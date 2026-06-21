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ఇంగ్లాండ్‌ వన్డే సిరీస్​కు జట్టు ఎంపిక- విరాట్​ కోహ్లీపై మెలిక పెట్టిన బీసీసీఐ

ఇంగ్లాండ్‌ పర్యటనకు సంబంధించి టీమ్​ఇండియా వన్డే జట్టును ప్రకటించిన బీసీసీఐ- తిరిగి జట్టులోకి వచ్చిన బుమ్రా

India vs England ODI Squad
File Photo: Virat Kohli (File Photo: Virat Kohli (IANS))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 2:29 PM IST

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India vs England ODI Squad : జులైలో జరిగే ఇంగ్లాండ్‌ పర్యటనకు సంబంధించి టీమ్​ఇండియా వన్డే జట్టును బీసీసీఐ (BCCI) తాజాగా ప్రకటించింది. శుభ్​మన్ గిల్​ నేతృత్వంలో బీసీసీఐ 15 మంది సభ్యుల జట్టును ప్రకటించింది. అయితే, స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఎంపకపై మాత్రం చిన్న మెలిక పెట్టింది. ఈ నెలాఖరులో జరిగే ఫిట్​నెస్​ టెస్టులో పాస్​ అవ్వడంపైనే కోహ్లీ ఎంపిక ఆధారపడి ఉంటుందని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఒక ప్రచార కార్యక్రమం నిమిత్తం దిల్లీలో ఉన్న కోహ్లీ, ఫిట్‌నెస్ పరీక్ష కోసం సోమవారం బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (సీఓఈ)కి వెళ్లనున్నారు. కాగా, ఐపీఎల్​లో ఆడుతున్న సమయంలో కోహ్లీ కండరాల గాయానికి గురయ్యాడు. ఈ గాయం కారణంగా అతడు ఇటీవల ఆఫ్గానిస్థాన్‌తో జరిగిన మూడు వన్డేల సిరీస్‌కు దూరమయ్యాడు. జులై 14 నుంచి 19 వరకు మూడు వన్డేలు ఆడనుంది.

మరోవైపు శుభ్‌మన్ గిల్ సారథ్యంలోని వన్డే జట్టులో పెద్దగా ఆశ్చర్యకరమైన మార్పులేమీ లేవు. అయితే, ఆఫ్గానిస్థాన్‌తో జరిగిన సిరీస్‌లో పాల్గొన్న యువ బ్యాటర్ యశస్వి జైస్వాల్‌ను జట్టు నుంచి తప్పించారు. ఆ సిరీస్‌లో రెండు శతకాలు సాధించిన జైస్వాల్‌ను, ఆఫ్గానిస్థాన్ సిరీస్‌లో కోహ్లీ స్థానంలో ప్రత్యామ్నాయంగా తీసుకున్నందున ఇంగ్లాండ్​తో సిరీస్​కు తీసుకోలేదు. కాగా, సెలక్షన్ కమిటీ ఆటగాళ్ల ఎంపికకు ఒక సాధారణ పద్ధతిని అనుసరిస్తోంది. గాయంతో జట్టుకు దూరమైన ప్రధాన ఆటగాడు తిరిగి జట్టులోకి వచ్చిన తర్వాత, అతడి స్థానంలో వచ్చిన ఆటగాడిని జట్టులో నుంచి తప్పిస్తారు.

అటు పనిభారం నేపథ్యంలో విశ్రాంతి తీసుకున్న పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా కూడా జట్టులోకి వచ్చారు. మరో సీనియర్ ఆల్​రౌండర్​ హార్దిక్ పాండ్య స్థానంలో నితీశ్​ కుమార్ రెడ్డి స్థానం దక్కించుకున్నారు. అలాగే సీనియర్ ఆల్ రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ కూడా జట్టులోకి తిరిగి వచ్చాడు. అఫ్గానిస్థాన్​తో సిరీస్​కు అక్షర్ పటేల్ స్థానంలో కొత్త లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ హర్ష్ దుబేను తీసుకున్నారు. త్వరలో శ్రీలంక 'ఎ'తో జరగనున్న సిరీస్ కోసం దుబే ఇండియా 'ఎ' జట్టుతో కలవనున్నారు.

"ఇంగ్లాండ్‌తో సిరీస్‌లో టాప్ ఆర్డర్‌లో పెద్దగా ప్రయోగాలు ఉండవు. విరాట్ మూడో స్థానంలో తిరిగి వస్తాడు. గిల్, రోహిత్ శర్మతో కలిసి ఓపెనింగ్ చేస్తాడు. బ్యాకప్ ఓపెనర్ స్థానం కోసం, సెలెక్టర్ల వద్ద ఇషాన్ కిషన్ ఉన్నాడు. అతడిని ఫ్లోటర్‌గా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ప్రపంచ కప్ దృష్ట్యా ఎవరు అనుకూలంగా ఉంటారో పరిశీలించడానికి టీమ్​ఇండియా మేనేజ్​మెంట్​ దుబే, అక్షర్ పటేల్​ ఇద్దరికీ అప్పుడప్పుడు అవకాశాలు కల్పిస్తుంది. ప్రస్తుతానికి రవీంద్ర జడేజాను టెస్ట్ స్పెషలిస్ట్‌గా మాత్రమే పరిగణిస్తున్నారు." అని అని బీసీసీఐ వర్గాలు తెలిపాయి.

ఇంగ్లాండ్​తో సిరీస్​ జట్టు : శుభ్‌మన్‌ గిల్‌, రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లీ (*), శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌, ఇషాన్‌ కిషన్‌, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌, అక్షర్‌ పటేల్‌, నితీశ్‌కుమార్‌ రెడ్డి, కుల్‌దీప్‌ యాదవ్‌, బుమ్రా, ప్రసిద్ధ్‌ కృష్ణ, హర్షిత్‌ రాణా, అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌, బ్రార్.

ఐర్లాండ్ T20 సిరీస్ నుంచి చక్రవర్తి ఔట్​
ఇదిలా ఉండగా, కాలి గాయం నుంచి ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోకపోవడంతో స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తిని ఐర్లాండ్ సిరీస్ T20 జట్టు నుంచి తప్పించింది బీసీసీఐ. ఐపీఎల్ (IPL) సమయంలో ఎడమ కాలికి అయిన గాయం తర్వాత, బీసీసీఐ (BCCI) సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌లో చక్రవర్తి చికిత్స పొందుతున్నారని బోర్డు తెలిపింది. అయితే, ఐర్లాండ్‌లో జరిగే T20I సిరీస్‌కు శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించనుండగా, తిలక్ వర్మ వైస్ కెప్టెన్‌గా ఉండనున్నారు.

ఐర్లాండ్ T20I సిరీస్ కోసం సవరించిన జట్టు: శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్) సంజూ శాంసన్ (WK), ఇషాన్ కిషన్ (WK), తిలక్ వర్మ (వైస్-కెప్టెన్), శివమ్ దూబే, అభిషేక్ శర్మ, నితీశ్‌ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, రవి బిష్ణోయ్, హర్షిత్‌ రాణా, అర్షదీప్‌ సింగ్‌, ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌, వైభవ్‌ సూర్యవంశీ, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ

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