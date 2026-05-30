ETV Bharat / sports

భారత్‌పై ఇంగ్లాండ్ ఘన విజయం- సిరీస్ సమం!

26 పరుగుల తేడాతో భారత్‌ను ఓడించిన ఇంగ్లాండ్​- 169 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన భారత్‌- 9 వికెట్లు కోల్పోయి 142 పరుగులు మాత్రమే చేసిన భారత్​

India Vs England Women
India Vs England Women (BCCI Women twitter)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 30, 2026 at 10:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

India Vs England Women T20 2026 : రెండో మహిళల టీ20 మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్ పుంజుకుంది. 26 పరుగుల తేడాతో భారత్‌ను ఓడించి ఘన విజయం సాధించింది. 169 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన భారత్‌, 9 వికెట్లు కోల్పోయి 142 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. స్మృతి మంధాన 32, హర్మన్‌ ప్రీత్‌ 28, షెఫాలీ వర్మ 22 రన్స్‌ చేశారు. యస్తిక 33 పరుగులు చేసి రిటైర్డ్‌ ఔట్‌గా వెనుదిరిగింది. ఇంగ్లాండ్‌ బౌలర్లలో డీన్‌, ఫ్రెయ కెంప్‌, లారెన్‌ బెల్‌ తలో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. సోఫీ ఎకిల్‌స్టోన్‌ ఒక వికెట్‌ తీసింది. దీంతో మూడు టీ20 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ 1-1తో సమమైంది.

TAGGED:

INDIA VS ENGLAND WOMEN T20
INDIA VS ENGLAND WOMEN T20 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.