చిన్నస్వామి స్టేడియంలో IPL మ్యాచ్లు - హోం గ్రౌండ్లో ఆడనున్న ఆర్సీబీ
చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆడేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం అనుమతి- స్టేడియంలోని భద్రత ఏర్పాట్ల గురించి హోం మంత్రికి వివరించిన నిర్వహకులు
Published : March 16, 2026 at 3:51 PM IST
RCB Matches Chinnaswamy Stadium : రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) ఫ్యాన్స్కు శుభవార్త. ఈ ఏడాది మార్చి 28న ప్రారంభం కానున్న ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) లో ఆర్సీబీ తమ మ్యాచ్లను చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆడేందుకు కర్ణాటక ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం మార్చి 16న అధికారిక ప్రకటన చేసింది.
మ్యాచ్ల నిర్వహణపై నిపుణుల కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికపై సోమవారం విధానసౌధలో హౌం మంత్రి పరమేశ్వర అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగింది. ఈ మీటింగ్లో చిన్నస్వామి స్టేడియంలో మ్యాచ్లు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. దీంతో చిన్నస్వామిలో తమ సొంత అభిమానుల మధ్య ఆడేందుకు ఆర్సీబీకి లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. ఈ సీజన్లో చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆర్సీబీ 5 మ్యాచ్లు ఆడనుంది. ఇక ఈ ఏడాది తొలి మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ- సన్రైజర్స్ పోటీపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్కు చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదిక కానుంది.
కాగా, గతేడాది జూన్ 04న ఆర్సీబీ విజయోత్సవ సంబరాల్లో ఇదే స్టేడియం వద్ద తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 11 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. దీంతో అప్పట్నుంచి భారీ ఈవెంట్లు నిర్వహించేందుకు చిన్నస్వామి స్టేడియం సురక్షితం కాదని అందులో మ్యాచ్లు బ్యాన్ చేశారు. తాజాగా నిపుణుల నివేదికతో మళ్లీ అనుమతి వచ్చింది.
It’s official. Things are about to unfold, and it’s only going to get 𝗕𝗢𝗟𝗗. 🔥— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 16, 2026
A curtain raiser that’s about to raise the temperatures. 😮💨
Note: Chinnaswamy Stadium has received the required permissions to host the 5 RCB Home Matches. 🙏✨#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2026