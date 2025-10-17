క్రికెట్లో నాలుగో ఫార్మాట్- కొత్తగా 'టెస్టు ట్వంటీ' ఎంట్రీ- రూల్స్ ఇవే!
క్రికెట్లో కొత్త ఫార్మాట్కు శ్రీకారం- 20 ఓవర్లతో ధనాధన్ టెస్టు మ్యాచ్లు- పూర్తి రూల్స్ ఇవే!
Test Cricket 20 Over : క్రికెట్లో నాలుగో ఫార్మాట్ రానుంది! ఇప్పటిదాకా టెస్టు, వన్డే, టీ20లతో మూడు ఫార్మాట్లలో క్రికెట్ మ్యాచ్లు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు నాలుగో ఫార్మాట్ను తీలుకొచ్చే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఈ కొత్త ఫార్మాట్ను క్రీడా వ్యవస్థాపకుడు గౌరవ్ బహిర్వాణీ రూపొందించారు. అంతేకాదు ప్రపంచంలో మేటి క్రికెటర్లు ఏబీ డివిలియర్స్, మాథ్యూ హెడెన్, హర్భజన్ సింగ్, క్లైవ్ లాయిడ్ వంటి మాజీలు ఈ ఫార్మాట్ను గురువారం ఆవిష్కరించారు. మరి ఈ ఫార్మాట్ ఏంటి? ఎలా ఉండనుంది? తెలుసుకుందాం!
టెస్ట్- ట్వంటీ!
ఈ కొత్త ఫార్మాట్కు 'టెస్ట్- ట్వంటీ' (Test Twenty) అని పేరు పెట్టారు. టెస్టుల్లో ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్ తీసుకొచ్చేందుకు ఈ ఫార్మాట్ను ప్లాన్ చేశారు. సాధారణంగా టెస్టుల్లో రోజుకు 90 ఓవర్లు ఐదు రోజులపాటు ఆట ఉంటుంది. కానీ ఇందులో కొన్ని మార్పులు ఉన్నాయి. ఈ గేమ్ కేవలం 80 ఓవర్లే ఉంటుంది. మ్యాచ్లో ఇరుజట్లు జట్లు రెండు సార్లు బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ చేస్తాయి. అయితే ఈ నాలుగు ఇన్నింగ్స్ కూడా ఒకే రోజులో కంప్లీట్ చేస్తారు. ఈ మ్యాచ్లు కూడా వైట్ జెర్సీ ధరించి, రెడ్ బాల్తోనే ఆడుతారు.
ఒక్కో జట్టు ఇందులో మ్యాచ్లు నాలుగు పవర్ ప్లేలు తీసుకోవచ్చు. ప్రత్యర్థిని ఫాలో ఆన్ ఆడించాలంటే మాత్రం తొలి ఇన్నింగ్స్ ముగిసేసరికి కచ్చితంగా 75 పరుగుల లీడ్ ఉండాల్సిందే. అలాగే ఒక్కో జట్టు నుంచి ఐదుగురు బౌలర్లకు బౌలింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఒక్కొక్కరు అత్యధికంగా 8 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేయవచ్చు. సంప్రదాయ టెస్టుల మాదిరిగానే ఇందులో కూడా గెలుపు, ఓటమే కాదు మ్యాచ్ను డ్రా గా కూడా ముగించుకోవచ్చు. సుదీర్ఘ టెస్టు ఫార్మాట్ను టీ20 తరహాలో ఆడించాలన్న ఆలోచన నుంచి పుట్టిందే ఈ టెస్ట్ ట్వంటీ.
ఎప్పుడు ప్రారంభం?
దీనిని 2026లో ప్రవేశపెట్టాలని భావిస్తున్నారు. ఛాంపియన్షిప్ టోర్నీలాగా ఆడించాలని నిర్వాహకుడు గౌరవ్ బహిర్వాణీ భావిస్తున్నారు. అలాగే ఈ టోర్నమెంట్ తొలి రెండు ఎడిషన్లు భారత్లోనే నిర్వహించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ కొత్త ఫార్మాట్ను విజయవంతం చేసి, ఆ తర్వాత ఫారిన్ దేశాలను విస్తరిస్తామని తెలిపారు. క్రికెట్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించాలనే లక్ష్యంతోనే ఈ ఫార్మాట్ను రూపొందించామని పేర్కొన్నారు.
ఈ కొత్త ఫార్మాట్ గురించి గౌరవ్ బహిర్వాణీ మాట్లాడారు. ఇది 13 -19 ఏజ్ గ్రూప్ యంగ్ క్రికెటర్లకు సంప్రదాయ క్రికెట్పై ఆసక్తి కలిగించేందుకు అని చెప్పారు. ఐపీఎల్లాగా ఇది కూడా క్రికెట్లో అద్భుతమైన ప్రయోగం అవుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 'ఈ జనరేషన్కు ఆసక్తి కలిగించేలా, మేం టెస్టు క్రికెట్ను టీ20తో ముడిపెట్టాము. ప్రస్తుతం యంగ్ క్రికెటర్లందరినీ ఒకచోట కలిపే సరైన ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పుడు లేదు. 13- 19ఏళ్ల మధ్య గల కుర్రాళ్లు ఒకే ఫ్రాంచైజీలో ఆడడం ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఈ కొత్త ఫార్మాట్ ఐపీఎల్లాగానే ఫీలింగ్ ఇస్తుంది. ప్రపంచానికి పరిచయం అయ్యేందుకు ఇది కుర్రాళ్లకు కొత్త వేదిక అవుతుంది' అని గౌరవ్ అన్నారు.
ICC అనుమతి ఉందా?
ప్రస్తుతానికి ఈ ఫార్మాట్కు ఐసీసీ అనుమతి లేదు. దీనిని డొమెస్టిక్ లెవెల్లో భారత్లో ఉన్న యువ క్రికెటర్లకు నిర్వహించాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మరి ఆచరణలోకి వస్తుందా? చూడాలి. ఒకవేళ ఇది సక్సెస్ అవుతే మాత్రం ఇతర దేశాలు కూడా ఫాలో అయ్యే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి.
భిన్నాభిప్రాయాలు
అయితే ఈ ఫార్మాట్పై సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. టెస్టు క్రికెట్పై ఆసక్తి పెంచేలా 20ఓవర్లతో నాలుగు ఇన్నింగ్స్లు నిర్వహించడం బాగానే ఉందని కొందరు అంటుంటే, మరికొందరు మాత్రం దీనిని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఇది టెస్టు క్రికెట్ను పూర్తిగా తొక్కేసే ప్రయత్నమే అని, దీనికి సగం ఎరుపు, సగం తెలుపు రంగుతో ఉండే బంతిని వాడారాతా? అంటు నెటిజన్లు పోస్ట్లు షేర్ చేస్తున్నారు.
