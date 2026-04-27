'ఈ ఇన్నింగ్స్ మా మామగారి కోసమే'- రింకు సింగ్ కాబోయే భార్య ఎమోషనల్

లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​పై కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ విజయం- కీలక పాత్ర పోషించిన రింకు సింగ్- బ్యాటింగే కాదు ఫీల్డింగ్ కూడా అదుర్స్!

Rinku Singh (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 27, 2026 at 11:00 AM IST

3 Min Read
Rinku Singh IPL 2026 : కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ స్టార్ బ్యాటర్ రింకు సింగ్ చాలా రోజుల తర్వాత కీలక ఇన్నింగ్స్​తో అదరగొట్టాడు. తాజాగా ఎకానా స్టేడియం వేదికగా లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో అద్భుతమైన బ్యాటింగ్, ఫీల్డింగ్​తో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. చివరి బంతి దాకా క్రీజులో ఉండి, జట్టుకు పోరాడగలిగే స్కోర్ అందించాడు. దీంతో అతడికి మ్యాచ్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం రింకు సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. ​

అవార్డ్ ప్రజెంటేషన్ సమయంలో 'నువ్వు జట్టు కష్టాల్లో ఉన్న ప్రతీసారి ఆదుకుంటావు కాదా. అందుకే నీ పేరును అపద్భాందవుడు (Sankat Mochan) రింకు అని మార్చమంటారా?' అని అడిగారు. దీనికి రింకు నవ్వుతూ 'వద్దు వద్దు, రింకు పేరే ఉండనివ్వండి. అదే బాగుంది' అని రిప్లై ఇచ్చాడు. దీనికి నెటిజన్లు అతడని ప్రశంసిస్తున్నారు. రింకు సింపుల్ మ్యాన్ అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

వాటిపైనే దృష్టి పెట్టాను!
అయితే మ్యాచ్​లో రింకు బ్యాటింగ్​కు వచ్చే సమయానికి జట్టు 4 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లోఉంది. దీంతో భారీ షాట్లకు పోకుండా స్కోర్ బోర్డును ముందుకు నడిపించడంపైనే దృష్టి పెట్టినట్లు రింకు చెప్పాడు. ఎలాగైనా చివరి బంతి దాకా క్రీజులో ఉండాలని భావించినట్లు తెలిపాడు. చెత్త బంతులను మాత్రమే బౌండరీలకు తరలించాలనుకున్నట్లు వివరించాడు.

రింకు పోరాటం
వాస్తవానికి కేకేఆర్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభమైన తీరు- ముగిసిన విధానానికి చాలా తేడా ఉంది. దానికి కారణం రింకునే. అతడు క్రీజులోకి వచ్చే సరికి కేకేఆర్ 7 ఓవర్లకు 37-4తో ఉంది. ఇక 11 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 73-6తో నిలిచింది. ఈ దశలో కేకేఆర్ 120 స్కోర్ అయినా చేస్తుందా అనిపించింది. కానీ రింకు చాలా ఓపిగ్గా ఆడాడు. అస్సలు భారీ షాట్లకు పోకుండా సింగిల్స్​పైనే దృష్టి పెట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు. ఇక చివరి రెండు ఓవర్లలో రెచ్చిపోయాడు. 19ఓవర్లో 17 పరుగులు రాగా, దిగ్వేశ్ వేసిన ఆఖరి ఓవర్లో నాలుగు సిక్స్​లు బాదేశాడు. దీంతో జట్టు స్కోర్ 150 దాటింది. ఓవరాల్​గా 51 బంతుల్లో అతడు 83 పరుగులు చేశాడు.

నాలుగు క్యాచ్​లు
బ్యాటింగ్​లోనే కాదు ఫీల్డింగ్​లోనూ రింకు తన మార్క్ చూపించాడు. మైదానంలో చురుగ్గా కదులుతూ ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే నాలుగు క్యాచ్​ (మార్​క్రమ్, ముకుల్ చౌదరి, హిమ్మత్ సింగ్, జార్జ్ లిండె)లు అందుకున్నాడు. ఇక సూపర్ ఓవర్​లో మార్​క్రమ్​ ​క్యాచ్​ను అందుకున్న విధానం వేరే లెవెల్. మార్​క్రమ్ భారీ షాట్​ సిక్స్​ వైపునకు వెళ్తుండగా పావెల్ కళ్లుచెదిరే తీరిలో అడ్డుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే బంతిని మైదానంలోకి విసిరేశాడు. సడెన్​గా వచ్చిన బంతిని రింకు అందుకున్నాడు. దీనిపైనా రింకు మాట్లాడాడు. 'చిన్నప్పటి నుంచి ఫీల్డింగ్ అంటే నాకు ఇష్టం. ఇక చివర్లో ఆ క్యాచ్​ను పావెల్ పట్టేస్తాడనుకున్నా. కానీ ఆయన సడెన్​గా బంతిని నా వైపునకు విసిరాడు. నేను కూడా అంతే చురుగ్గా స్పందించి క్యాచ్ కంప్లీట్ చేశా' అని అన్నాడు.

మా మామగారికి కోసమే
కాగా, రింకు విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్​పై రింకు సింగ్ కాబోయే భార్య ప్రియా సరోజ్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. రింకు ఆడిన ఈ ఇన్నింగ్స్​​ తమ మామగారి (రింకు తండ్రి)కి అంకితం అని అన్నారు. 'ఈ విజయం పట్ల సంతోషంగా ఉన్నాను. రింకు ఇవాళ ఆడిన ఇన్నింగ్స్​ తన తండ్రికి అంకితం. ఆయనను మేం బాగా మిస్ అవుతున్నాం' అని ప్రియా సరోజ్ అన్నారు. ఈ వీడియోను కేకేఆర్ తమ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేసింది. అయితే ఇటీవల అనారోగ్యంతో రింకు తండ్రి మరణించారు.

రింకు సింగ్ వస్తున్నాడు- తండ్రి మరణించిన మర్నాడే జట్టులోకి!

టీమ్ఇండియాలోకి స్టార్ ప్లేయర్ రీ ఎంట్రీ!- సిక్స్​ల వీరుడు వచ్చేస్తున్నాడు

