SRH జోరుకు బ్రేక్- కోల్​కతా హ్యాట్రిక్ విజయం!

వరుస విజయాలతో జోరుమీదున్న సన్​రైజర్స్​కు షాకిచ్చిన కోల్​కతా- ఆరెంజ్ ఆర్మీపై ఈజీగా విజయం సాధించిన కేకేఆర్

Hyderabad vs Kolkata
Published : May 3, 2026 at 7:07 PM IST

SRH vs KKR IPL 2026 : వరుస విజయాలతో జోరుమీదున్న సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​కు షాకిస్తూ కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ హ్యాట్రిక్ కొట్టింది. తాజాగా ఉప్పల్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్​లో కోల్​కతా 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. సన్​రైజర్స్ నిర్దేశించిన 166 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కోల్​కతా 18.2 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి అందుకుంది. అంగరీష్ రఘువంశీ (59 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. కెప్టెన్ అంజిక్యా రహానే (43 పరుగులు) ఆకట్టుకోగా చివర్లో రింకు సింగ్ (22*) మెరిపించాడు. సన్​రైజర్స్ బౌలర్లలో సాకిబ్ హుస్సెన్, ప్యాట్ కమిన్స్, శివంగ్ కుమార్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

కోల్​కతా హ్యాట్రిక్
ఈ సీజన్​ను అత్యంత పేలవంగా ప్రారంభించిన జట్టు కోల్​కతానే. ఈ జట్టు తొలి ఆరు మ్యాచ్​ల్లో ఒక్క విజయం నమోదు చేయలేదు. ఇందులో ఐదు మ్యాచ్​ల్లో ఓడగా, ఒకటి (పంజాబ్​తో మ్యాచ్​) వర్షం కారణంగా రద్దైంది. అయితే ఆ తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా కోల్​కతా పుంజుకుంటుంది. ఆడిన ఏడో మ్యాచ్​లో ఎట్టకేలకు గెలుపు రుచి చూసింది. రాజస్థాన్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో నెగ్గింది. ఆ తర్వాత లఖ్​నవూ తో మ్యాచ్​లో సూపర్ ఓవర్​లో విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు సన్​రైజర్స్​ను సొంతగడ్డపై మట్టికరిపించి హ్యాట్రిక్ విజయాలు నమోదు చేసింది.

గొప్పగా ప్రారంభమై- డీలా పడ్డ సన్​రైజర్స్
అంతకుముందు టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న సన్​రైజర్స్​కు మెరుగైన ఆరంభమే దక్కింది. అభిషేక్ శర్మ (10) స్వల్ప స్కోరుకే వెనుదిరిగినా ట్రావిస్ హెడ్ (61) హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ఇషాన్ కిషన్ (42) రాణించాడు. వీళ్లిద్దరు దూకుడుగా ఆడడంతో సన్​రైజర్స్ స్కోర్ 8.5 ఓవర్లకే 100కు చేరింది. అయితే ఆ తర్వాతి బంతికే వరుణ్​ చక్రవర్తి బౌలింగ్​లో హెడ్ క్యాచౌట్​గా పెలియన్ చేరాడు. వన్​డౌన్​లో వచ్చిన క్లాసెన్​ అప్పటికే ఫోర్, సిక్స్ బాది ఊపుమీద కనిపించాడు. అయితే గ్రీన్​ బౌలింగ్​లో క్లాసెన్ బాదిన షాట్​ను రోమన్ పావెల్ కళ్లుచెదిరే రీతిలో క్యాచ్ అందుకున్నాడు.

ఈ క్యాచే సన్​రైజర్స్ ఇన్నింగ్స్​ను మలుపు తిప్పింది. దీంతో 11 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 121-3తో నిలిచింది. దీంతో సన్​రైజర్స్ ఈజీగా 200+ స్కోర్ సాధిస్తుందని ధీమాగా ఉన్నారంతా. కానీ ఆ తర్వాత ఆరెంజ్ ఆర్మీ క్రమంగా వికెట్లు కోల్పోయింది. అనూహ్య రీతిలో బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కుప్పుకూలిపోయింది. చివరి ఎనిమిది ఓవర్లలో 44 పరుగులే చేసి 7 వికెట్లు కోల్పోయింది. దీంతో 19 ఓవర్లకు 165 పరుగుల వద్ద సన్​రైజర్స్ ఆలౌటైంది. కేకేఆర్ బౌలర్లలో వరుణ్ చక్రవర్తి 3, సునిల్ నరైన్, కార్తిక్ త్యాగి చెరో 2, వైభవ్ అరోరా, గ్రీన్, అనుకుల్ రాయ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

పాయింట్స్ టేబుల్
వరుసగా ఐదు విజయాల తర్వాత సన్​రైజర్స్ ఓడింది. దీంతో ఇప్పటిదాకా 10 మ్యాచ్​లు ఆడగా ఆరు విజయాలతో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. మరో నాలుగు మ్యాచ్​ల్లో ఓడింది. మరోవైపు, తాజా మ్యాచ్​లో విజయంతో కోల్​కతా ప్లేఆఫ్స్​ ఆశలు సజీవంగా ఉంచుకుంది. ఈ జట్టు ప్రస్తుత సీజన్​లో తొమ్మిది మ్యాచ్​లు ఆడగా మూడింట నెగ్గింది. ఐదింట్లో ఓడగా, ఓ మ్యాచ్ రద్దైంది. ఏడు పాయింట్లతో ప్రస్తుతం పట్టికలో ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

