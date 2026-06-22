TG20లో ఖమ్మం శుభారంభం- పోరాడి ఓడిన పాలమూరు
టీజీ20 లీగ్లో అదిరిన ఆరంభ మ్యాచ్- పాలమూరుపై విజయం సాధించిన ఖమ్మం జట్టు- హై స్కోరింగ్ మ్యాచ్తో ప్రేక్షకులకు ఫుల్ థ్రిల్
Published : June 22, 2026 at 6:48 AM IST
Khammam vs Palamuru TG20 : TG 20 లీగ్లో ఖమ్మం- పాలమూరు జట్ల మధ్య జరిగిన తొలి మ్యాచే క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కు ఫుల్ థ్రిల్ పంచింది. ఈ హైస్కోరింగ్ మ్యాచ్లో ఖమ్మం 20 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి అదిరే శుభారంభం చేసింది. 238 భారీ ఛేదనలో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ ఓవర్లన్నీ ఆడి 217-6 స్కోర్కే పరిమితమైంది. విఘ్నేశ్ (86 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించగా. చైతన్య (35 పరుగులు) రోహిత్ రాయుడు (26 పరుగులు) పోరాడారు. ఖమ్మం బౌలర్లలో వేద్ 2 వికెట్లు తీశాడు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఖమ్మం ఏస్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 237 పరుగులు చేసింది. వాఫి కచ్చి (60 పరుగులు), హిమతేజ (59 పరుగులు), సాయికృష్ణ (52 పరుగులు) ముగ్గురు కూడా హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. అఫ్రీది అహ్మద్ 1 వికెట్ తీసుకున్నాడు.
Juggling act but safe hands! 😮💨— tg20official (@tg20official) June 21, 2026
Inches away from the boundary rope, Vidyananda Reddy Ellala recovers well to dismiss the opposition skipper.#PSvANK #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/G64zKnQpUw