TG 20 క్వాలిఫయర్ 2 : రప్ఫాడించిన షణ్ముక, అజయ్ దేవ్ - హైదరాబాద్ టార్గెట్ ఎంతంటే?
క్వాలిఫయర్ 2 మ్యాచ్- ముగిసిన కరీంనగర్ ఇన్నింగ్స్- హైదరాబాద్ టార్గెట్ ఎంతంటే?
Karimnagar vs Hyderabad (Source : ETV Bharat)
Published : July 10, 2026 at 9:10 PM IST
Hyderabad vs Karimnagar TG 20 : టీజీ 20 క్వాలిఫయర్ 2 మ్యాచ్లో కరీంనగర్ డైమండ్స్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆ జట్టు 7 వికెట్ల నష్టానికి 157 పరుగులు చేసింది. సింహ (38 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. హైదరాబాద్ బౌలర్లలో అజయ్, షణ్ముక, ప్రణవ్ తలో 2, అఖిల్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.