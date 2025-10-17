ETV Bharat / sports

క్రికెట్​లో నాలుగో ఫార్మాట్- కొత్తగా 'టెస్టు ట్వంటీ' ఎంట్రీ- రూల్స్ ఇవే!

క్రికెట్​లో కొత్త ఫార్మాట్​కు శ్రీకారం- 20 ఓవర్లతో ధనాధన్ టెస్టు మ్యాచ్​లు- పూర్తి రూల్స్ ఇవే!

Test Cricket 20 Over
Test Cricket 20 Over (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 10:32 AM IST

3 Min Read
Test Cricket 20 Over : క్రికెట్​లో నాలుగో ఫార్మాట్ రానుంది! ఇప్పటిదాకా టెస్టు, వన్డే, టీ20లతో మూడు ఫార్మాట్లలో క్రికెట్ మ్యాచ్​లు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు నాలుగో ఫార్మాట్​ను తీలుకొచ్చే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఈ కొత్త ఫార్మాట్‌ను క్రీడా వ్యవస్థాపకుడు గౌరవ్ బహిర్వాణీ రూపొందించారు. అంతేకాదు ప్రపంచంలో మేటి క్రికెటర్లు ఏబీ డివిలియర్స్, మాథ్యూ హెడెన్, హర్భజన్ సింగ్, క్లైవ్ లాయిడ్ వంటి మాజీలు ఈ ఫార్మాట్​ను గురువారం ఆవిష్కరించారు. మరి ఈ ఫార్మాట్ ఏంటి? ఎలా ఉండనుంది? తెలుసుకుందాం!

టెస్ట్- ట్వంటీ!
ఈ కొత్త ఫార్మాట్​కు ​'టెస్ట్- ట్వంటీ' (Test Twenty) అని పేరు పెట్టారు. టెస్టుల్లో ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్ తీసుకొచ్చేందుకు ఈ ఫార్మాట్​ను ప్లాన్ చేశారు. సాధారణంగా టెస్టుల్లో రోజుకు 90 ఓవర్లు ఐదు రోజులపాటు ఆట ఉంటుంది. కానీ ఇందులో కొన్ని మార్పులు ఉన్నాయి. ఈ గేమ్ కేవలం 80 ఓవర్లే ఉంటుంది. మ్యాచ్​లో ఇరుజట్లు జట్లు రెండు సార్లు బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ చేస్తాయి. అయితే ఈ నాలుగు ఇన్నింగ్స్​ కూడా ఒకే రోజులో కంప్లీట్ చేస్తారు. ఈ మ్యాచ్​లు కూడా వైట్ జెర్సీ ధరించి, రెడ్ బాల్​తోనే ఆడుతారు.

ఒక్కో జట్టు ఇందులో మ్యాచ్​లు నాలుగు పవర్​ ప్లేలు తీసుకోవచ్చు. ప్రత్యర్థిని ఫాలో ఆన్ ఆడించాలంటే మాత్రం తొలి ఇన్నింగ్స్ ముగిసేసరికి కచ్చితంగా 75 పరుగుల లీడ్ ఉండాల్సిందే. అలాగే ఒక్కో జట్టు నుంచి ఐదుగురు బౌలర్లకు బౌలింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఒక్కొక్కరు అత్యధికంగా 8 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేయవచ్చు. సంప్రదాయ టెస్టుల మాదిరిగానే ఇందులో కూడా గెలుపు, ఓటమే కాదు మ్యాచ్​ను డ్రా గా కూడా ముగించుకోవచ్చు. సుదీర్ఘ టెస్టు ఫార్మాట్​ను టీ20 తరహాలో ఆడించాలన్న ఆలోచన నుంచి పుట్టిందే ఈ టెస్ట్ ట్వంటీ.

ఎప్పుడు ప్రారంభం?
దీనిని 2026లో ప్రవేశపెట్టాలని భావిస్తున్నారు. ఛాంపియన్​షిప్ టోర్నీలాగా ఆడించాలని నిర్వాహకుడు గౌరవ్ బహిర్వాణీ భావిస్తున్నారు. అలాగే ఈ టోర్నమెంట్ తొలి రెండు ఎడిషన్లు భారత్​లోనే నిర్వహించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ కొత్త ఫార్మాట్‌‌ను విజయవంతం చేసి, ఆ తర్వాత ఫారిన్ దేశాలను విస్తరిస్తామని తెలిపారు. క్రికెట్‌ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించాలనే లక్ష్యంతోనే ఈ ఫార్మాట్‌ను రూపొందించామని పేర్కొన్నారు.

ఈ కొత్త ఫార్మాట్ గురించి గౌరవ్ బహిర్వాణీ మాట్లాడారు. ఇది 13 -19 ఏజ్ గ్రూప్ యంగ్ క్రికెటర్లకు సంప్రదాయ క్రికెట్​పై ఆసక్తి కలిగించేందుకు అని చెప్పారు. ఐపీఎల్​లాగా ఇది కూడా క్రికెట్​లో అద్భుతమైన ప్రయోగం అవుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 'ఈ జనరేషన్​కు ఆసక్తి కలిగించేలా, మేం టెస్టు క్రికెట్​ను టీ20తో ముడిపెట్టాము. ప్రస్తుతం యంగ్ క్రికెటర్లందరినీ ఒకచోట కలిపే సరైన ప్లాట్​ఫామ్ ఇప్పుడు లేదు. 13- 19ఏళ్ల మధ్య గల కుర్రాళ్లు ఒకే ఫ్రాంచైజీలో ఆడడం ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఈ కొత్త ఫార్మాట్ ఐపీఎల్​లాగానే ఫీలింగ్ ఇస్తుంది. ప్రపంచానికి పరిచయం అయ్యేందుకు ఇది కుర్రాళ్లకు కొత్త వేదిక అవుతుంది' అని గౌరవ్ అన్నారు.

ICC అనుమతి ఉందా?
ప్రస్తుతానికి ఈ ఫార్మాట్​కు ఐసీసీ అనుమతి లేదు. దీనిని డొమెస్టిక్ లెవెల్​లో భారత్​లో ఉన్న యువ క్రికెటర్లకు నిర్వహించాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మరి ఆచరణలోకి వస్తుందా? చూడాలి. ఒకవేళ ఇది సక్సెస్ అవుతే మాత్రం ఇతర దేశాలు కూడా ఫాలో అయ్యే ఛాన్స్​లు ఉన్నాయి.

భిన్నాభిప్రాయాలు
అయితే ఈ ఫార్మాట్​పై సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. టెస్టు క్రికెట్​పై ఆసక్తి పెంచేలా 20ఓవర్లతో నాలుగు ఇన్నింగ్స్​లు నిర్వహించడం బాగానే ఉందని కొందరు అంటుంటే, మరికొందరు మాత్రం దీనిని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఇది టెస్టు క్రికెట్​ను పూర్తిగా తొక్కేసే ప్రయత్నమే అని, దీనికి సగం ఎరుపు, సగం తెలుపు రంగుతో ఉండే బంతిని వాడారాతా? అంటు నెటిజన్లు పోస్ట్​లు షేర్ చేస్తున్నారు.

