'ఒక్కో పరుగుకు రూ.1 కోటి!'- IPLలో తుస్సుమంటున్న కాస్ట్లీ ప్లేయర్

ఐపీఎల్ వేలంలో అత్యధిక ఖరీదైన ఓవర్సీస్ ప్లేయర్​గా గ్రీన్ - కానీ ప్రదర్శన ఢమాల్

Cameron Green IPL 2026
Cameron Green IPL 2026 (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 2:59 PM IST

Cameron Green IPL 2026 : ఈ సీజన్​కు ముందు రూ.25.20 కోట్ల భారీ ధరకు కేకేఆర్​తో చేరిన గ్రీన్​పై అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే అంచనాలు అందుకోవడంలో గ్రీన్ విఫలమవుతున్నాడు. ఈ సీజన్​లో ఘోరంగా విఫలమై ట్రోల్స్​కు గురవుతున్నాడు.

ఒక్కో పరుగుకు రూ.1 కోటి!
2026 సీజన్​లో కోల్​కతా ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్​లు ఆడింది. ఈ మూడింట్లోనూ గ్రీన్ బరిలోకి దిగాడు. తొలి మ్యాచ్​లో​ ముంబయితో (18 పరుగులు), సన్​రైజర్స్​తో మ్యాచ్​లో (2), తాజాగా పంజాబ్ కింగ్స్​తో (4) పరుగులు చేశాడు. మూడు మ్యాచ్​ల్లో కలిపి గ్రీన్ సాధించింది 24 పరుగులే. దీంతో అతడిపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ ఎక్కువయ్యాయి. ఇప్పటిదాకా ఆడిన ఇన్నింగ్స్​లో ఒక్కో పరుగులు ఒక్కో రూ. 1 కోటి తీసుకున్నాడంటూ సెటైర్లు పేలుస్తున్నారు.

ఇకనైనా!
అయితే గ్రీన్​ను భారీ ధరకు కొనుగోలు చేయడంతో అతడిని పక్కన పెట్టే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. ఇప్పటిదాకా ఫెయిలైనా అతడికి జట్టులో చోటు ఉంటుంది. ఇకనైనా పుంజుకొని గ్రీన్ రాణించాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి చూడాలి గ్రీన్​ను కొనసాగిస్తారా? లేదంటే అతడి స్థానంలో ఇంకో ప్లేయర్​ను ఎవరినైనా దింపుతారా? అనేది నెక్స్ట్ మ్యాచ్​తో క్లారిటీ వస్తుంది.

పీటర్సన్ రియాక్షన్!
గ్రీన్ ఫెయిల్ అవుతుండడంపై మాజీ క్రికెటర్ కెవిన్ పీటర్సన్ స్పందించాడు. 'నేను డబ్బు గురించి మాట్లాడటాన్ని నేను వ్యతిరేకిస్తాను. ఎందుకంటే డబ్బు అనేది సహజంగానే సమకూరేది. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర క్రీడాకారులతో పోలిస్తే, క్రికెటర్లు అంత భారీ మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించరు. కానీ స్పష్టంగా చెప్పాలంటే, చాలా మంది నాలాగే క్రికెట్ స్కిల్స్​ గురించి మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతారు. ఐపీఎల్​లో ఒక జట్టులో కీలక ప్లేయర్​గా ఉంటూ, ఆ స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఆడగలిగే సామర్థ్యం మాత్రం తప్పక ఉండాలి. అది మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేసే సత్తా ఉందా లేదా అనేది వేరే విషయం'

'అయితే ఇక్కడ గ్రీన్​ను మూడో ప్లేస్​లో బ్యాటింగ్ చేయడానికి సమర్థుడని నేను భావించడం లేదు. అతను బౌలింగ్ కూడా చేయడం లేదు. ఈ క్రమంలో అతడు ఇప్పటివరకు సాధించిన ప్రదర్శనను మనం పరిశీలించాలి. అతడి ఆట నాకు తెలుసు. రెండేళ్ల కిందట ముంబయిలో తరఫున సెంచరీ సాధించాడు. అయితే, ఇక్కడ మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేస్తూ, ఆ కీలక బాధ్యతను నిర్వర్తించే సత్తా, అతడి ఆటలో కసి నేను చూడలేదు. గ్రీన్ మిడిలార్డర్ బ్యాటర్. అప్పుడప్పుడు బౌలింగ్ చేస్తాడు. అతడి పాత్ర అంతే. అందుకే ఆ పాత్రలోనే ఆడించాలి' అని జియో హాట్​స్టార్​తో మాట్లాడుతూ అన్నాడు.

