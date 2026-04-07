ఐపీఎల్ 2026- కేకేఆర్- పంజాబ్ కింగ్స్ మ్యాచ్ రద్దు- ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్

PBKS vs KKR IPL 2026 (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 6:41 AM IST

PBKS vs KKR IPL 2026 : ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్- పంజాబ్ కింగ్స్ మధ్య జరగాల్సి మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైంది. దీంతో ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్ కేటాయించారు. ఆట నిలిచిపోయే సరికి కోల్​కతా 3.4 ఓవర్లలో 25-2 స్కోర్​తో ఉంది. ఇక ప్రస్తుత సీజన్​లో కోల్​కతా ఖాతాలో ఓ పాయింట్ చేరింది. అటు పంజాబ్ మూడు మ్యాచ్​ల్లో 5 పాయింట్లతో టాప్​లోకి దూసుకెళ్లింది.

ఆశ్చర్యపర్చిన రహానే నిర్ణయం​
ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గిన రహానే బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. అయితే ఈ నిర్ణయం అభిమానులను, క్రీడా విశ్లేషకులను ఆశ్చర్యపర్చింది. అప్పటికే కోల్​కతాలో వర్షం కురుస్తోంది. కచ్చితంగా మ్యాచ్​పై వర్షం ప్రభావం ఉంటుందని అందరూ ముందే అంచనా వేశారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో టాస్ నెగ్గితే ఎవరైనా బౌలింగ్ ఎంచుకుంటారు. ఒకవేళ వర్షం కారణంగా ఆట ఆగిపోతే ఓవర్లు, టార్గెట్​ కుదిస్తారు. దీంతో ఛేదనలో ముందు నుంచీ జోరుగానే ఆడుతూ మ్యాచ్​లో నెగ్గాలనే స్ట్రాటజీ ఉపయోగిస్తారు.

కానీ ఇక్కడ రహానే భిన్నంగా ఆలోచించాడు. ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. పిచ్ కండిషన్, వాతావరణ పరిస్థితులు అంచనా వేసి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పాడు. కానీ అతడి నిర్ణయం తప్పిదం అని తెలియాడానికి ఎంతో సేపు పట్టలేదు. బౌన్స్​కు సహకరించిన పిచ్​ను పంజాబ్ బౌలర్లు అర్షదీప్, బార్ట్​లెట్ చక్కగా ఉపయోగించుకున్నారు. తొలి ఓవర్​లో అర్షదీప్ 12 పరుగులు ఇచ్చినప్పటికీ మూడో ఓవర్​లో ఓవర్లో 4 రన్స్​ ఇచ్చి కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చాడు.

ఒకే ఓవర్లో రెండు వికెట్లు
ఈ గ్యాప్​లో రెండో ఓవర్ వేసిన బార్ట్​లెట్ రెండు వికెట్లు పడగొట్టి కేకేఆర్​పై ఒత్తిడిని పెంచాడు. ఈ ఓవర్లో బార్ట్‌లెట్ వేసిన నాలుగో బంతికి ఫిన్ అలెన్ (6) క్యాచౌట్ అయ్యాడు. అతడు వికెట్ కీపర్ ప్రభ్‌సిమ్రన్ సింగ్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత కామెరూన్ గ్రీన్ (4) వచ్చీరాగానే తొలి బంతినే బౌండరీకి పంపినా, ఆ తర్వాతి బంతికే బార్ట్​లెట్ గ్రీన్​కు షాకిచ్చాడు. అతడు కూడా క్యాచౌట్​గా పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో ఒకే ఓవర్​లో కేకేఆర్ రెండు కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది.

మ్యాచ్ రద్దు- చెరో పాయింట్
ఇక భారీ వర్షం కురవడంతో ఆటకు 3.4 ఓవర్​ వద్ద అంతరాయం కలిగింది. అప్పటికి కోల్​కతా స్కోర్ 25-2. దీంతో కవర్లతో గ్రౌండ్​ను కప్పేశారు. అయితే వర్షం తగ్గిపోయి మ్యాచ్ పునఃప్రారంభం అవుతుందని అభిమానులు ఆశించారు. కానీ, ఎంతసేపటికి కూడా వర్షం తగ్గలేదు. ఓవర్లలో కోత విధించైనా మ్యాచ్​ నిర్వహించాలని అంపైర్లు ప్రయత్నించారు. కానీ పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడం వల్ల ఆటను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ తీవ్ర నిరాశ చెందారు.

రహానే నిర్ణయంపై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. 'వర్షం కారణంగా మ్యాచ్‌పై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని మీకు తెలిసినప్పుడు, పైగా మీ వద్ద అనుభవం లేని బౌలింగ్ దళం మాత్రమే ఉన్నప్పుడు, మీరు ముందుగా బ్యాటింగ్ చేయడానికే మొగ్గు చూపించారు. మీ ఆలోచనా విధానం ఆసక్తికరంగా ఉంది' అని మాజీ ప్లేయర్ అశ్విన్ తన ఎక్స్​లో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు.

  • ఎప్పుడైనా వర్షం వస్తుందని తెలిస్తే ఎవరైనా బౌలింగ్ తీసుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ రహానే బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. ఫలితంగా 3.4 ఓవర్లలోనే కేకేఆర్ 2 వికెట్లు కోల్పోయింది
  • రహానే, కోచ్ అభిషేక్ నాయర్ నిర్ణయాలు కేకేఆర్​కు ఏ మాత్రం మంచి జరగట్లేదు

