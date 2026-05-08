ETV Bharat / sports

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ VS కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌- 8 వికేట్ల తేడాతో KKR ఘన విజయం

దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ ఘన విజయం

Kolkata Knight Riders beat Delhi Capitals
Kolkata Knight Riders beat Delhi Capitals (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 8, 2026 at 10:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Delhi vs Kolkata : దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ ఘన విజయం సాధించింది. దిల్లీ నిర్దేశించిన 143 పరుగుల లక్ష్యాన్ని, 14.2 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఫిన్‌ అలెన్‌ 100* (47 బంతుల్లో), కామెరూన్‌ గ్రీన్‌ 33* (27 బంతుల్లో), రహానె 13, రఘువంశీ 1 పరుగులు చేశారు. దిల్లీ బౌలర్లలో అక్షర్‌ పటేల్‌ ఒక వికెట్ తీశాడు.

TAGGED:

DELHI VS KOLKATA
DELHI VS KOLKATA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.