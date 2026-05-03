ETV Bharat / sports

సునీల్ నరైన్ 'డబుల్ సెంచరీ'- IPL చరిత్రలో తొలి బౌలర్​గా రికార్డ్!

సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​పై రాణించిన సునీల్ నరైన్- ఐపీఎల్ కెరీర్​లో​ అరుదైన రికార్డు- తొలి బౌలర్​గానూ ఘనత!

Sunil Narine IPL 2026
Sunil Narine IPL 2026 (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sunil Narine IPL Record : ఉప్పల్ వేదికగా సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ విజయంలో స్టార్ బౌలర్ సునీల్ నరైన్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఒకే ఓవర్లో రెండు రెండు కీలక వికెట్లు పడగొట్టిన నరైన్ సన్​రైజర్స్ పతనాన్ని శాసించాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడు అద్భుతమైన ఘతన సాధించాడు. సీజన్​లో తొలి ఫారిన్ ఆటగాడిగా రికార్డులకెక్కాడు. మరి అదేంటంటే?

సన్​రైజర్స్​ 15 ఓవర్లకు 139-5 స్కోర్​తో ఉంది. ఈ దశలో క్రీజులో ఇషాన్ కిషన్- సలిల్ అరోరా ఉండడంతో ఆ జట్టు 200+ స్కోర్ ఈజీగానే సాధిస్తుందనిపించింది. అయితే ఆ తర్వాతి ఓవర్లోనే కథ అడ్డం తిరిగింది. 16వ ఓవర్ బౌలింగ్ చేసిన నరైన్ యంగ్ బ్యాటర్ సలీల్​ను తొలి బంతికే ఔట్ చేశాడు. ఇక ఇదే ఓవర్ ఆఖరి బంతికి క్రీజులో సెట్ అయిన బ్యాటర్ ఇషాన్​ను ఔట్ చేసి భారీ షాక్ ఇచ్చాడు. దీంతో సన్​రైజర్స్ 16 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 148-7తో కష్టాల్లో పడింది.

సరికొత్త చరిత్ర
అయితే ఈ మ్యాచ్​లో సలీల్​ను ఔట చేయడంతోనే నరైన్ కీలక మైలురాయి అందుకున్నాడు. ఐపీఎల్​లో 200 వికెట్ల క్లబ్​లో చేరిపోయాడు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన లీగ్​లో ఈ 200+ వికెట్లు పడగొట్టిన మూడో బౌలర్​గా ఘనత సాధించాడు. అతడికంటే ముందు యుజ్వేంద్ర చాహల్ (228), భువనేశ్వకర్ కుమార్ (215) టాప్ 2లో ఉన్నారు. అయితే ఈ ఫీట్ అందుకున్న తొలి ఓవర్సీస్ బౌలర్​గా నరైన్ తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు. ఇప్పటిదాకా ఏ ఫారిన్ బౌలర్​ కూడా ఐపీఎల్​లో 200 వికెట్లు పడగొట్టలేదు.

ఏకైక బౌలర్​గా ఘనత
అయితే సింగిల్ ఫ్రాంచైజీ తరఫున ( కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్) 200 వికెట్లు పడగొట్టిన ఏకైక బౌలర్ కూడా నరైనే కావడం విశేషం. టాప్​ 2లో ఉన్న చాహల్ (ముంబయి ఇండియన్స్, పంజాబ్ కింగ్స్, ఆర్సీబీ, రాజస్థాన్), భువనేశ్వర్ కుమార్ (పుణె, సన్​రైజర్స్, ఆర్సీబీ) పలు జట్ల తరఫున ఆడుతూ ఈ ఫీట్ సాధించారు. కానీ నరైన్ కేవలం కోల్​కతా ఒక్క జట్టుకే ఆడుతూ ఈ మైల్​స్టోన్ అందుకోవడం కూడా రికార్డే!

కాగా నరైన్ 2012లో ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేశాడు. అప్పట్నుంచి అతడు కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ జట్టుకే ఆడుతున్నాడు. ఇప్పటిదాకా 196 మ్యాచ్​లు ఆడిన నరైన్ 201 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 5/19 అతడి అత్యుత్తమ ప్రదర్శన. అలాగే ఒకసారి 5, ఏడుసార్లు 4 వికెట్ల ప్రదర్శనలు చేశాడు.

TAGGED:

SUNIL NARINE IPL WICKETS
MOST WICKETS IN IPL
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.