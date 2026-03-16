చిన్నస్వామి స్టేడియంలో IPL మ్యాచ్​లు - హోం గ్రౌండ్​లో​ ఆడనున్న ఆర్సీబీ

చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆడేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం అనుమతి- స్టేడియంలోని భద్రత ఏర్పాట్ల గురించి హోం మంత్రికి వివరించిన నిర్వహకులు

Published : March 16, 2026 at 3:51 PM IST

RCB Matches Chinnaswamy Stadium : రాయల్​ ఛాలెంజర్స్​ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) ఫ్యాన్స్​కు శుభవార్త. ఈ ఏడాది మార్చి 28న ప్రారంభం కానున్న ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) లో ఆర్సీబీ తమ మ్యాచ్​లను చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆడేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం మార్చి 16న అధికారిక ప్రకటన చేసింది.

మ్యాచ్​ల నిర్వహణపై నిపుణుల కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికపై సోమవారం విధానసౌధలో హౌం మంత్రి పరమేశ్వర అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగింది. ఈ మీటింగ్​లో చిన్నస్వామి స్టేడియంలో మ్యాచ్​లు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. దీంతో చిన్నస్వామిలో తమ సొంత అభిమానుల మధ్య ఆడేందుకు ఆర్సీబీకి లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. ఈ సీజన్​లో చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆర్సీబీ 5 మ్యాచ్​లు ఆడనుంది. ఇక ఈ ఏడాది తొలి మ్యాచ్​లో ఆర్సీబీ- సన్​రైజర్స్ పోటీపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్​కు చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదిక కానుంది.

కాగా, గతేడాది జూన్​ 04న ఆర్సీబీ విజయోత్సవ సంబరాల్లో ఇదే స్టేడియం వద్ద తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 11 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. దీంతో అప్పట్నుంచి భారీ ఈవెంట్లు నిర్వహించేందుకు చిన్నస్వామి స్టేడియం సురక్షితం కాదని అందులో మ్యాచ్​లు బ్యాన్ చేశారు. తాజాగా నిపుణుల నివేదికతో మళ్లీ అనుమతి వచ్చింది.

TAGGED:

RCB MATCHES IN IPL 2026 VENUE
CHINNASWAMY STADIUM IPL 2026
CHINNASWAMY STADIUM TICKETS
IPL 2026 SCHEDULE
RCB MATCHES IN CHINNASWAMY STADIUM

