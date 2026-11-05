సన్రైజర్స్ క్రీజీ డీల్- జట్టులోకి నిప్పులు చెరిగే పేసర్లు
SRH Trade Deal : 2027 ఐపీఎల్కు సంబంధించి నలుగురు హై ప్రొఫైల్ ప్లేయర్ల ట్రేడ్ డీల్ ముగిసింది. ఈ లిస్ట్లో ఉన్న ప్లేయర్లు ఎవరంటే?
Published : November 5, 2026 at 3:01 PM IST
2027 ఐపీఎల్కు సంబంధించి తొలి ట్రేడ్ డీల్ వివరాలు అధికారికంగా బయటకు వచ్చాయి. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ - చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీ మధ్య డీల్ జరిగింది. ఈ క్రమంలో చెన్నై జట్టు నుంచి పేసర్లు ఖలీల్ అహ్మద్, నాథన్ ఎల్లిస్ సన్రైజర్స్ జట్టులో చేరనున్నారు. అదే క్రమంలో సన్రైజర్స్ తమ ప్లేయర్లు లియామ్ లివింగ్స్టోన్, జాక్ ఎడ్వడ్స్ను చెన్నైకు ట్రేడ్ చేసింది. ఈ మేరకు ఆయా ఫ్రాంచైజీలు సోషల్ మీడియాలో అధికారికంగా ప్రకటించాయి. ఐపీఎల్ హిస్టరీలో క్రేజీ డీల్స్లో ఇదొక్కటి అని చెప్పవచ్చు.
ప్లేయర్లు ప్రైజ్ వివరాలు
- లియామ్ లివింగ్స్టోన్ (సన్రైజర్స్ నుంచి చెన్నైకి) - రూ.6 కోట్లు
- ఖలీల్ అహ్మద్ (చెన్నై నుంచి సన్రైజర్స్) - రూ.4.8 కోట్లు
- జాక్ ఎడ్వడ్స్ (సన్రైజర్స్ నుంచి చెన్నైకి) - రూ.3 కోట్లు
- నాథన్ ఎల్లిస్ (చెన్నై నుంచి సన్రైజర్స్) - రూ.2 కోట్లు
More firepower added to our pace attack 🔥 Khaleel Ahmed and Nathan Ellis join our squad, while Liam Livingstone and Jack Edwards move to Chennai Super Kings as part of the trade deal. https://t.co/l14nNn5L21— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) November 5, 2026