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హ్యాట్రిక్ కొట్టిన కరీంనగర్ - రంగారెడ్డికి రెండో ఓటమి

కరీంనగర్ ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శన- రంగారెడ్డిపై ఘన విజయం- అర్ధ శతకాలతో రాణించిన సింహా, రాహుల్

Karimnagar vs RangaReddy
Karimnagar vs RangaReddy (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 5:45 PM IST

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Karimnagar vs RangaReddy TG 20 Leauge 2026 : టీజీ20 లీగ్​లో కరీంనగర్ డైమండ్స్ హ్యాట్రిక్ విజయాలు నమోదు చేసింది. రంగారెడ్డితో గురువారం జరిగిన మ్యాచ్​లో కరీంనగర్ 58 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. 231 పరుగుల భారీ ఛేదనలో రంగారెడ్డి ఓవర్లన్నీ ఆడి 9 వికెట్లు కోల్పోయి 172 పరుగులే చేసింది. ఆదిత్య జివ్వాజి (48 పరుగులు) ఒక్కడే రాణించాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లు తేలిపోయారు. కరీంనగర్ బౌలర్లలో నారయణ తేజ 3, రత్లవాత్ దినేష్, శుభమ్ శర్మ చెరో 2, సతీశ్ కుమార్, ఆశిశ్ శ్రీవాస్తవ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

రెచ్చిపోయిన సింహా, రాహుల్
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన కరీంనగర్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 230 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. ఓపెనర్లు సాత్విక్ రెడ్డి (24 పరుగులు, 13 బంతుల్లో), తన్మయ్ అగర్వాల్ (29 పరుగులు, 16 బంతుల్లో) ఇచ్చిన మెరుపు ఆరంభాన్ని హెచ్​కే సింహా (60 పరుగులు), రాహుల్ రాదేశ్ (72 పరుగులు) సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. చెరో హాఫ్ సెంచరీతో రెచ్చిపోయారు. ఈ ఇద్దరూ 65 బంతుల్లోనే 123 పరుగుల పార్ట్​నర్షిప్ చేశారు. దీంతో కరీంనగర్​ భారీ స్కోర్ చేయగలిగింది.

16.3 ఓవర్ వద్ద రాహుల్​ను తనయ్ ఔట్ చేయగా, 17.3 ఓవర్ వద్ద సింహాను నితిన్ సాయి యాదవ్ పెవిలియన్​కు చేర్చాడు. చివర్లో చందన్ సహాని (19 పరుగులు), శుభమ్ శర్మ (17 పరుగులు నాటౌట్, 7 బంతుల్లో) రాణించారు. దీంతో ఈ మ్యాచ్​లో బ్యాటింగ్​కు దిగిన కరీంనగర్ బ్యాటర్లు అందరూ రెండంకెల స్కోర్ సాధించారు. అంతేకాకుండా ప్రతీ ఒక్కరు కనీసం ఒక్క ఫోర్, ఒక సిక్స్​ బాదారు. రంగారెడ్డి బౌలర్లలో తనయ్ జడ్డు, నితిన్ సాయి, తనయ్ త్యాగరాజన్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

Karimnagar vs RangaReddy
మ్యాచ్​ చూసేందుకు స్టేడియానికి వచ్చిన విద్యార్థులు (Source : ETV Bharat)

కాగా, టీజీ 20 లీగ్​ను రెండు ఓటములతో ఆరంభించిన కరీంనగర్ జట్టు తర్వాత వరుసగా ఆడిన మూడు మ్యాచ్​ల్లోనూ గెలుపొందింది. దీంతో పాయింట్ల పట్టికలో మూడో స్థానంలోకి దూసుకొచ్చింది. మరోవైపు, రంగారెడ్డి జట్టు ఇప్పటిదాకా ఐదు మ్యాచ్​లు ఆడగా, అందులో మూడింట్లో నెగ్గి రెండు ఓడిపోయింది.

కరీంనగర్ తుది జట్టు
సాత్విక్ రెడ్డి, తన్మయ్ అగర్వాల్ (కెప్టెన్), హెచ్‌కే సింహా, రాహుల్ రాధేష్ (వికెట్ కీపర్), చందన్ సహాని, నారాయణ తేజ, హరీశ్ ఠాకూర్, శుభమ్ శర్మ, ఆశిష్ శ్రీవాస్తవ, సతీశ్ కుమార్, రత్లావత్ దినేశ్

రంగారెడ్డి తుది జట్టు
తనయ్ త్యాగరాజన్ (కెప్టెన్), ఆరోన్ జార్జ్, అలంకృత్ రాపోల్, ఆరవెల్లి అవనీష్ (వికెట్ కీపర్), ఆదిత్య జవ్వాజీ, జ్ఞాన రెడ్డి, నితిన్ సాయి యాదవ్, నానావత్ రాకేశ్, టి అరుణ్ కుమార్, తనయ్ జడ్డు

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