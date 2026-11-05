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సన్​రైజర్స్​ క్రీజీ డీల్- జట్టులోకి నిప్పులు చెరిగే పేసర్లు

SRH Trade Deal : 2027 ఐపీఎల్​కు సంబంధించి నలుగురు హై ప్రొఫైల్ ప్లేయర్ల ట్రేడ్ డీల్ ముగిసింది. ఈ లిస్ట్​లో ఉన్న ప్లేయర్లు ఎవరంటే?

SRH
సన్​రైజర్స్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2026 at 3:01 PM IST

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2027 ఐపీఎల్​కు సంబంధించి తొలి ట్రేడ్ డీల్ వివరాలు అధికారికంగా బయటకు వచ్చాయి. సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​ - చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీ మధ్య డీల్ జరిగింది. ఈ క్రమంలో చెన్నై జట్టు నుంచి పేసర్లు ఖలీల్ అహ్మద్, నాథన్ ఎల్లిస్ సన్​రైజర్స్​ జట్టులో చేరనున్నారు. అదే క్రమంలో సన్​రైజర్స్ తమ ప్లేయర్లు​ లియామ్ లివింగ్​స్టోన్, జాక్ ఎడ్వడ్స్​ను చెన్నైకు ట్రేడ్ చేసింది. ఈ మేరకు ఆయా ఫ్రాంచైజీలు సోషల్ మీడియాలో అధికారికంగా ప్రకటించాయి. ఐపీఎల్​ హిస్టరీలో క్రేజీ డీల్స్​లో ఇదొక్కటి అని చెప్పవచ్చు.

ప్లేయర్లు ప్రైజ్ వివరాలు

  • లియామ్ లివింగ్​స్టోన్ (సన్​రైజర్స్ నుంచి చెన్నైకి) - రూ.6 కోట్లు
  • ఖలీల్ అహ్మద్ (చెన్నై నుంచి సన్​రైజర్స్) - రూ.4.8 కోట్లు
  • జాక్ ఎడ్వడ్స్ (సన్​రైజర్స్ నుంచి చెన్నైకి) - రూ.3 కోట్లు
  • నాథన్ ఎల్లిస్ (చెన్నై నుంచి సన్​రైజర్స్) - రూ.2 కోట్లు

TAGGED:

2027 IPL TRADE DEAL PLAYERS LIST
IPL 2027 SRH TRADE PLAYERS LIST
సన్​రైజర్స్​కు ఏ ప్లేయర్లు వచ్చారు
సన్​రైజర్స్ ఐపీఎల్ ట్రేడ్ డీల్ ఏంటి

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