్, గ్రీన్, నరైన్, తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.​

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన కోల్​కతా 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 155 పరుగులు చేసింది. రింకు సింగ్ ఆఖరి దాకా క్రీజులో ఉండడం వల్లే కేకేఆర్ పోరాడగలిగే స్కోర్ సాధించింది. అతడు 51 బంతుల్లో 83 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 5 సిక్స్​లు, 7 ఫోర్లు ఉన్నాయి. కామెరూన్ గ్రీన్ (34 పరుగులు) రాణించాడు. మిగతావాళ్లంతా చేతులెత్తేశారు. రహానే (10), టిమ్ సీఫెర్ట్ (0), రఘువంశీ (9), రోమన్ పావెల్ (1), అనుకుల్ రాయ్ (0), రమన్​దీప్ సింగ్ (6) విఫలమయ్యారు. లఖ్​నవూ బౌలర్లలో మోహ్సిన్ ఖాన్ 5 వికెట్లతో అదరగొట్టాడు. జార్జ్ లిండే 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు.

అబ్​స్ట్రక్టింగ్​ గా ఔటైన రఘవంశీ
ఈ మ్యాచ్​లో కేేకేఆర్ బ్యాటర్ రఘువంశీ అబ్​స్ట్రక్టింగ్​ ఆన్ ది ఫీల్డ్​గా ఔట్ అయ్యాడు. మోహ్సిన్ ఖాన్ వేసిన నాలుగో ఓవర్ నాలుగో బంతిని రఘువంశీ డిఫెన్స్ ఆడాడు. దీంతో సింగిల్​కు ప్రయత్నించి మళ్లీ రిటర్న్ వెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో ఫీల్డప్ విసిరిన త్రో రఘువంశీకి తగిలింది. అయితే అతడు ఉద్దేశపూర్వకంగానే బంతి స్టంప్స్​కు తాకకుండా అడ్డు వచ్చాడని నిర్థరించిన అంపైర్ రఘువంశీని అబ్​స్ట్రక్టింగ్​ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్​గా ఔట్ ఇచ్చాడు. దీంతో అతడు అసంతృప్తితో క్రీజును వీడాడు.

ఐపీఎల్​లో అబ్​స్ట్రక్టింగ్​ ది ఫీల్డ్​గా ఔటైన బ్యాటర్లు
ఐపీఎల్ హిస్టరీలో ఇప్పటివరకు ముగ్గురు బ్యాటర్లు మాత్రమే ఈ విధంగా ఔటయ్యారు. తొలిసారి 2013లో యూసుఫ్ పఠాన్ ఈ విధంగా పెవిలియన్​కు చేరాడు. దీంతో ఐపీఎల్​లో అబ్​స్ట్రక్టింగ్​ ది ఫీల్డ్​గా ఔటైన మొట్టమొదటి బ్యాటర్‌గా యూసుఫ్ నిలిచాడు. అతడు పుణె వారియర్స్ ఇండియా తరఫున ఆడుతున్నప్పుడు కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​పై ఈ విధంగా పెవిలియన్ చేరాడు. ఆ తర్వాత అమిత్ మిశ్రా (2019), రవీంద్ర జడేజా (2024) ఈ పద్ధతిలో ఔటయ్యారు.

