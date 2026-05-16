ETV Bharat / sports

హై స్కోరింగ్ మ్యాచ్​లో కేకేఆర్ విజయం- పోరాడి ఓడిన గుజరాత్

హై స్కోరింగ్ థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్- 29 పరుగుల తేడాతో గుజరాత్​పై కోల్​కతా విజయం

GT vs KKR
GT vs KKR (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 16, 2026 at 11:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

GT vs KKR IPL 2026 : కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ ఐదో విజయం నమోదు చేసింది. గుజరాత్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో 29 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. 248 పరుగుల భారీ ఛేదనలో గుజరాత్ ఓవర్లన్నీ ఆడి 4 వికెట్లు కోల్పోయి 218 పరుగులు చేసింది, గిల్ (85), బట్లర్ (57), సాయి సుదర్శన్ (53) పోరాటం సరిపోలేదు. కేకేఆర్ బౌలర్లలో నరైన్ 2, సౌరభ్ దూబె 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కోల్​కతా 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 247 పరుగులు చేసింది. ఫిన్ అల్లెన్ (91 పరుగులు, 35 బంతుల్లో), అంగారిష్ రఘువంశీ (82 పరుగులు), కామెరూన్ గ్రీన్ (52 పరుగులు) విధ్వంసం సృష్టించారు. గుజరాత్ బౌలర్లలో సిరాజ్, సాయి కిషోర్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

తాజా విజయంలో కేకేఆర్ టెక్నికల్​గా ఇంకా ప్లేఆఫ్స్ రేసులోనే ఉంది. ఇప్పటిదాకా 12 మ్యాచ్​లు ఆడి ఐదు విజయలతో ఏడో స్థానంలోకి దూసుకొచ్చింది. తదుపరి మ్యాచ్​లు ముంబయి, దిల్లీతో ఆడాల్సి ఉంది. ఈ రెండింట్లో నెగ్గితే 15 పాయింట్లతో ఉంటుంది. అప్పుడు ఇతర జట్ల ఫలితాలు కలిసొస్తే ప్లేఆఫ్స్​కు చేరే ఛాన్స్ ఉంది. లేదంటే ఇంటికే! మరోవైపు 13 మ్యాచ్​ల్లో ఐదో ఓటమితో గుజరాత్ టాప్​ నుంచి రెండో ప్లేస్​కు పడిపోయింది. గుజరాత్ ప్రస్తుతం 16 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఆ జట్టు సీఎస్కేతో ఆఖరి మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది.

TAGGED:

GT VS KKR
GT VS KKR IPL 2026
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.