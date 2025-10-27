ETV Bharat / sports

'ఒకటి కంటే ఎక్కువ సిరీస్​లకు నేను అర్హుడినే​'- అగార్కర్​కు కరుణ్ ఇన్​డైరెక్ట్ కౌంటర్!

రంజీలో సెంచరీతో అదరగొట్టిన కరుణ్ నాయర్- రీ ఎంట్రీపై కీలక కామెంట్స్

Karun Nair Re Entry
Karun Nair Re Entry (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read
Karun Nair Re Entry : ఈ ఏడాది జూన్​లో ఇంగ్లాండ్​ పర్యటనకు ఎంపికైన టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ కరుణ్ నాయర్, ఇటీవల జరిగిన వెస్టిండీస్ టెస్టు సిరీస్​కు వచ్చేసరికి మళ్లీ జట్టులో స్థానం కోల్పోయాడు. దాదాపు ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత జట్టులో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన కరుణ్ ఇంగ్లాండ్​తో టెస్టు సిరీస్​లో ఆకట్టుకోలేదు. దీంతో స్వదేశంలో ఈనెల జరిగిన విండీస్​ సిరీస్​కు కరుణ్​ను పక్కనపెట్టారు.

అయితే తనను జట్టులోంచి తప్పించడం పట్ల కరుణ్ అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలోనే తాను ఒక సిరీస్​ కంటే ఎక్కువే జట్టులో ఉండేందుకు అర్హుడిని అంటూ తాజాగా హాట్ కామెంట్స్ చేశాడు. అలాగే విండీస్​తో జట్టు ఎంపిక సమంయలో తాను సెలక్టర్లతో మాట్లాడినట్లు తెలిపాడు. కరుణ్ చేసిన ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

వెటరన్ ప్లేయర్ కరుణ్ ప్రస్తుతం రంజీ ట్రోఫీలో ఆడుతున్నాడు. ఈ టోర్నీలో అతడు కర్ణాటకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం గోవాతో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో అతడు తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 267 బంతుల్లో అజేయంగా 174 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 14 ఫోర్లు, 3 సిక్స్​లు ఉన్నాయి. ఈ భారీ ఇన్నింగ్స్ అనంతరం కరుణ్ మీడియాతో మాట్లాడాడు. ఈ సందర్భంగా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు.

"జాతీయ జట్టులో చోటు కోల్పోయివడం కచ్చితంగా బాధగా ఉంటుంది. రెండేళ్లు నేను ఎదురుచూసినందుకు, కనీసం ఒక సిరీస్​ కంటే ఎక్కువే నాకు ఇంకా అవకాశాలు ఇవ్వాలి. జట్టులో కొంతమంది తమ అభిప్రాయాలను నాతో షేర్ చేసుకున్నారు. కానీ అది అంతవరకే. ఎవరి అభిప్రాయాలు వారికి ఉంటాయి. అంతిమంగా మన పని పరుగులు సాధించడమే. కానీ నాకు నిజమైన టార్గెట్​ ఇంకేం ఉంటుది? నా దేశం కోసం ఆడడమే కోరుకుంటున్నా. ఆ ఛాన్స్ రానప్పుడు, నేను ప్రాతినిధ్యం వహించే జట్టుకే అత్యుత్తమంగా ఆడుతూ వీలైనన్ని ఎక్కువ విజయాలు అందించాలి" అని కరుణ్ అన్నాడు.

కరుణ్​పై అగార్కర్ కామెంట్స్
ఇటీవల విండీస్​తో సిరీస్​కు జట్టు ప్రకటన అనంతరం కరుణ్​పై చీఫ్ సెలక్టర్ అగార్కర్ కీలక కామెంట్స్ చేశాడు. కరుణ్​ను ఎంపికపై ప్రశించగా, 'ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో కరుణ్​ నుంచి మేం ఇంకా ఎక్కువగా ఆశించాం. అతడు నాలుగు టెస్టుల్లో ఒకే హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. మేం అతడికి 15- 20 టెస్టుల్లో అవకాశం ఇవ్వాలని అనుకున్నాం. కానీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అది కుదరదు' అని అగార్కర్ అన్నాడు.

