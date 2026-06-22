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TG20లో ఖమ్మం శుభారంభం- పోరాడి ఓడిన పాలమూరు

టీజీ20 లీగ్​లో అదిరిన ఆరంభ మ్యాచ్- పాలమూరుపై విజయం సాధించిన ఖమ్మం జట్టు- హై స్కోరింగ్ మ్యాచ్​తో ప్రేక్షకులకు ఫుల్ థ్రిల్

Khammam vs Palamuru
Khammam vs Palamuru (Source : TG 20 'x' Post)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 6:48 AM IST

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Khammam vs Palamuru TG20 : TG 20 లీగ్​లో ఖమ్మం- పాలమూరు జట్ల మధ్య జరిగిన తొలి మ్యాచే క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్ థ్రిల్ పంచింది. ఈ హైస్కోరింగ్ మ్యాచ్​లో ఖమ్మం 20 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి అదిరే శుభారంభం చేసింది. 238 భారీ ఛేదనలో పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌ ఓవర్లన్నీ ఆడి 217-6 స్కోర్​కే పరిమితమైంది. విఘ్నేశ్‌ (86 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించగా. చైతన్య (35 పరుగులు) రోహిత్‌ రాయుడు (26 పరుగులు) పోరాడారు. ఖమ్మం బౌలర్లలో వేద్‌ 2 వికెట్లు తీశాడు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఖమ్మం ఏస్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 237 పరుగులు చేసింది. వాఫి కచ్చి (60 పరుగులు), హిమతేజ (59 పరుగులు), సాయికృష్ణ (52 పరుగులు) ముగ్గురు కూడా హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. అఫ్రీది అహ్మద్‌ 1 వికెట్ తీసుకున్నాడు.

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