గిల్, రాహుల్ ఔట్- కెప్టెన్గా అయ్యర్- చివరి రెండు వన్డేలకు టీమ్ఇండియాలో భారీ మార్పులు
Ind vs NZ 4th ODI : న్యూజిలాండ్- భారత్ నాలుగో వన్డేకు ముందు ఇరుజట్లలో పలు మార్పులు జరిగాయి. మరి ఏ జట్టులో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే?
Published : November 12, 2026 at 2:38 PM IST
భారత్- న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య నాలుగో వన్డేకు రంగం సిద్ధమైంది. నవంబర్ 13న ఓవల్ వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇప్పటికే 2-0 తేడాతో ఆధిక్యంలో ఉన్న భారత్ ఈ మ్యాచ్తో సిరీస్ను దక్కించుకోవాలని భావిస్తోంది. మరోవైపు మిగిలిన రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ నెగ్గి సిరీస్ను సమంగా ముగించాలని న్యూజిలాండ్ ఆరటపడుతోంది. ఈ క్రమంలో ఇరుజట్లలో చివరి రెండు వన్డేలకు భారీ మార్పులు జరిగాయి. మరి ఆ మార్పులేంటంటే?
గిల్కు విశ్రాంతి
ఈ పర్యటనలో వన్డే సిరీస్ తర్వాత టీమ్ఇండియా టెస్టులు ఆడాల్సి ఉంది. రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్ నవంబర్ 19న ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రమంలో ముందుగా ప్రకటించినట్లుగానే చివరి రెండు వన్డేలకు గిల్కు దూరం కానున్నాడు. ఈ మ్యాచ్ల్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ భారత్కు నాయకత్వం వహిస్తాడు. ఇక సీనియర్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ కూడా టెస్టు సిరీస్ నేపథ్యంలో తదుపరి మ్యాచ్కు అందుబాటులో ఉండడు.
ఈ నేపథ్యంలో వికెట్ కీపింగ్ బాధ్యతలను ఇషాన్ కిషన్కు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. ఈ ఇద్దరితోపాటు ఫాస్ట్ బౌలర్ అన్షుల్ కాంబోజ్ కూడా వన్డే సిరీస్ నుంచి నిష్క్రమిస్తాడు. ఈ ముగ్గురికి బదులుగా తిలక్ వర్మ, కుమార కుశాగ్ర, బౌలర్ యశ్ ఠాకూర్ జట్టులోకి రానున్నారు. అయితే ఇందులో తుదిజట్టులో ఎవరికి చోటు లభిస్తుందన్నది ఆసక్తికరం. ఇక సీనియర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ జట్టులోనే ఉండనున్నారు.
Training mode: 🔛 in Mount Maunganui 📍 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/Bb4QKhy1rG— BCCI (@BCCI) November 12, 2026
కివీస్లోకి ఇద్దరు
మరోవైపు, న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ బోర్డు కూడా తమ జట్టులో మార్పులు చేసింది. నాలుగు, ఐదో వన్డేల కోసం ఇద్దరు కొత్త ఆటగాళ్లను జట్టులోకి తీసుకుంది. 31 ఏళ్ల ఫాస్ట్ బౌలర్ బ్రెట్ రాండెల్ను జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ బోర్డు గురువారం ప్రకటించింది. అతనికి జాతీయ జట్టులో చోటు దక్కడం ఇదే మొదటిసారి. దీంతో ఇంటర్నేషనల్ అరంగేట్రం చేసే ఛాన్స్ ఉంది. బౌలర్ రాండెల్, తన కెరీర్లో ఇప్పటివరకు 145 ప్రొఫెషనల్ మ్యాచ్లు ఆడాడు. అలాగే జోష్ క్లార్క్సన్ జట్టులోకి తిరిగి వచ్చాడు. గతంలో న్యూజిలాండ్ తరపున అతడు 6 వన్డేలు ఆడాడు.
Welcoming in Brett Randell for his maiden BLACKCAPS call-up 👏 Full squad update HERE - https://t.co/zSPRjIcVK0 📸 @PhotosportNZ https://t.co/4GXR9dzCRb— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 11, 2026
నాలుగు, ఐదో వన్డేలకు భారత జట్టు: శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, తిలక్ వర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్, వైస్ కెప్టెన్), అక్షర్ పటేల్, నమన్ ధీర్, ఆకిబ్ నబీ, గుర్నూర్ బ్రార్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, అర్షదీప్ సింగ్, కుమార కుశాగ్ర, మహ్మద్ సిరాజ్, యశ్ ఠాకూర్, కుల్దీప్ యాదవ్
నాలుగో వన్డేకు న్యూజిలాండ్ జట్టు : మిచెల్ శాంట్నర్ (కెప్టెన్), ఫిన్ అలెన్, మైకెల్ బ్రేస్వెల్, క్రిస్టియన్ క్లార్క్, జాకబ్ డఫీ, మాట్ ఫిషర్, డీన్ ఫాక్స్క్రాఫ్ట్, మిచ్ హే, మాట్ హెన్రీ, కైల్ జేమీసన్, నిక్ కెల్లీ, బ్రెట్ రాండెల్, టిమ్ సీఫెర్ట్, విల్ యంగ్
ఐదో వన్డేకు న్యూజిలాండ్ జట్టు : మిచెల్ సాంట్నర్ (కెప్టెన్), ఫిన్ అలెన్, మైఖేల్ బ్రేస్వెల్, క్రిస్టియన్ క్లార్క్, జోష్ క్లార్క్సన్, జాకబ్ డఫీ, మాట్ ఫిషర్, డీన్ ఫాక్స్క్రాఫ్ట్, మిచ్ హే, నిక్ కెల్లీ, బ్రెట్ రాండెల్, టిమ్ సీఫెర్ట్, బ్లెయిర్ టిక్నర్, విల్ యంగ్
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