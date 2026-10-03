రోహిత్, రాహుల్ కీలక ఇన్నింగ్స్- మూడో వన్డేలో భారత్ భారీ స్కోర్
వెస్టిండీస్తో మూడో వన్డే - సెంచరీతో అదరగొట్టిన కేఎల్ రాహుల్- రోహిత్ శర్మ, రుతురాజ్ కీలక ఇన్నింగ్స్
Published : October 3, 2026 at 6:43 PM IST
Ind vs WI 3rd ODI : చండీగఢ్ వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న మూడో వన్డే మ్యాచ్లో భారత్ భారీ స్కోర్ సాధించింది. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి టీమ్ఇండియా 351 పరుగులు చేసింది. కేఎల్ రాహుల్ (129 పరుగులు) సెంచరీతో రాణించాడు. ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ (92 పరుగులు), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (57) హాఫ్ సెంచరీలతో ఆకట్టుకున్నారు. దీంతో భారత్కు భారీ స్కోర్ దక్కింది. వెస్టిండీస్ బౌలర్లలో జేడెన్ సీల్స్ 3, కీమో పాల్ 2, గుడకేశ్ మోటి 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ఆదుకున్న రోహిత్ - రుతురాజ్
టాస్ నెగ్గిన భారత్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే గత రెండు మ్యాచ్ల్లోలాగా ఈసారి జట్టుకు మంచి ఆరంభం దక్కలేదు. 2.3 వద్ద ఓపెనర్ గిల్ (1) సింగిల్ డిజిట్కే ఔటయ్యాడు. ఆ తర్వాతి బంతికే విరాట్ కోహ్లీ (0) డకౌట్ అయ్యాడు. దీంతో భారత్ 4 పరుగులకే 2 కీలక వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ దశలో రుతురాజ్తో కలిసిన రోహిత్ శర్మ ఆచితూచి ఆడాడు. తొలుత పరుగులు చేయడం కూడా చాలా కష్టమైంది. అనవసరం షాట్లకు పోకుండా సింగిల్స్ మాత్రమే తీస్తూ స్కోర్ బోర్డును నడిపించారు. అయితే 12 ఓవర్ల తర్వాత రోహిత్ గేరు మార్చాడు. 58 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు.
ఆ తర్వత జోరు పెంచాడు. బౌండరీలు, సిక్స్లతో రన్రేట్ను పెంచి జట్టును మెరుగైన స్థితిలో నిలిపాడు. మరోవైపు రుతురాజ్ కూడా కుదురుకొని పరుగులు రాబట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే రోహిత్ సెంచరీకి చేరువయ్యాడు. అయితే ఇన్నింగ్స్ సాఫీగా సాగుతున్న సమయంలో 24.4 ఓవర్ వద్ద కీమో పాల్ వేసిన బంతిని భారీ షాట్ ఆడబోయి రోహిత్ క్యాచౌట్గా వెనుదిరిగాడు. దీంతో 8 రన్స్ తేడాతో సెంచరీ మిస్ చేసుకున్నాడు. ఈ ఇద్దరూ మూడో వికెట్కు 137 పరుగులు జోడించారు.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
Another incredible effort with the bat takes #TeamIndia to 3️⃣5️⃣1️⃣/7 in the final ODI 👏
Over to our bowlers!
Scorecard ▶️ https://t.co/PhSJSbvW7C#INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/0caUHk69ez
రాహుల్ అదుర్స్
రోహిత్ ఔటవ్వడంతో రాహుల్ బ్యాటింగ్కు వచ్చాడు. అతడు కుదురుకునేలోపు రుతురాజ్ ఔటయ్యాడు. నమన్ ధీర్తో జతకట్టిన రాహుల్ 65 పరుగులు జోడించారు. ఈ క్రమంలోనే అతడు హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు. అయితే నమన్ ధీర్ (30) పరుగులకే పెవిలియన్ చేరాడు. చివర్లో క్రీజులో స్వేచ్ఛగా కనిపించిన రాహుల్ ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదేస్తూ శతకం పూర్తి చేశాడు. దీంతో భారత్కు 350+ స్కోర్ దక్కింది.
𝐇𝐈𝐆𝐇𝐄𝐒𝐓 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄 𝐅𝐎𝐑 𝐊𝐋 𝐑𝐀𝐇𝐔𝐋 𝐈𝐍 𝐎𝐃𝐈𝐬 👏💯— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
Relive his knock ▶️ https://t.co/NTRvB5Z6HT#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @klrahul pic.twitter.com/x9L4V2coC5
ఎలైట్ క్లబ్లో రోహిత్
కాగా, ఈ మ్యాచ్తో రోహిత్ శర్మ అరుదైన క్లబ్లో చేరాడు. వన్డే క్రికెట్లో ఓపెనర్గా 10 వేల పరుగులు బాదిన బ్యాటర్ల జాబితాలో చేరాడు. అంతేకాకుండా అత్యంత వేగంగా ఈ ఫీట్ అందుకున్న ఓపెనర్గా రికార్డులకెక్కాడు. అతడు 201 ఇన్నింగ్స్ల్లోనే ఓపెనర్గా 10వేల రన్స్ కంప్లీట్ చేశాడు. హిట్మ్యాన్ కంటే ముందు సచిన్ తెందుల్కర్ (15310 పరుగులు), సనత్ జయసూర్య (12740 పరుగులు), క్రిస్ గేల్ (10179 పరుగులు) ఈ ఫీట్ సాధించారు.
Fastest to 1️⃣0️⃣K ODI runs as an opener ✅— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
6️⃣3️⃣rd ODI FIFTY ✅@ImRo45 is going strong with a crucial knock in New Chandigarh 👏
Updates ▶️ https://t.co/PhSJSbvW7C#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/K1qYMobr9Z
5వ స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చి భారత్ తరపున అత్యధిక స్కోరు సాధించిన బ్యాటర్లు
- 139 యువరాజ్ సింగ్ vs ఆస్ట్రేలియా- సిడ్నీ 2004
- 134 ఎంఎస్ ధోని vs ఇంగ్లాండ్- కటక్ 2017
- 129* కేఎల్ రాహుల్ vs వెస్టిండీస్ - చండీగఢ్ 2026
- 124 ఎంఎస్ ధోని vs ఆస్ట్రేలియా - నాగ్పుర్ 2009
వన్డేల్లో అత్యధికసార్లు 350+ పరుగులు చేసిన జట్లు
- 45 - భారత్
- 36 - సౌతాఫ్రికా
- 31 - ఆస్ట్రేలియా
- 29 -ఇంగ్లాండ్
- 18 - న్యూజిలాండ్
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