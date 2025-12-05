'సిక్స్లు కొడితే సరిపోదు- అందుకే గుడ్బై చెప్పేశాను'- రస్సెల్ IPL రిటైర్మెంట్ రీజన్ రివీల్
Published : December 5, 2025 at 3:08 PM IST
Andre Russell Ipl Retirement : కోల్కతా నైట్రైడర్స్ మాజీ ఆల్రౌండర్ ఆండ్రీ రస్సెల్ తాను ఐపీఎల్కు గుడ్ బై చెప్పడం వెనుకున్న కారణాన్ని రివీల్ చేశాడు. 37 ఏళ్ల రస్సెల్ ఇటీవలే ఐపీఎల్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. 2026 సీజన్కు సంబంధించిన వేలంలో తన పేరును ఉంచకూడదని నిర్ణయించకున్నట్లు చెప్పాడు. దీంతో కేకేఆర్ ఫ్యాన్స్ షాక్కు గురయ్యారు. ఆల్రౌండర్ రస్సెల్ అలా సడెన్గా ఎందుకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చాడో తెలియక ఆందోళన చెందారు. అయితే తాన రిటైర్మెంట్కు అసలు కారణాన్ని రస్సెల్ స్వయంగా చెప్పేశాడు.
రస్సెల్ రీసెంట్గా ఓ ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ వెబ్సైట్కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు. 'ఐపీఎల్ అనేది పెద్ద టోర్నమెంట్. ఈ టోర్నీలో మ్యాచ్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. చాలా ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది కూడా. ప్రాక్టీస్, జిమ్, వర్క్లోడ్ ఇలా అన్నింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం. ఒక ఆల్రౌండర్గా నాకు అది మరింత ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది. నేను బ్యాటింగ్ మాత్రమే చేస్తే సరిపోదు'
'ఒక్కో మ్యాచ్లో కనీసం 2 ఓవర్లు బౌలింగ్ కూడా చేయాలి. నేను చక్కగా బౌలింగ్ చేయగలిగాను అనుకున్నప్పుడే, బ్యాటింగ్లో కూడా రాణించగలను. అంతేగానీ కేవలం ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా బరిలోకి దిగి సిక్స్లు బాదేస్తే సరిపోతుంది అని నేను అనుకోను. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండూ సమర్థంగా చేసినప్పుడే నేను ఆటను ఆస్వాదించగలను' రస్సెల్ వివరించాడు.
Hanging up my IPL boots… but not the swagger 💜💛— Andre Russell (@Russell12A) November 30, 2025
What a ride it’s been in the IPL — 12 seasons of memories, and a whole lot of love from the @KKRiders family 🙏🏿
I’ll still be smashing sixes and taking wickets in every other league around the world 🌎🔥
And the best part?… pic.twitter.com/S5kU0YFRcR
పవర్ఫుల్ కోచ్గా
అయితే ఐపీఎల్లో ఆటకు గుడ్ బై చెప్పిన రస్సెల్ కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టుతో మాత్రం ఇంకా రిలేషన్ కొనసాగించనున్నాడు. ప్లేయర్గా గుడ్ బై చెప్పిన రస్సెల్ వచ్చే సీజన్ నుంచి కేకేఆర్ కోచింగ్ స్టాఫ్లో జాయిన్ కానున్నాడు. 'పవర్ఫుల్ కోచింగ్' అంటూ తాను రిటైర్మెంట్ పోస్టుకు రాసుకొచ్చాడు.
🏆 x 2— IndianPremierLeague (@IPL) November 30, 2025
2⃣6⃣5⃣1️⃣ Runs
1⃣2⃣3⃣ Wickets
Thank you Andre Russell, for all the memories in your remarkable IPL career 🙌
Wishing you the best for the future 👍#TATAIPL | @KKRiders | @Russell12A pic.twitter.com/zvEv7qMqAM
కాగా, ఐపీఎల్ కెరీర్లో రస్సెల్ మొత్తం 139 మ్యాచ్ల్లో 174.18 స్టైక్ రేట్తో 2651 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 12 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 88* అతడి అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్. అటు బౌలింగ్లోనూ రస్సెల్ రాణించాడు. ఐపీఎల్లో 123 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. 2026 ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు కేకేఆర్ రస్సెల్ను రిలీజ్ చేసింది. దీంతో వచ్చే సీజన్లో అతడు ఏ జట్టుకు ఆడాతాడో అని ఆసక్తి నెలకొన్న వేళ రస్సెల్ ఐపీఎల్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించేశాడు.
IPLకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన రస్సెల్- అయినా KKRతో జర్నీ కంటిన్యూ!