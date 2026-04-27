'ఈ ఇన్నింగ్స్ మా మామగారి కోసమే'- రింకు సింగ్ కాబోయే భార్య ఎమోషనల్
లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్పై కోల్కతా నైట్రైడర్స్ విజయం- కీలక పాత్ర పోషించిన రింకు సింగ్- బ్యాటింగే కాదు ఫీల్డింగ్ కూడా అదుర్స్!
Published : April 27, 2026 at 11:00 AM IST
Rinku Singh IPL 2026 : కోల్కతా నైట్రైడర్స్ స్టార్ బ్యాటర్ రింకు సింగ్ చాలా రోజుల తర్వాత కీలక ఇన్నింగ్స్తో అదరగొట్టాడు. తాజాగా ఎకానా స్టేడియం వేదికగా లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో అద్భుతమైన బ్యాటింగ్, ఫీల్డింగ్తో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. చివరి బంతి దాకా క్రీజులో ఉండి, జట్టుకు పోరాడగలిగే స్కోర్ అందించాడు. దీంతో అతడికి మ్యాచ్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం రింకు సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
అవార్డ్ ప్రజెంటేషన్ సమయంలో 'నువ్వు జట్టు కష్టాల్లో ఉన్న ప్రతీసారి ఆదుకుంటావు కాదా. అందుకే నీ పేరును అపద్భాందవుడు (Sankat Mochan) రింకు అని మార్చమంటారా?' అని అడిగారు. దీనికి రింకు నవ్వుతూ 'వద్దు వద్దు, రింకు పేరే ఉండనివ్వండి. అదే బాగుంది' అని రిప్లై ఇచ్చాడు. దీనికి నెటిజన్లు అతడని ప్రశంసిస్తున్నారు. రింకు సింపుల్ మ్యాన్ అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
వాటిపైనే దృష్టి పెట్టాను!
అయితే మ్యాచ్లో రింకు బ్యాటింగ్కు వచ్చే సమయానికి జట్టు 4 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లోఉంది. దీంతో భారీ షాట్లకు పోకుండా స్కోర్ బోర్డును ముందుకు నడిపించడంపైనే దృష్టి పెట్టినట్లు రింకు చెప్పాడు. ఎలాగైనా చివరి బంతి దాకా క్రీజులో ఉండాలని భావించినట్లు తెలిపాడు. చెత్త బంతులను మాత్రమే బౌండరీలకు తరలించాలనుకున్నట్లు వివరించాడు.
రింకు పోరాటం
వాస్తవానికి కేకేఆర్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభమైన తీరు- ముగిసిన విధానానికి చాలా తేడా ఉంది. దానికి కారణం రింకునే. అతడు క్రీజులోకి వచ్చే సరికి కేకేఆర్ 7 ఓవర్లకు 37-4తో ఉంది. ఇక 11 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 73-6తో నిలిచింది. ఈ దశలో కేకేఆర్ 120 స్కోర్ అయినా చేస్తుందా అనిపించింది. కానీ రింకు చాలా ఓపిగ్గా ఆడాడు. అస్సలు భారీ షాట్లకు పోకుండా సింగిల్స్పైనే దృష్టి పెట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు. ఇక చివరి రెండు ఓవర్లలో రెచ్చిపోయాడు. 19ఓవర్లో 17 పరుగులు రాగా, దిగ్వేశ్ వేసిన ఆఖరి ఓవర్లో నాలుగు సిక్స్లు బాదేశాడు. దీంతో జట్టు స్కోర్ 150 దాటింది. ఓవరాల్గా 51 బంతుల్లో అతడు 83 పరుగులు చేశాడు.
నాలుగు క్యాచ్లు
బ్యాటింగ్లోనే కాదు ఫీల్డింగ్లోనూ రింకు తన మార్క్ చూపించాడు. మైదానంలో చురుగ్గా కదులుతూ ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే నాలుగు క్యాచ్ (మార్క్రమ్, ముకుల్ చౌదరి, హిమ్మత్ సింగ్, జార్జ్ లిండె)లు అందుకున్నాడు. ఇక సూపర్ ఓవర్లో మార్క్రమ్ క్యాచ్ను అందుకున్న విధానం వేరే లెవెల్. మార్క్రమ్ భారీ షాట్ సిక్స్ వైపునకు వెళ్తుండగా పావెల్ కళ్లుచెదిరే తీరిలో అడ్డుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే బంతిని మైదానంలోకి విసిరేశాడు. సడెన్గా వచ్చిన బంతిని రింకు అందుకున్నాడు. దీనిపైనా రింకు మాట్లాడాడు. 'చిన్నప్పటి నుంచి ఫీల్డింగ్ అంటే నాకు ఇష్టం. ఇక చివర్లో ఆ క్యాచ్ను పావెల్ పట్టేస్తాడనుకున్నా. కానీ ఆయన సడెన్గా బంతిని నా వైపునకు విసిరాడు. నేను కూడా అంతే చురుగ్గా స్పందించి క్యాచ్ కంప్లీట్ చేశా' అని అన్నాడు.
మా మామగారికి కోసమే
కాగా, రింకు విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్పై రింకు సింగ్ కాబోయే భార్య ప్రియా సరోజ్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. రింకు ఆడిన ఈ ఇన్నింగ్స్ తమ మామగారి (రింకు తండ్రి)కి అంకితం అని అన్నారు. 'ఈ విజయం పట్ల సంతోషంగా ఉన్నాను. రింకు ఇవాళ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ తన తండ్రికి అంకితం. ఆయనను మేం బాగా మిస్ అవుతున్నాం' అని ప్రియా సరోజ్ అన్నారు. ఈ వీడియోను కేకేఆర్ తమ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. అయితే ఇటీవల అనారోగ్యంతో రింకు తండ్రి మరణించారు.
