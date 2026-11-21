విదేశీ గడ్డపై కేఎల్ రాహుల్ రికార్డ్- SENA దేశాల్లో సెంచరీలతో సరికొత్త చరిత్ర!
Kl Rahul Century Record : న్యూజిలాండ్పై టెస్టు సెంచరీతో కేఎల్ రాహుల్ సెనాలోని నాలుగు దేశాల్లో శతకాలు సాధించిన తొలి భారత ఓపెనర్గా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఆసియా ఆటగాళ్లలో ఎనిమిదో బ్యాటర్గా నిలిచాడు.
Published : November 21, 2026 at 7:53 AM IST
భారత స్టార్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ మరో అరుదైన ఘనతను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. సెనాలోని (SENA) నాలుగు దేశాల్లో టెస్టు సెంచరీలు సాధించిన తొలి భారత ఓపెనర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా దేశాల్లో టెస్టు శతకాలు బాదిన భారత ఓపెనర్గా చరిత్రకెక్కాడు. వెల్లింగ్టన్లోని బేసిన్ రిజర్వ్లో న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో శనివారం తన 13వ టెస్టు సెంచరీని నమోదు చేసి ఈ ఘనత సాధించాడు.
207 బంతుల్లో శతకం
న్యూజిలాండ్ గడ్డపై తొలిసారి టెస్టు సెంచరీ సాధించిన రాహుల్, 207 బంతుల్లో వంద పరుగుల మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. విదేశీ పరిస్థితుల్లో బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా లేని పిచ్లు, బౌలర్ల ఆధిపత్యం మధ్య ఓపికగా ఆడుతూ తన సత్తా చాటాడు. ఈ సెంచరీతో సెనాలోని నాలుగు దేశాల్లో శతకాలు సాధించిన ఎనిమిదో ఆసియా బ్యాటర్గా నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో మహమ్మద్ అజారుద్దీన్, సచిన్ తెందుల్కర్, సయీద్ అన్వర్, రాహుల్ ద్రవిడ్, యూనిస్ ఖాన్, కుమార సంగక్కర, విరాట్ కోహ్లీ వంటి దిగ్గజాల సరసన చోటు దక్కించుకున్నాడు. ఈ ఘనత సాధించిన భారత ఆటగాళ్లలో రాహుల్ ఐదో బ్యాటర్.
HUNDRED for #TeamIndia's vice-captain @klrahul 👏👏 A historic century for KL Rahul as he becomes the only Indian opener to score centuries across SENA countries 🙌🙌 #NZvIND https://t.co/Qk9NA09G9G— BCCI (@BCCI) November 21, 2026