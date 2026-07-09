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ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్​లో కరీంనగర్ విక్టరీ- టోర్నీ నుంచి రంగారెడ్డి ఔట్

టీజీ 20 ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్- రంగారెడ్డిపై విజయం సాధించిన కరీంనగర్ - క్వాలిఫయర్ 2కు అర్హత

Karimnagar vs RangaReddy
Karimnagar vs RangaReddy (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 5:37 PM IST

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Karimnagar vs RangaReddy Eliminator : టీజీ 20 లీగ్​ ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్​లో రంగారెడ్డి రైజర్స్​పై కరీంనగర్ డైమండ్స్ ఘన విజయం సాధించి క్వాలిఫయర్ 2కు దూసుకెళ్లింది. గురువారం జరిగిన మ్యాచ్​లో రంగారెడ్డిపై కరీంనగర్ 75 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. 239 పరుగుల భారీ ఛేదనలో రంగారెడ్డి జట్టు 16.3 ఓవర్లలో 163 పరుగులకే కుప్పకూలింది. కెప్టెన్ తనయ్ త్యాగరాజన్ (63 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. చివర్లో నితిన్ సాయి యాదవ్ (50 పరుగులు) పోరాడి ఓటమి అంతరాన్ని మాత్రమే తగ్గించగలిగాడు. కరీంనగర్ బౌలర్లలో ఆశిశ్ శ్రీవాత్సవ్ 5 వికెట్లతో చెలరేగగా, శుభమ్ శర్మ 2, దినేశ్, నారాయణ్ తేజ, సతీశ్ కుమార్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన కరీంనగర్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 238 పరుగులు చేసింది. తన్మయ్ అగర్వాల్ (137 పరుగులు, 61 బంతుల్లో, 11 ఫోర్లు, 10 సిక్స్​లు) భారీ సెంచరీతో చెలరేగాడు. హెచ్ కే సింబ (50 పరుగులు, 28 బంతుల్లో) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. దీంతో డైమండ్స్ జట్టుకు భారీ స్కోర్ దక్కింది. రంగారెడ్డి బౌలర్లలో కరియప్ప 2, అరుణ్ కుమార్, తనయ్ త్యాగరాజన్, బింజ్రాక్య, నితిన్ యాదవ్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

Karimnagar Batter Tanmay Agarwal Celebrations
సెంచరీ అనంతరం సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్న తన్మయ్ (Source : ETV Bharat)

తాజా విజయంతో కరీంనగర్ జట్టు క్వాలిఫయర్ 2కు దూసుకెళ్లింది. ఓడిన రంగారెడ్డి రైజర్స్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. ఇక ఇవాళ హైదరాబాద్- ఖమ్మం జట్ల మధ్య జరగనున్న తొలి క్వాలిఫయర్​లో ఓడిన జట్టుతో కరీంనగర్ పోటీ పడాల్సి ఉంటుంది. ఈ రెండో క్వాలిఫయర్ శుక్రవారం ఉప్పల్ వేదికగానే జరగనుంది.

Karimnagar - Ranga Reddy Risers
రంగారెడ్డి బ్యాటర్ వికెట్​ పడడంతో సంబరాలు చేసుకుంటున్న కరీంనగర్ వికెట్ కీపర్ (Source : ETV Bharat)

కరీంనగర్ తుది జట్టు
తన్మయ్ అగర్వాల్ (కెప్టెన్), సాత్విక్ రెడ్డి, HK సింహా, రాహుల్ రాధేష్ (వికెట్ కీపర్), చందన్ సహాని, నారాయణ తేజ, హరీశ్ ఠాకూర్, శుభమ్ శర్మ, రత్లావత్ దినేశ్, ఆశిష్ శ్రీవాస్తవ, సతీశ్ కుమార్

రంగారెడ్డి రైజర్స్ తుది జట్టు
తనయ్ త్యాగరాజన్ (కెప్టెన్), ఆరోన్ జార్జ్, అలంక్రిత్ రాపోల్ (వికెట్ కీపర్), జ్ఞాన రెడ్డి, ఎస్ వెంకట్ కార్తీక్, ఆదిత్య జవ్వాజీ, నితిన్ సాయి యాదవ్, టి అరుణ్ కుమార్, హితేశ్ యాదవ్, ఆర్యన్ కరియప్ప, సాచెట్ బింజరాజ్కా

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KARIMNAGAR VS RANGA REDDY TG 20
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