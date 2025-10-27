'ఒకటి కంటే ఎక్కువ సిరీస్లకు నేను అర్హుడినే'- అగార్కర్కు కరుణ్ ఇన్డైరెక్ట్ కౌంటర్!
రంజీలో సెంచరీతో అదరగొట్టిన కరుణ్ నాయర్- రీ ఎంట్రీపై కీలక కామెంట్స్
Published : October 27, 2025 at 11:37 AM IST
Karun Nair Re Entry : ఈ ఏడాది జూన్లో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు ఎంపికైన టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ కరుణ్ నాయర్, ఇటీవల జరిగిన వెస్టిండీస్ టెస్టు సిరీస్కు వచ్చేసరికి మళ్లీ జట్టులో స్థానం కోల్పోయాడు. దాదాపు ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత జట్టులో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన కరుణ్ ఇంగ్లాండ్తో టెస్టు సిరీస్లో ఆకట్టుకోలేదు. దీంతో స్వదేశంలో ఈనెల జరిగిన విండీస్ సిరీస్కు కరుణ్ను పక్కనపెట్టారు.
అయితే తనను జట్టులోంచి తప్పించడం పట్ల కరుణ్ అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలోనే తాను ఒక సిరీస్ కంటే ఎక్కువే జట్టులో ఉండేందుకు అర్హుడిని అంటూ తాజాగా హాట్ కామెంట్స్ చేశాడు. అలాగే విండీస్తో జట్టు ఎంపిక సమంయలో తాను సెలక్టర్లతో మాట్లాడినట్లు తెలిపాడు. కరుణ్ చేసిన ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
వెటరన్ ప్లేయర్ కరుణ్ ప్రస్తుతం రంజీ ట్రోఫీలో ఆడుతున్నాడు. ఈ టోర్నీలో అతడు కర్ణాటకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం గోవాతో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో అతడు తొలి ఇన్నింగ్స్లో 267 బంతుల్లో అజేయంగా 174 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 14 ఫోర్లు, 3 సిక్స్లు ఉన్నాయి. ఈ భారీ ఇన్నింగ్స్ అనంతరం కరుణ్ మీడియాతో మాట్లాడాడు. ఈ సందర్భంగా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు.
Team struggling at 65/4, and Karun responds with an unbeaten daddy hundred ❤️🔥💯 pic.twitter.com/wueSovFI24— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 26, 2025
"జాతీయ జట్టులో చోటు కోల్పోయివడం కచ్చితంగా బాధగా ఉంటుంది. రెండేళ్లు నేను ఎదురుచూసినందుకు, కనీసం ఒక సిరీస్ కంటే ఎక్కువే నాకు ఇంకా అవకాశాలు ఇవ్వాలి. జట్టులో కొంతమంది తమ అభిప్రాయాలను నాతో షేర్ చేసుకున్నారు. కానీ అది అంతవరకే. ఎవరి అభిప్రాయాలు వారికి ఉంటాయి. అంతిమంగా మన పని పరుగులు సాధించడమే. కానీ నాకు నిజమైన టార్గెట్ ఇంకేం ఉంటుది? నా దేశం కోసం ఆడడమే కోరుకుంటున్నా. ఆ ఛాన్స్ రానప్పుడు, నేను ప్రాతినిధ్యం వహించే జట్టుకే అత్యుత్తమంగా ఆడుతూ వీలైనన్ని ఎక్కువ విజయాలు అందించాలి" అని కరుణ్ అన్నాడు.
Karun Nair said - " obviously, it is quite disappointing. after the last two years i've had, i think i deserved a lot better. more than a series". (on team india). pic.twitter.com/MYzzYCLUZD— Tanuj (@ImTanujSingh) October 27, 2025
కరుణ్పై అగార్కర్ కామెంట్స్
ఇటీవల విండీస్తో సిరీస్కు జట్టు ప్రకటన అనంతరం కరుణ్పై చీఫ్ సెలక్టర్ అగార్కర్ కీలక కామెంట్స్ చేశాడు. కరుణ్ను ఎంపికపై ప్రశించగా, 'ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో కరుణ్ నుంచి మేం ఇంకా ఎక్కువగా ఆశించాం. అతడు నాలుగు టెస్టుల్లో ఒకే హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. మేం అతడికి 15- 20 టెస్టుల్లో అవకాశం ఇవ్వాలని అనుకున్నాం. కానీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అది కుదరదు' అని అగార్కర్ అన్నాడు.