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ఫిఫా ఫీవర్ - ఫైనల్​ మ్యాచ్​ కోసం పాఠశాలకు సెలవు- ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటన

ఫిఫా ప్రపంచకప్ - అర్జెంటీనా వర్సెస్ స్పెయిన్​ అమీతుమీ- మ్యాచ్​ కోసం ఆ రాష్ట్రాల్లో బడులకు సెలవు

FIFA Final Fever
FIFA Final Fever (Sourec : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 5:49 PM IST

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School Holiday For FIFA Final : ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రీడాభిమానులు 2026 ఫిఫా వరల్డ్​కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్​ కోసం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. జులై 20 అర్ధరాత్రి 12.30 గంటలకు ఈ మ్యాచ్ ఉండనుంది. అయితే సాధారణంగా భారత్​లో ఫుట్​బాల్ ఆటకు అంత ఆదరణ ఉండదు. కానీ కేరళ, బంగాల్, మేఘాలయ రాష్ట్రాల్లో ఈ గేమ్​కు ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ. ముఖ్యంగా కేరళలో అనేక ఫుట్​బాల్ లోకల్ టోర్నమెంట్లు జరుగుతుంటాయి. అక్కడి యువత ఈ ఆటను అమితంగా ప్రేమిస్తుంది. అయితే ఫిఫా వరల్డ్​కప్ ఫైనల్ నేపథ్యంలో కేరళ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సోమవారం అక్కడి పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

క్రీడా ప్రోత్సాహంలో భాగంగానే!
అయితే రాష్ట్రంలో క్రీడలను ప్రోత్సాహించడంలో భాగంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. అందువల్ల జులై 20న రాష్ట్రంలో అన్ని పాఠశాలలు, కొన్ని కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించింది. ఈమేరకు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి షంషుద్దీన్ సోషల్ మీడియాలో ప్రకటన చేశారు. దీనికి 'పిల్లలు, ఇప్పుడు మీకు సంతోషమేనా?' అంటూ ఫన్నీగా క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు. అయితే స్టేట్​ బోర్డు, యూనివర్సిటీ పరిధిల్లో జరగాల్సిన పరీక్షలు మాత్రం యథావిథిగా జరుగుతాయని స్పష్టం చేసింది. కాగా, మ్యాచ్ 12.30 గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది. ఆట ముగిసి, ప్రజెంటేషన్ కార్యక్రమం పూర్తయ్యే సరికి సమయం 3 దాటుతుంది. ​

స్వచ్ఛందంగా సెలవు ప్రకటన
బడి పిల్లలలో క్రీడల పట్ల ఆసక్తిని పెంచే క్రమంలో పలు జిల్లాల్లో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ యాజమాన్యాలు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు రాకముందే సోమవారం సెలవు దినంగా స్వచ్ఛందంగా ప్రకటించాయి. పిల్లలకు మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం, ఫుట్‌బాల్ పట్ల వారికి ఉన్న ఆసక్తిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఒక్కో ఏరియా పాఠశాలల్లో సోమవారం యూనిట్ టెస్ట్​ పరీక్షలు జరగాల్సి ఉండగా వాటిని వాయిదా వేశారు. పాఠశాల యాజమాన్యాల నిర్ణయాన్ని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు స్వాగతించారు.

FIFA Final Fever
ప్రపంచ కప్​ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న చిన్నారులు (ఫైల్) (Sourec : IANS)

కేరళ బాటలోనే మేఘాలయ
కాగా, ఫిఫా వరల్డ్​కప్ ఫైనల్ నేపథ్యంలో కేరళ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన నిమిషాల్లోనే మేఘాలయ ప్రభుత్వం కూడా ఇదే తరహ నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యార్థులు ఫిఫా ఫైనల్‌ను వీక్షించేందుకు వీలుగా, రాష్ట్రంలోని అన్ని విద్యాసంస్థలకు మేఘాలయ ముఖ్యమంత్రి కాన్రాడ్ కె. సంగ్మా సోమవారం సెలవు ప్రకటించారు. ఫుట్​బాల్ ఆట మేఘాలయకు 'ఒక అభిరుచి- జీవన విధానం' అని అన్నారు.

FIFA Final Fever
ప్రపంచ కప్​ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న విద్యార్థులు (ఫైల్) (Sourec : IANS)

ఫిఫా వరల్డ్​కప్ నేపథ్యంలో షిల్లాంగ్‌, తుర ప్రాంతాల్లో ఇటీవల సీఎం ఫ్యాన్ పార్కులు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఫ్యాన్ పార్కులకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అవ్వగా, ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినో సైతం స్పందించారు.

ఇక ఫైనల్​లో అర్జెంటీనాతో స్పెయిన్ తలపడనుంది. వరుసగా రెండోసారి ట్రోఫీపై అర్జెంటీనా కన్నేస్తే, ఈసారి ఛాంపియన్​గా నిలవాలని స్పెయిన్ ఆశిస్తోంది. ఇప్పటిదాకా టోర్నీలో అత్యుత్తమంగా ఆడిన ఈ రెండు జట్ల మధ్య పైనల్ జరగనుండడం ఆసక్తిని రేపుతోంది.

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FIFA FINAL SCHOOL HOLIDAY
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