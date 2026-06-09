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కేరళలో ఫుట్‌బాల్ వరల్డ్‌కప్ జోష్- రొనాల్డోకు సవాల్‌గా 35అడుగుల నెయ్‌మార్ కటౌట్- నెక్స్ట్ మెస్సీదే!

కేరళలోని అంబలక్కండివయల్‌ గ్రామంలో ఫుట్‌బాల్‌ అభిమానుల వినూత్న ప్రదర్శన- 26 అడుగుల క్రిస్టియానో రొనాల్డో కటౌట్‌కు ప్రతిగా 35 అడుగుల నెయ్మార్‌ కటౌట్‌ ఏర్పాటు- త్వరలో మెస్సీ కటౌట్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్న అభిమానులు

Football Player Cutouts In Kerala
Football Player Cutouts In Kerala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 9, 2026 at 4:00 PM IST

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Football Player Cutouts In Kerala : ప్రపంచంలో ఫుట్​బాల్​కు ఉండే ఆదరణ అంతా ఇంతా కాదు. ఇక మన ఇండియాకు వచ్చేసరికి కేరళలో అంతే క్రేజ్ ఉంటుంది. అమెరికా, మెక్సికో, కెనడా వేదికలుగా ఈ నెల 11 నుంచే ఫిఫా వరల్డ్‌కప్‌ జరగనున్న నేపథ్యంలో అభిమానులు మరోసారి తమ ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. కోజీకోడ్ జిల్లాలోని అంబలక్కండివయల్ గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజాల భారీ కటౌట్లు ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఇటీవల పోర్చుగల్ స్టార్ క్రిస్టియానో రొనాల్డోకు 26 అడుగుల కటౌట్ ఏర్పాటు చేయగా, బ్రెజిల్ అభిమానులు దానికి ప్రతిగా 35 అడుగుల ఎత్తైన నెయ్‌మార్ జూనియర్ కటౌట్‌ను పొలం మధ్యలో నెలకొల్పారు. దీంతో ఆ ప్రాంతం ఫుట్​బాల్​ అభిమానుల సందడితో కిటకిటలాడుతోంది.

రొనాల్డోతో ప్రారంభమైన పోటీ
మొదట పోర్చుగల్ అభిమానులు సుమారు 30 మంది కలిసి రెండు రోజులపాటు శ్రమించి రొనాల్డో కటౌట్‌ను నిర్మించారు. వర్షాకాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేకమైన వాటర్‌ప్రూఫ్ ప్లైవుడ్ ఉపయోగించినట్లు అభిమాన సంఘం సభ్యులు తెలిపారు. కటౌట్ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా భారీ సంబరాలు నిర్వహించారు. దీనిని బ్రెజిల్‌ అభిమానులు సవాలుగా స్వీకరించి మరింత ఎత్తైన నెయ్‌మర్‌ కటౌట్‌ను నిర్మించారు. స్థానిక యువకులు కలిసి ఈ ఏర్పాట్లను చేపట్టారు. కటౌట్‌ నిర్మాణానికి దాదాపు రూ.10 వేల వరకు ఖర్చు చేసినట్లు అభిమానులు తెలిపారు. వరి చేలో నిలువెత్తుగా కనిపిస్తున్న ఈ కటౌట్లు ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణించే వారు సైతం వాహనాలు ఆపి ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకుంటున్నారు.

Football Player Cutouts In Kerala
35 అడుగుల నెయ్​మార్ కటౌట్​ ఏర్పాటు చేసిన అభిమానులు (ETV Bharat)

పుల్లవూర్‌ తర్వాత అంబలక్కండివయల్‌
2022 ప్రపంచకప్ సమయంలో కోజీకోడ్​ జిల్లాలోని పుల్లవుర్ గ్రామం భారీ కటౌట్లతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. అప్పట్లో మెస్సీ, రొనాల్డో, నెయ్‌మార్‌ భారీ కటౌట్లు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఈసారి పుల్లవూర్​కు కేవలం మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ అంబలక్కండివయల్ గ్రామం ఆ గుర్తింపును సొంతం చేసుకుంటోంది. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకుని ఫోటోలు, వీడియోలు తీసుకుంటున్నారు.

త్వరలో మెస్సీ కటౌట్
భారీ కటౌట్లు ఏర్పాటు చేసిన మైదానం స్థానిక క్రీడాభిమాని ఇబ్రాహీం అంబలక్కండి బంధువుకు చెందినదిగా చెబుతున్నారు. ఆయన అర్జెంటీనా జట్టుకు ముఖ్యంగా లియోనెల్ మెస్సీకు వీరాభిమాని. ఇప్పటికే గ్రామంలో అనేక వాలీబాల్‌, సెవెన్స్‌ ఫుట్‌బాల్‌ టోర్నమెంట్‌లను నిర్వహించారు. అయితే మెస్సీతో పాటు ఖతార్‌లో రాణిస్తున్న మలయాళీ ఫుట్‌బాలర్ తెహ్సిన్ మహ్మద్ కటౌట్లను కూడా త్వరలో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు అభిమానులు ప్రకటించారు. మరో రెండు రోజుల్లో అవి కూడా సిద్ధమయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

Football Player Cutouts In Kerala
రొనాల్డోకు పోటీగా ఏర్పాటు చేసిన నెయ్​మార్​ కటౌట్ (ETV Bharat)

ఫుట్‌బాల్‌కు చిరునామాగా మలబార్
కేరళలోని మలబార్ ప్రాంతం ఫుట్‌బాల్ ప్రేమకు ప్రసిద్ధి చెందింది. చిన్న పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఆటపై అపారమైన ఆసక్తి చూపుతారు. గ్రామస్థుల మధ్య జట్లపై ఉన్న అభిమానం, స్నేహపూర్వక పోటీ, క్రీడాస్ఫూర్తి ఈ ప్రాంత ప్రత్యేకతగా నిలుస్తోంది. కేరళ ఫుట్‌బాల్ అభిమానుల అభిరుచిని గతంలో ఫీపాతో పాటు అర్జెంటీనా ఫుట్​బాల్ అసోసియేషన్(ఏఎఫ్​ఏ) కూడా ప్రశంసించాయి. ఇక అంబలక్కండివయల్ మైదానానికి చారిత్రక ప్రాధాన్యం కూడా ఉంది. దశాబ్దాల క్రితం మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ హెలికాప్టర్‌లో ఇక్కడ దిగిన ప్రదేశంగా అప్పట్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఇప్పుడు అదే మైదానం ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజాల భారీ కటౌట్లతో మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Football Player Cutouts In Kerala
భారీ కటౌట్లను చూడటానికి వచ్చిన జనం (ETV bharat)

ఖతార్​లో కేరళ కుర్రాడు, కాంగోలో తమిళ తంబి- ఫిఫాలో నలుగురు భారత మూలాలున్న ప్లేయర్లు- ఒకరికి ఇండియన్​ పాస్‌పోర్ట్ కూడా!

ఆ గ్రామంలో ప్రతి ఇంట్లో ఓ ఫుట్​బాల్​ ప్లేయర్​- మెస్సీ, రోనాల్డోలే వారికి స్ఫూర్తి!

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