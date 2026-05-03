SRH జోరుకు బ్రేక్- కోల్కతా హ్యాట్రిక్ విజయం!
వరుస విజయాలతో జోరుమీదున్న సన్రైజర్స్కు షాకిచ్చిన కోల్కతా- ఆరెంజ్ ఆర్మీపై ఈజీగా విజయం సాధించిన కేకేఆర్
Published : May 3, 2026 at 7:07 PM IST
SRH vs KKR IPL 2026 : వరుస విజయాలతో జోరుమీదున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్కు షాకిస్తూ కోల్కతా నైట్రైడర్స్ హ్యాట్రిక్ కొట్టింది. తాజాగా ఉప్పల్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో కోల్కతా 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. సన్రైజర్స్ నిర్దేశించిన 166 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కోల్కతా 18.2 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి అందుకుంది. అంగరీష్ రఘువంశీ (59 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. కెప్టెన్ అంజిక్యా రహానే (43 పరుగులు) ఆకట్టుకోగా చివర్లో రింకు సింగ్ (22*) మెరిపించాడు. సన్రైజర్స్ బౌలర్లలో సాకిబ్ హుస్సెన్, ప్యాట్ కమిన్స్, శివంగ్ కుమార్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
కోల్కతా హ్యాట్రిక్
ఈ సీజన్ను అత్యంత పేలవంగా ప్రారంభించిన జట్టు కోల్కతానే. ఈ జట్టు తొలి ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఒక్క విజయం నమోదు చేయలేదు. ఇందులో ఐదు మ్యాచ్ల్లో ఓడగా, ఒకటి (పంజాబ్తో మ్యాచ్) వర్షం కారణంగా రద్దైంది. అయితే ఆ తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా కోల్కతా పుంజుకుంటుంది. ఆడిన ఏడో మ్యాచ్లో ఎట్టకేలకు గెలుపు రుచి చూసింది. రాజస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో నెగ్గింది. ఆ తర్వాత లఖ్నవూ తో మ్యాచ్లో సూపర్ ఓవర్లో విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు సన్రైజర్స్ను సొంతగడ్డపై మట్టికరిపించి హ్యాట్రిక్ విజయాలు నమోదు చేసింది.
గొప్పగా ప్రారంభమై- డీలా పడ్డ సన్రైజర్స్
అంతకుముందు టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న సన్రైజర్స్కు మెరుగైన ఆరంభమే దక్కింది. అభిషేక్ శర్మ (10) స్వల్ప స్కోరుకే వెనుదిరిగినా ట్రావిస్ హెడ్ (61) హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ఇషాన్ కిషన్ (42) రాణించాడు. వీళ్లిద్దరు దూకుడుగా ఆడడంతో సన్రైజర్స్ స్కోర్ 8.5 ఓవర్లకే 100కు చేరింది. అయితే ఆ తర్వాతి బంతికే వరుణ్ చక్రవర్తి బౌలింగ్లో హెడ్ క్యాచౌట్గా పెలియన్ చేరాడు. వన్డౌన్లో వచ్చిన క్లాసెన్ అప్పటికే ఫోర్, సిక్స్ బాది ఊపుమీద కనిపించాడు. అయితే గ్రీన్ బౌలింగ్లో క్లాసెన్ బాదిన షాట్ను రోమన్ పావెల్ కళ్లుచెదిరే రీతిలో క్యాచ్ అందుకున్నాడు.
ఈ క్యాచే సన్రైజర్స్ ఇన్నింగ్స్ను మలుపు తిప్పింది. దీంతో 11 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 121-3తో నిలిచింది. దీంతో సన్రైజర్స్ ఈజీగా 200+ స్కోర్ సాధిస్తుందని ధీమాగా ఉన్నారంతా. కానీ ఆ తర్వాత ఆరెంజ్ ఆర్మీ క్రమంగా వికెట్లు కోల్పోయింది. అనూహ్య రీతిలో బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కుప్పుకూలిపోయింది. చివరి ఎనిమిది ఓవర్లలో 44 పరుగులే చేసి 7 వికెట్లు కోల్పోయింది. దీంతో 19 ఓవర్లకు 165 పరుగుల వద్ద సన్రైజర్స్ ఆలౌటైంది. కేకేఆర్ బౌలర్లలో వరుణ్ చక్రవర్తి 3, సునిల్ నరైన్, కార్తిక్ త్యాగి చెరో 2, వైభవ్ అరోరా, గ్రీన్, అనుకుల్ రాయ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
పాయింట్స్ టేబుల్
వరుసగా ఐదు విజయాల తర్వాత సన్రైజర్స్ ఓడింది. దీంతో ఇప్పటిదాకా 10 మ్యాచ్లు ఆడగా ఆరు విజయాలతో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. మరో నాలుగు మ్యాచ్ల్లో ఓడింది. మరోవైపు, తాజా మ్యాచ్లో విజయంతో కోల్కతా ప్లేఆఫ్స్ ఆశలు సజీవంగా ఉంచుకుంది. ఈ జట్టు ప్రస్తుత సీజన్లో తొమ్మిది మ్యాచ్లు ఆడగా మూడింట నెగ్గింది. ఐదింట్లో ఓడగా, ఓ మ్యాచ్ రద్దైంది. ఏడు పాయింట్లతో ప్రస్తుతం పట్టికలో ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.