'సిక్స్​లు కొడితే సరిపోదు- అందుకే గుడ్​బై చెప్పేశాను'- రస్సెల్ IPL రిటైర్మెంట్ రీజన్ రివీల్

అండ్రీ రస్సెల్ ఐపీఎల్ రిటైర్మెంట్ రీజన్

Andre Russell Ipl Retirement
Andre Russell Ipl Retirement (Source : ANI (File Photo))
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 5, 2025 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Andre Russell Ipl Retirement : కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​ మాజీ ఆల్‌రౌండర్‌ ఆండ్రీ రస్సెల్‌ తాను ఐపీఎల్​కు గుడ్​ బై చెప్పడం వెనుకున్న కారణాన్ని రివీల్ చేశాడు. 37 ఏళ్ల రస్సెల్ ఇటీవలే ఐపీఎల్​కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. 2026 సీజన్​కు సంబంధించిన వేలంలో తన పేరును ఉంచకూడదని నిర్ణయించకున్నట్లు చెప్పాడు. దీంతో కేకేఆర్ ఫ్యాన్స్​ షాక్​కు గురయ్యారు. ఆల్​రౌండర్ రస్సెల్ అలా సడెన్​గా ఎందుకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చాడో తెలియక ఆందోళన చెందారు. అయితే తాన రిటైర్మెంట్​కు అసలు కారణాన్ని రస్సెల్ స్వయంగా చెప్పేశాడు.

రస్సెల్ రీసెంట్​గా ఓ ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ వెబ్​సైట్​కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు. 'ఐపీఎల్‌ అనేది పెద్ద టోర్నమెంట్. ఈ టోర్నీలో మ్యాచ్‌లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. చాలా ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది కూడా. ప్రాక్టీస్‌, జిమ్‌, వర్క్‌లోడ్‌ ఇలా అన్నింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం. ఒక ఆల్‌రౌండర్‌గా నాకు అది మరింత ఛాలెంజింగ్‌గా ఉంటుంది. నేను బ్యాటింగ్‌ మాత్రమే చేస్తే సరిపోదు'

'ఒక్కో మ్యాచ్‌లో కనీసం 2 ఓవర్లు బౌలింగ్ కూడా చేయాలి. నేను చక్కగా బౌలింగ్‌ చేయగలిగాను అనుకున్నప్పుడే, బ్యాటింగ్‌లో కూడా రాణించగలను. అంతేగానీ కేవలం ఇంపాక్ట్‌ ప్లేయర్‌గా బరిలోకి దిగి సిక్స్‌లు బాదేస్తే సరిపోతుంది అని నేను అనుకోను. బ్యాటింగ్‌, బౌలింగ్‌ రెండూ సమర్థంగా చేసినప్పుడే నేను ఆటను ఆస్వాదించగలను' రస్సెల్‌ వివరించాడు.

పవర్ఫుల్ కోచ్​గా
అయితే ఐపీఎల్​లో ఆటకు గుడ్​ బై చెప్పిన రస్సెల్ కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ జట్టుతో మాత్రం ఇంకా రిలేషన్ కొనసాగించనున్నాడు. ప్లేయర్​గా గుడ్​ బై చెప్పిన రస్సెల్ వచ్చే సీజన్​ నుంచి కేకేఆర్​ కోచింగ్ స్టాఫ్​లో జాయిన్ కానున్నాడు. 'పవర్ఫుల్ కోచింగ్' అంటూ తాను రిటైర్మెంట్​ పోస్టుకు రాసుకొచ్చాడు.

కాగా, ఐపీఎల్ కెరీర్​లో రస్సెల్ మొత్తం 139 మ్యాచ్​ల్లో 174.18 స్టైక్ రేట్​తో 2651 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 12 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 88* అతడి అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్. అటు బౌలింగ్​లోనూ రస్సెల్ రాణించాడు. ఐపీఎల్​లో 123 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. 2026 ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు కేకేఆర్ రస్సెల్​​ను రిలీజ్ చేసింది. దీంతో వచ్చే సీజన్​లో అతడు ఏ జట్టుకు ఆడాతాడో అని ఆసక్తి నెలకొన్న వేళ రస్సెల్ ఐపీఎల్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించేశాడు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

