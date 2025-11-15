ETV Bharat / sports

అనుష్క వచ్చింది, కానీ కోహ్లీనే రాలేదు- 'కాఫీ విత్ కరణ్'కు విరాట్‌ ఎందుకు రాలేదో తెలుసా?

'కాఫీ విత్ కరణ్'కు విరాట్‌ను ఎందుకు పిలవలేదో చెప్పేసిన కరణ్- భార్య అనుష్క చాలాసార్లు వచ్చినా, కోహ్లీ మాత్రం రాలేదు మరి!

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2025 at 8:59 PM IST

Koffee With Karan Show Latest News : బాలీవుడ్‌లో మోస్ట్ ఫేమస్ షో ఏదైనా ఉందంటే అది 'కాఫీ విత్ కరణ్'. ఆ 'కాఫీ కౌచ్' మీద కూర్చుని స్టార్స్ చెప్పే సీక్రెట్స్, బయటపడే లవ్ ఎఫైర్లు ఇండస్ట్రీలో ఎన్నోసార్లు పెద్ద దుమారాలే రేపాయి. దాదాపు బాలీవుడ్‌లోని చాలామంది స్టార్స్ ఈ షోకి వచ్చారు. ఇండియన్ క్రికెట్ కింగ్ విరాట్ కోహ్లీ భార్య, స్టార్ హీరోయిన్ అనుష్క శర్మ కూడా పలుమార్లు ఈ షోలో సందడి చేశారు. కానీ, దేశంలోనే అతిపెద్ద స్టార్ అయిన విరాట్ కోహ్లీ మాత్రం ఇప్పటివరకు ఆ కాఫీ కప్పును ముట్టుకోలేదు. అసలు కోహ్లీ రావడం లేదా? లేక కరణ్ పిలవడం లేదా? ఈ ప్రశ్నకు ఎట్టకేలకు కరణ్ జోహార్ స్వయంగా సమాధానం చెప్పాడు.

సానియా మీర్జా షోలో సీక్రెట్ రివీల్!
సెలబ్రిటీల ఫ్యాషన్, వాళ్ల పర్సనల్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడటంలో కరణ్ జోహార్ ఎప్పుడూ ముందే ఉంటాడు. అలాంటి కరణ్, రీసెంట్‌గా టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా నిర్వహిస్తున్న పాడ్‌కాస్ట్‌లో గెస్ట్‌గా వెళ్లాడు. ఈ షోలో, తన 'కాఫీ విత్ కరణ్' ప్రయాణం గురించి, అందులోని మరపురాని, బాధాకరమైన క్షణాల గురించి పంచుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో, సానియా "మీరు షోకి పిలవాలనుకుని, రాని సెలబ్రిటీలు ఎవరు?" అని అడిగారు. దానికి కరణ్, "రణ్​బీర్ కపూర్ గత మూడు సీజన్ల నుంచి రావడానికి 'నో' చెప్తున్నాడు, అంతకుముందు వచ్చాడు" అని చెప్పాడు.

కోహ్లీని నేను ఎప్పుడూ పిలవలేదు!
ఆ తర్వాత సానియా, "అసలు షోకి ఎప్పుడూ రాని వాళ్ల గురించి చెప్పండి" అని అడగ్గా, ఫ్యాన్స్ ఎప్పటినుంచో అడుగుతున్న విరాట్ కోహ్లీ పేరును కరణ్ ప్రస్తావించాడు. కానీ, అందరూ ఊహించిన దానికి భిన్నంగా ఒక షాకింగ్ నిజాన్ని బయటపెట్టాడు. విరాట్ కోహ్లీని నేను షోకి ఎప్పుడూ పిలవలేదు అని కరణ్ ఒప్పుకున్నాడు. దేశంలోనే అతిపెద్ద స్టార్, ఒక స్టార్ హీరోయిన్ భర్త అయిన విరాట్‌ను కరణ్ ఎందుకు పిలవలేదు? అనే ప్రశ్నకు కూడా ఆయనే సమాధానం చెప్పాడు. అయితే ఆ సమాధానం వెనుక ఒక పెద్ద కాంట్రవర్సీ ఉందట.

ఆ ఇద్దరి దెబ్బ అందుకే ఆ భయం!
విరాట్‌ను ఎందుకు పిలవలేదో రివీల్ చేస్తూ, "హార్దిక్ పాండ్య, కేఎల్ రాహుల్‌తో జరిగిన ఆ ఎపిసోడ్ తర్వాత, నేను ఏ క్రికెటర్‌ను పిలవకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను. అందుకే విరాట్‌ను కూడా ఎప్పుడూ అడగలేదు" అని కరణ్ అసలు విషయం చెప్పాడు. కొన్నేళ్ల క్రితం 'కాఫీ విత్ కరణ్' షోకి వచ్చిన హార్దిక్, రాహుల్ మహిళల గురించి చేసిన కొన్ని కామెంట్స్ దేశవ్యాప్తంగా ఎంత పెద్ద దుమారం రేపాయి. ఆ ఎపిసోడ్ వల్ల వాళ్లిద్దరూ టీమ్‌కు దూరమవ్వడంతోపాటు బీసీసీఐ ఈ ఇద్దరిని మందలించింది.

సేఫ్ గేమ్ ఆడిన కరణ్
ఆ ఒక్క ఎపిసోడ్‌తో వచ్చిన నెగెటివిటీ, విమర్శలతో కరణ్ జోహార్ పూర్తిగా డిఫెన్స్‌లో పడిపోయాడు. ఆ దెబ్బతో, క్రికెటర్లను తన షోకి పిలిచి అనవసరమైన రిస్క్ తీసుకోవడం ఎందుకని ఫిక్స్ అయ్యాడట. చాలా మంది స్టార్స్ నా షోకి రారని నాకు ముందే అనిపించింది, అందుకే నేను వాళ్లను మొదటి నుంచీ అడగలేదు అని కూడా కరణ్ చెప్పాడు. ఈ లిస్టులోనే విరాట్ కోహ్లీ కూడా ఉన్నాడు. అనుష్క శర్మ ఎన్నిసార్లు వచ్చినా, విరాట్‌ను మాత్రం పిలిచి, మళ్లీ ఇంకో కాంట్రవర్సీకి దారి తీయడం ఇష్టం లేక, కరణ్ ఇన్నేళ్లుగా కోహ్లీని పిలవకుండా సేఫ్ గేమ్ ఆడాడు.

