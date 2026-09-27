సెంచరీలతో అదరగొట్టిన కోహ్లీ, గిల్- వెస్టిండీస్పై భారత్ ఘనవిజయం
తిరువనంతపురం వన్డేలో వెస్టిండీస్పై 8 వికెట్ల తేడాతో భారత్ గెలుపు- 41.4 ఓవర్లలోనే లక్ష్యం ఛేదించిన భారత్-
Published : September 27, 2026 at 10:01 PM IST
India vs West Indies ODI 2026 : తిరువనంతపురం వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరిగిన తొలి వన్డేలో భారత జట్టు అద్భుత విజయం సాధించింది. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 295 పరుగులు చేసింది. 296 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో బరిలోకి దిగిన టీమిండియా కేవలం 41.4 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 300 పరుగులు చేసి, 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ కేవలం 74 బంతుల్లోనే శతకం పూర్తి చేసుకుని, మొత్తం 88 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 9 సిక్సర్లతో 139 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ కూడా 108 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్తో 110 పరుగులు సాధించి సెంచరీతో చెలరేగాడు. రోహిత్ శర్మ 32 పరుగులు చేయగా, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ 13 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. విండీస్ బౌలర్లలో అల్జారీ జోసెఫ్, రోస్టన్ చేజ్ తలో వికెట్ పడగొట్టారు. ఈ మ్యాచ్ విరాట్ కోహ్లీకి అత్యంత ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఈ ఇన్నింగ్స్తో విరాట్ తన కెరీర్లో 55వ వన్డే సెంచరీని, ఓవరాల్గా 86వ అంతర్జాతీయ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. అంతేకాకుండా వన్డే ఫార్మాట్లో 15,000 పరుగుల మైలురాయిని కూడా విజయవంతంగా అధిగమించాడు. ఈ అద్భుత విజయంతో మూడు వన్డేల సిరీస్లో టీమిండియా 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది.