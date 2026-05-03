సునీల్ నరైన్ 'డబుల్ సెంచరీ'- IPL చరిత్రలో తొలి బౌలర్గా రికార్డ్!
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్పై రాణించిన సునీల్ నరైన్- ఐపీఎల్ కెరీర్లో అరుదైన రికార్డు- తొలి బౌలర్గానూ ఘనత!
Published : May 3, 2026 at 7:40 PM IST
Sunil Narine IPL Record : ఉప్పల్ వేదికగా సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో జరిగిన మ్యాచ్లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్ విజయంలో స్టార్ బౌలర్ సునీల్ నరైన్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఒకే ఓవర్లో రెండు రెండు కీలక వికెట్లు పడగొట్టిన నరైన్ సన్రైజర్స్ పతనాన్ని శాసించాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడు అద్భుతమైన ఘతన సాధించాడు. సీజన్లో తొలి ఫారిన్ ఆటగాడిగా రికార్డులకెక్కాడు. మరి అదేంటంటే?
సన్రైజర్స్ 15 ఓవర్లకు 139-5 స్కోర్తో ఉంది. ఈ దశలో క్రీజులో ఇషాన్ కిషన్- సలిల్ అరోరా ఉండడంతో ఆ జట్టు 200+ స్కోర్ ఈజీగానే సాధిస్తుందనిపించింది. అయితే ఆ తర్వాతి ఓవర్లోనే కథ అడ్డం తిరిగింది. 16వ ఓవర్ బౌలింగ్ చేసిన నరైన్ యంగ్ బ్యాటర్ సలీల్ను తొలి బంతికే ఔట్ చేశాడు. ఇక ఇదే ఓవర్ ఆఖరి బంతికి క్రీజులో సెట్ అయిన బ్యాటర్ ఇషాన్ను ఔట్ చేసి భారీ షాక్ ఇచ్చాడు. దీంతో సన్రైజర్స్ 16 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 148-7తో కష్టాల్లో పడింది.
సరికొత్త చరిత్ర
అయితే ఈ మ్యాచ్లో సలీల్ను ఔట చేయడంతోనే నరైన్ కీలక మైలురాయి అందుకున్నాడు. ఐపీఎల్లో 200 వికెట్ల క్లబ్లో చేరిపోయాడు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన లీగ్లో ఈ 200+ వికెట్లు పడగొట్టిన మూడో బౌలర్గా ఘనత సాధించాడు. అతడికంటే ముందు యుజ్వేంద్ర చాహల్ (228), భువనేశ్వకర్ కుమార్ (215) టాప్ 2లో ఉన్నారు. అయితే ఈ ఫీట్ అందుకున్న తొలి ఓవర్సీస్ బౌలర్గా నరైన్ తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు. ఇప్పటిదాకా ఏ ఫారిన్ బౌలర్ కూడా ఐపీఎల్లో 200 వికెట్లు పడగొట్టలేదు.
𝐒𝐮𝐧𝐢𝐥 𝐍𝐚𝐫𝐢𝐧𝐞 becomes the first overseas bowler to reach the 200-wicket milestone in #TATAIPL history! — Star Sports (@StarSportsIndia) May 3, 2026
ఏకైక బౌలర్గా ఘనత
అయితే సింగిల్ ఫ్రాంచైజీ తరఫున ( కోల్కతా నైట్రైడర్స్) 200 వికెట్లు పడగొట్టిన ఏకైక బౌలర్ కూడా నరైనే కావడం విశేషం. టాప్ 2లో ఉన్న చాహల్ (ముంబయి ఇండియన్స్, పంజాబ్ కింగ్స్, ఆర్సీబీ, రాజస్థాన్), భువనేశ్వర్ కుమార్ (పుణె, సన్రైజర్స్, ఆర్సీబీ) పలు జట్ల తరఫున ఆడుతూ ఈ ఫీట్ సాధించారు. కానీ నరైన్ కేవలం కోల్కతా ఒక్క జట్టుకే ఆడుతూ ఈ మైల్స్టోన్ అందుకోవడం కూడా రికార్డే!
🔘 Third bowler to reach 200 TATA IPL wickets— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 3, 2026
🔘 First overseas bowler to the milestone
🔘 First one to do it for a single franchise
కాగా నరైన్ 2012లో ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేశాడు. అప్పట్నుంచి అతడు కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టుకే ఆడుతున్నాడు. ఇప్పటిదాకా 196 మ్యాచ్లు ఆడిన నరైన్ 201 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 5/19 అతడి అత్యుత్తమ ప్రదర్శన. అలాగే ఒకసారి 5, ఏడుసార్లు 4 వికెట్ల ప్రదర్శనలు చేశాడు.