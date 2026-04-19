ఎట్టకేలకు కోల్​కతాకు తొలి విజయం- రాణించిన రింకు, వరుణ్

Kolkata vs Rajasthan
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 19, 2026 at 7:22 PM IST

KKR vs RR IPL 2026 : హమ్మయ్య! 2026 ఐపీఎల్​లో కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ ఎట్టకేలకు తొలి విజయం నమోదు చేసింది. సొంతగడ్డ ఈడెన్ గార్డెన్స్​ వేదికగా రాజస్థాన్ రాయల్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో కేకేఆర్ 4 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. రాజస్థాన్ నిర్దేశించిన 156 పరుగుల టార్గెట్​ కోల్​కతా 6 వికెట్లు కోల్పోయి 19.4 ఓవర్లలో ఛేదించింది. రింకు సింగ్ (53), అనుకుల్ రాయ్ (29) రాణించారు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో రవీంద్ర జడేజా 2, జోఫ్రా ఆర్చర్, నండ్రె బర్గర్, రవి బిష్ణోయ్, రాజ్ పునియా తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

లక్ష్యం 156 పరుగులే. టార్గెట్ పెద్దదేమీ కాకపోవడంతో కోల్​కతా ఈజీగా ఛేదించి తొలి విజయం నమోదు చేస్తుందని ఇన్నింగ్స్​కు ముందు అనుకున్నారంతా. కానీ కేకేఆర్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభమైన తీరు అత్యంత పేలవం. తొలి బంతికే వికెట్. టిమ్ సీఫెర్ట్​ను (0) ఆర్చన్ క్లీన్ బౌల్డ్​ చేశాడు. 1.2 వద్ద రహానే (0)ను బర్గర్​ ఔట్ చేశాడు. గత మ్యాచ్​లో టచ్​లోకి వచ్చిన గ్రీన్ (27) వేగంగా ఆడే క్రమంలో రవి బిష్ణోయ్​కు చిక్కాడు. దీంతో పవర్​ ప్లేలోనే కేకేఆర్ మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది.

యంగ్ బ్యాటర్ రఘువంశీ (10)ని జడేడా 6.6 వద్ద పెవిలియన్ చేర్చింది. క్రీజులో కుదురుకున్న రొమన్ పావెల్ (23), రమణ్​దీప్ సింగ్ (10) కూడా జట్టు స్కోర్ 100లోపే ఔట్ అయ్యారు. 13.3 ఓవర్లలో 85 పరుగులకు ఆరు వికెట్లు కోల్పోయింది. దీంతో మ్యాచ్​పై రాజస్థాన్ పట్టు సాధించింది. ఈ దశలో రింకు సింగ్-అనుకుల్ రాయ్ జట్టు వికెట్ల పతనాన్ని అడ్డుకున్నారు.

సింగిల్స్​తో స్ట్రైక్ రేట్ రొటేట్ చేస్తూ స్కోర్ బోర్డును నడిపించారు. వీలు చిక్కినప్పుడు ఫోర్లు, సిక్స్​లు బాదుతూ లక్ష్యం దిశగా నడిపించారు. ఈ ఇద్దరు ఏడో వికెట్​కు 37 బంతుల్లోనే అజేయంగా 76 పరుగులు జోడించారు. ఈ భాగస్వామ్యమే కోల్​కతాకు తొలి విజయాన్ని అందించింది.

7 ఓవర్లకు 79-0
టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న రాజస్థాన్​కు ఘనమైన ఆరంభం దక్కింది. అసలు రాజస్థాన్​కు దక్కిన ఆరంభానికి ఇలాంటి ముగింపు దక్కిందంటే ఆ క్రెడిట్ కోల్​కతా బౌలర్లదే. ఓపెనర్లు యశస్వీ జైస్వాల్ , వైభవ్ సూర్యవంశీ (48 పరుగులు) ఎప్పటిలాగే మెరుపు ఆరంభం అందించారు. వీళ్ల దూకుడుకు రాజస్థాన్ పవర్​ ప్లేలో 63 పరుగులు చేసింది. ఆ తర్వాత రెండు ఓవర్లు అదే దూకడు కొనసాగింది. దీంతో హాఫ్ వైపు దూసుకుపోతున్న వైభన్​ను వరుణ్​ ఔట్ చేసి కేకేఆర్​కు తొలి బ్రేక్ ఇచ్చాడు. దీంతో 8.4 వద్ద రాజస్థాన్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది.

అదరగొట్టిన వరుణ్
రెండో వికెట్ కూడా వరుణ్​కే దక్కింది. అతడు వన్​డౌన్​లో వచ్చిన ధ్రువ్ జురెల్​ (5)ను 10.3 వద్ద ఔట్ చేశాడు. ఆ తర్వాతి ఓవర్లోనే సునీన్ నరైన్ మరో షాక్ ఇచ్చాడు. అతడు జైస్వాల్​ను పెవిలియన్ చేర్చాడు. దీంతో 12 ఓవర్లకు రాజస్థాన్ 104-3తో నిలిచింది. అక్కడ్నుంచి కోల్​కతా పట్టు బిగించింది. కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేస్తూ పరుగుల ప్రవాహాన్ని తగ్గించింది. ఈ క్రమంలో కెప్టెన్​ రియాన్- హెట్​మయర్ పార్ట్​నర్​షిప్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ, పరాగ్​ను 14.4 ఓవర్ వద్ద వరుణ్ క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు.

ఆ తర్వాత రాజస్థాన్ క్రమంగా వికెట్లు కోల్పోయింది. డొనొవన్ ఫెర్రీరా (), రవీంద్ర జడేజా (9), హెట్​మయర్ (15), రవి బిష్ణోయ్ (0), జోఫ్రా ఆర్చర్ () వరుగా పెవిలియన్​కు చేరారు. ఇందులో జడేజా, హెట్​మయర్, బిష్ణోయ్​ను కార్తిక్ త్యాగి ఔట్ చేశాడు. కేకేఆర్ బౌలర్లలో వరుణ్, కార్తిక్ చెరో 3, సునీల్ నరైన్ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.

