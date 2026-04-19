ఎట్టకేలకు కోల్కతాకు తొలి విజయం- రాణించిన రింకు, వరుణ్
తొలి విజయం నమోదు చేసిన కోల్కతా నైట్రైడర్స్- రాణించిన వరుణ్ చక్రవర్తి, రింకు సింగ్
Published : April 19, 2026 at 7:22 PM IST
KKR vs RR IPL 2026 : హమ్మయ్య! 2026 ఐపీఎల్లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్ ఎట్టకేలకు తొలి విజయం నమోదు చేసింది. సొంతగడ్డ ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా రాజస్థాన్ రాయల్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో కేకేఆర్ 4 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. రాజస్థాన్ నిర్దేశించిన 156 పరుగుల టార్గెట్ కోల్కతా 6 వికెట్లు కోల్పోయి 19.4 ఓవర్లలో ఛేదించింది. రింకు సింగ్ (53), అనుకుల్ రాయ్ (29) రాణించారు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో రవీంద్ర జడేజా 2, జోఫ్రా ఆర్చర్, నండ్రె బర్గర్, రవి బిష్ణోయ్, రాజ్ పునియా తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
లక్ష్యం 156 పరుగులే. టార్గెట్ పెద్దదేమీ కాకపోవడంతో కోల్కతా ఈజీగా ఛేదించి తొలి విజయం నమోదు చేస్తుందని ఇన్నింగ్స్కు ముందు అనుకున్నారంతా. కానీ కేకేఆర్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభమైన తీరు అత్యంత పేలవం. తొలి బంతికే వికెట్. టిమ్ సీఫెర్ట్ను (0) ఆర్చన్ క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. 1.2 వద్ద రహానే (0)ను బర్గర్ ఔట్ చేశాడు. గత మ్యాచ్లో టచ్లోకి వచ్చిన గ్రీన్ (27) వేగంగా ఆడే క్రమంలో రవి బిష్ణోయ్కు చిక్కాడు. దీంతో పవర్ ప్లేలోనే కేకేఆర్ మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది.
యంగ్ బ్యాటర్ రఘువంశీ (10)ని జడేడా 6.6 వద్ద పెవిలియన్ చేర్చింది. క్రీజులో కుదురుకున్న రొమన్ పావెల్ (23), రమణ్దీప్ సింగ్ (10) కూడా జట్టు స్కోర్ 100లోపే ఔట్ అయ్యారు. 13.3 ఓవర్లలో 85 పరుగులకు ఆరు వికెట్లు కోల్పోయింది. దీంతో మ్యాచ్పై రాజస్థాన్ పట్టు సాధించింది. ఈ దశలో రింకు సింగ్-అనుకుల్ రాయ్ జట్టు వికెట్ల పతనాన్ని అడ్డుకున్నారు.
What we all waited for 🥹💜 pic.twitter.com/74zcslW4df— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 19, 2026
సింగిల్స్తో స్ట్రైక్ రేట్ రొటేట్ చేస్తూ స్కోర్ బోర్డును నడిపించారు. వీలు చిక్కినప్పుడు ఫోర్లు, సిక్స్లు బాదుతూ లక్ష్యం దిశగా నడిపించారు. ఈ ఇద్దరు ఏడో వికెట్కు 37 బంతుల్లోనే అజేయంగా 76 పరుగులు జోడించారు. ఈ భాగస్వామ్యమే కోల్కతాకు తొలి విజయాన్ని అందించింది.
7 ఓవర్లకు 79-0
టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న రాజస్థాన్కు ఘనమైన ఆరంభం దక్కింది. అసలు రాజస్థాన్కు దక్కిన ఆరంభానికి ఇలాంటి ముగింపు దక్కిందంటే ఆ క్రెడిట్ కోల్కతా బౌలర్లదే. ఓపెనర్లు యశస్వీ జైస్వాల్ , వైభవ్ సూర్యవంశీ (48 పరుగులు) ఎప్పటిలాగే మెరుపు ఆరంభం అందించారు. వీళ్ల దూకుడుకు రాజస్థాన్ పవర్ ప్లేలో 63 పరుగులు చేసింది. ఆ తర్వాత రెండు ఓవర్లు అదే దూకడు కొనసాగింది. దీంతో హాఫ్ వైపు దూసుకుపోతున్న వైభన్ను వరుణ్ ఔట్ చేసి కేకేఆర్కు తొలి బ్రేక్ ఇచ్చాడు. దీంతో 8.4 వద్ద రాజస్థాన్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది.
అదరగొట్టిన వరుణ్
రెండో వికెట్ కూడా వరుణ్కే దక్కింది. అతడు వన్డౌన్లో వచ్చిన ధ్రువ్ జురెల్ (5)ను 10.3 వద్ద ఔట్ చేశాడు. ఆ తర్వాతి ఓవర్లోనే సునీన్ నరైన్ మరో షాక్ ఇచ్చాడు. అతడు జైస్వాల్ను పెవిలియన్ చేర్చాడు. దీంతో 12 ఓవర్లకు రాజస్థాన్ 104-3తో నిలిచింది. అక్కడ్నుంచి కోల్కతా పట్టు బిగించింది. కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేస్తూ పరుగుల ప్రవాహాన్ని తగ్గించింది. ఈ క్రమంలో కెప్టెన్ రియాన్- హెట్మయర్ పార్ట్నర్షిప్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ, పరాగ్ను 14.4 ఓవర్ వద్ద వరుణ్ క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు.
Game sealed. Rinku style 🚀 pic.twitter.com/Cg2SZ55Wpr— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 19, 2026
ఆ తర్వాత రాజస్థాన్ క్రమంగా వికెట్లు కోల్పోయింది. డొనొవన్ ఫెర్రీరా (), రవీంద్ర జడేజా (9), హెట్మయర్ (15), రవి బిష్ణోయ్ (0), జోఫ్రా ఆర్చర్ () వరుగా పెవిలియన్కు చేరారు. ఇందులో జడేజా, హెట్మయర్, బిష్ణోయ్ను కార్తిక్ త్యాగి ఔట్ చేశాడు. కేకేఆర్ బౌలర్లలో వరుణ్, కార్తిక్ చెరో 3, సునీల్ నరైన్ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.
