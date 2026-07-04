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రంగారెడ్డిని చిత్తు చేసిన ఖమ్మం - ప్లేఆఫ్స్ ఆశలు సజీవం

TG 20 లీగ్- రంగారెడ్డిని చిత్తుగా ఓడించిన ఖమ్మం - రాణించిన మిలింద్, హిమతేజ- తాజా విజయంలో ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు సజీవం

Khammam vs Rangareddy
Khammam vs Rangareddy (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 6:19 PM IST

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Khammam vs Rangareddy : టీజీ 20 లీగ్​లో అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ నాలుగో విజయం నమోదు చేసింది. శనివారం ఉప్పల్ మైదానంలో రంగారెడ్డి రైజర్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో 5 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 148 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనను ఖమ్మం 17.1 ఓవర్లలోనే ముగించింది. కొడిమెల హిమతేజ (41), జైస్వాల్ (30 పరుగులు) రాణించారు. చివర్లో సివీ మిలింద్ (29 పరుగులు నాటౌట్) ఆకట్టుకున్నాడు. రంగారెడ్డి అరుణ్ 3 కుమార్, బింజ్​రాజ్​క, బౌలర్లలో కరియప్ప చెరో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

పడి లేచిన ఖమ్మం!
టార్గెట్ చిన్నదే అయినా ఖమ్మం ఛేజింగ్​ ప్రారంభంలో తడబాటుకు గురైంది. రెండో ఓవర్ రెండో బంతికే ఓపెనర్ వాఫీ కచ్చి (4) ఔటయ్యాడు. ఆ తర్వాత 3.6 ఓవర్ వద్ద జీఎస్కే రెడ్డి (14 పరుగులు), 4.1 ఓవర్ వద్ద ప్రతీక్ రెడ్డి (17 పరుగులు) వేగంగా ఆడే క్రమంలో ఔటయ్యాడు. దీంతో 37 పరుగులకే ఖమ్మం మూడు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. దీంతో రంగారెడ్డి రేసులోకి వచ్చింది. ఇక మ్యాచ్ ఉత్కంఠగా సాగుతుందని అనుకుంటే, హిమతేజ ఖమ్మం జట్టును ఒత్తిడిలోంచి బయట పడేశాడు. ధనాధన్ బ్యాటింగ్​తో వేగంగా పరుగులు సాధించి, లక్ష్యాన్ని కరిగించేశాడు.

విజయానికి దగ్గరలో వస్తున్న క్రమంలో 9.2 ఓవర్​ వద్ద వర్షం ఆటకు అంతరాయం కలిగించింది. దీంతో 30 నిమిషాలకు పైనే ఆట నిలిచిపోయింది. అప్పటికి ఖమ్మం స్కోర్ 101-3. విజయానికి 64 బంతుల్లో 47 రన్స్ కావాల్సి. ఇక ఆట పునః ప్రారంభం అయిన కాసేపటికే హిమతేజ (45 పరుగులు) ఔట్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత సెట్ బ్యాటర్ జైస్వాల్ కూడా పెవిలియన్ చేరినా, కెప్టెన్ మిలింగ్ జట్టను విజయతీరాలకు చేర్చాడు.

Khammam vs Rangareddy
ఖమ్మం- రంగారెడ్డి మ్యాచ్​కు హాజరైన ప్రేక్షకులు (Source : ETV Bharat)

తేలిపోయిన రంగారెడ్డి
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన రంగారెడ్డి 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 147 పరుగులు చేసింది. ఆదిత్య జివ్వాజి (43 పరుగులు), జ్ఞాన రెడ్డి (36 పరుగులు) మాత్రమే రాణించారు. ఓపెనర్లు ఆరోన్ జార్జ్ (4), అవినాష్ (12) విఫలమయ్యారు. ఖమ్మం బౌలర్లు పట్టు బిగించడంతో రంగారెడ్డి బ్యాటర్లు పరుగులు సాధించలేకపోయారు. రాఘవ పట్టపు (2), తనయ్ త్యాగరాజన్ (14), నితిన్ సాయి (19), సాచెట్ (2), ఆర్యన్ కరియప్ప (2) స్వల్ప స్కోర్లకే పెవిలియన్ బాట పట్టారు. ఖమ్మం బౌలర్లలో కెప్టెన్ సీవీ మిలింద్ 3 వికెట్లతో అదరగొట్టగా, హర్షిత్ సాయి, వేద్ రెడ్డి చెరో 2, విద్యానంద్ రెడ్డి, షేక్ అజార్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

ఈ గెలుపుతో ఖమ్మం తమ ప్లే ఆఫ్స్ అవకాశాలు సజీవంగా ఉంచుకుంది. ఇప్పటిదాకా ఆరు మ్యాచ్​లు ఆడగా, అందులో నాలుగింట విజయం సాధించింది. దీంతో 8 పాయింట్లతో పట్టికలో మూడో స్థానంలోకి దూసుకెళ్లింది. మరోవైపు, ఈ ఓటమితో రంగారెడ్డి తమ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు సంక్లిష్టం చేసుకుంది. ఆ జట్టుకు ఆరు మ్యాచ్​ల్లో ఇది మూడో ఓటమి. ప్రస్తుతం ఆరు పాయింట్లతో ఐదో స్థానంలో ఉంది. దీంతో ప్లేఆఫ్స్​కు చేరాలంటే తమ ఆఖరి మ్యాచ్​లో వరంగల్​తో తప్పక నెగ్గాలి. అప్పుడు కూడా రంగారెడ్డి అవకాశాలు ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి.

ఖమ్మం తుది జట్టు
వాఫీ డైమండ్ కచ్చి, GSK రెడ్డి, కొడిమెల హిమతేజ, మిక్కిల్ జైస్వాల్, షేక్ అజర్, ప్రతీక్ రెడ్డి (వికెట్ కీపర్), సహేంద్ర మల్లు, చామ వి మిలింద్ (కెప్టెన్), విద్యానంద రెడ్డి, వేద్ రెడ్డి, హర్షిత్ సాయి వై

రంగారెడ్డి తుది జట్టు
జ్ఞాన రెడ్డి, ఆరవెల్లి అవనీష్ (వికెట్ కీపర్), ఆరోన్ జార్జ్, తనయ్ త్యాగరాజన్ (కెప్టెన్), ఆదిత్య జవ్వాజీ, రాఘవ పట్టపు, సచిత్ బింజరాజ్కా, నితిన్ సాయి యాదవ్, టి అరుణ్ కుమార్, ఆర్యన్ కరియప్ప, తనయ్ జడ్డు

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