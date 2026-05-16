హై స్కోరింగ్ థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్- 29 పరుగుల తేడాతో గుజరాత్పై కోల్కతా విజయం
Published : May 16, 2026 at 11:38 PM IST
GT vs KKR IPL 2026 : కోల్కతా నైట్రైడర్స్ ఐదో విజయం నమోదు చేసింది. గుజరాత్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 29 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. 248 పరుగుల భారీ ఛేదనలో గుజరాత్ ఓవర్లన్నీ ఆడి 4 వికెట్లు కోల్పోయి 218 పరుగులు చేసింది, గిల్ (85), బట్లర్ (57), సాయి సుదర్శన్ (53) పోరాటం సరిపోలేదు. కేకేఆర్ బౌలర్లలో నరైన్ 2, సౌరభ్ దూబె 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కోల్కతా 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 247 పరుగులు చేసింది. ఫిన్ అల్లెన్ (91 పరుగులు, 35 బంతుల్లో), అంగారిష్ రఘువంశీ (82 పరుగులు), కామెరూన్ గ్రీన్ (52 పరుగులు) విధ్వంసం సృష్టించారు. గుజరాత్ బౌలర్లలో సిరాజ్, సాయి కిషోర్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
తాజా విజయంలో కేకేఆర్ టెక్నికల్గా ఇంకా ప్లేఆఫ్స్ రేసులోనే ఉంది. ఇప్పటిదాకా 12 మ్యాచ్లు ఆడి ఐదు విజయలతో ఏడో స్థానంలోకి దూసుకొచ్చింది. తదుపరి మ్యాచ్లు ముంబయి, దిల్లీతో ఆడాల్సి ఉంది. ఈ రెండింట్లో నెగ్గితే 15 పాయింట్లతో ఉంటుంది. అప్పుడు ఇతర జట్ల ఫలితాలు కలిసొస్తే ప్లేఆఫ్స్కు చేరే ఛాన్స్ ఉంది. లేదంటే ఇంటికే! మరోవైపు 13 మ్యాచ్ల్లో ఐదో ఓటమితో గుజరాత్ టాప్ నుంచి రెండో ప్లేస్కు పడిపోయింది. గుజరాత్ ప్రస్తుతం 16 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఆ జట్టు సీఎస్కేతో ఆఖరి మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది.