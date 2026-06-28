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TG 20లో బోణీ కొట్టిన కరీంనగర్ - ఉత్కంఠ మ్యాచ్​లో వరంగల్​పై విజయం

ఉత్కంఠ మ్యాచ్​లో వరంగల్​పై కరీంనగర్ గెలుపు- సెంచరీతో సత్తా చాటిన కరీంనగర్ కెప్టెన్ తన్మయ్

Karimnagar vs Warangal
Karimnagar vs Warangal (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 6:14 PM IST

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Karimnagar vs Warangal TG 20 League : టీజీ20 లీగ్‌లో ఉప్పల్ వేదికగా వరంగల్‌ వారియర్స్‌తో జరిగిన ఉత్కంఠ భరిత మ్యాచ్‌లో కరీంనగర్‌ డైమండ్స్‌ 2 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. 210 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన వరంగల్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 207 రన్స్‌ మాత్రమే చేసింది. రిషికేత్‌ సిసోదియా (65 పరుగులు), భవేశ్‌ సేథ్‌ (53 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలు చేశారు. హర్షిత్‌ చౌదరి 31 పరుగులు చేశాడు. కరీంనగర్‌ బౌలర్లలో సతీష్‌ కుమార్‌ 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు. శుభమ్‌ శర్మ, దినేశ్‌, హరీశ్‌ ఠాకూర్‌, ఆశిష్‌ శ్రీవాస్తవ్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన కరీంనగర్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 209 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ తన్మయ్ అగర్వాల్ (133 పరుగులు) సూపర్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. వరంగల్ బౌలర్లలో ముదాసిర్ హుస్సెన్ 2, మని కిరణ్, కులకర్ణి, అభిషేక్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

కాగా, ఈ టీజీ 20 లీగ్​లో కరీంనగర్ జట్టుకు ఇదే తొలి విజయం. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు ఆ జట్టు నల్గొండ నైట్స్, ఖమ్మం ఏసెస్​లతో ఓడిపోయింది. ఇక మూడో మ్యాచ్​లో ఎట్టకేలకు బోణీ కొట్టింది. దీంతో ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్​లు ఆడిన కరీంనగర్ 1 విజయంతో పాయింట్ల పట్టికలో ఐదో స్థానంలోకి దూసుకెళ్లింది. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టాప్​లో కొనసాగుతోంది.

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TG 20 LEAGUE 2026 POINTS TABLE
KARIMNAGAR VS WARANGAL
TG 20 LEAGUE 2026

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