10వేల లీటర్ల నీటిని నిమిషంలో పీల్చేసే సిస్టమ్- 15 నిమిషాల్లోనే గ్రౌండ్ రెడీ- మ్యాచ్​లకు వర్షం టెన్షన్ ఉండదిక!

వరుణుడు ఎంట్రీతో మ్యాచ్ ఫలితం మారుతుందన్న భయానికి చెక్!- గ్రౌండ్ ఆరబెట్టడానికి గంటల కొద్దీ వెయిటింగ్​కు ఇక ఫుల్ స్టాప్!- కుంభవృష్టి కురిసినా జస్ట్ 15నిమిషాల్లోనే ఆట మొదలయ్యేలా క్రేజీ ప్లాన్!

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 20, 2026 at 12:30 PM IST

Kanpur Green Park Stadium : క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నప్పుడు మధ్యలో వర్షం వస్తే వచ్చే చిరాకు అంతా ఇంతా కాదు. వరుణుడు శాంతించినా కూడా గ్రౌండ్ ఆరడానికి గంటల కొద్దీ సమయం పడుతుంది. ముఖ్యంగా పాత కాలపు డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఉన్న స్టేడియాల్లో నీరు నిలిచిపోయి మ్యాచ్​లు రద్దు కావడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. అయితే ఇప్పుడు ఈ సమస్యకు ఒక మంచి పరిష్కారం దొరికింది. ఒకప్పటి పాత స్టేడియం ఇప్పుడు సరికొత్త టెక్నాలజీతో వరల్డ్ క్లాస్ సౌకర్యాలను సొంతం చేసుకోబోతోంది. అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతోంది? నిమిషాల్లోనే గ్రౌండ్​ను ఆరబెట్టే ఆ వింత టెక్నాలజీ ఏంటో తెలుసుకునే ముందు ఈ మార్పు ఎందుకు అవసరమైందో వివరంగా పరిశీలిద్దాం.

గ్రీన్ పార్క్​కు కోట్లాది రూపాయల నిధులు!
ఉత్తరప్రదేశ్​ కాన్పూర్​లో ఉన్న చరిత్రాత్మక గ్రీన్ పార్క్ స్టేడియం ఇప్పుడు పునరుద్ధరణకు నోచుకుంది. ఈ స్టేడియం అభివృద్ధి కోసం అక్కడి ప్రభుత్వం ఏకంగా రూ.45 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించింది. చాలా కాలంగా ఇక్కడ డ్రైనేజీ సమస్య వేధిస్తుండటంతో దీనికి ఒక శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని అధికారులు నిర్ణయించుకున్నారు. బీసీసీఐ టెక్నికల్ టీమ్ ఇచ్చిన ప్రపోజల్​తో ఈ స్టేడియం రూపురేఖలు మారిపోనున్నాయి. అత్యాధునికమైన సబ్ సర్ఫేస్ ఏరేషన్​తో పాటు వాక్యూమ్ పవర్డ్ సిస్టమ్​ను ఇక్కడ ఇన్ స్టాల్ చేయబోతున్నారు.

నిమిషానికి 10 వేల లీటర్ల నీరు-అద్భుతమైన వాక్యూమ్ సిస్టమ్
ఈ కొత్త టెక్నాలజీలో ఉన్న అసలు గొప్పతనం ఏంటంటే? ఇది నిమిషానికి ఏకంగా 10 వేల లీటర్ల నీటిని పీల్చేస్తుందట. వర్షం పడగానే నీటిని గ్రహించడమే కాకుండా, భూమి లోపల నుంచి గడ్డిని కూడా చాలా వేగంగా ఆరబెడుతుంది. దీనివల్ల కుంభవృష్టి కురిసినా కూడా, వర్షం ఆగిన కేవలం 15 నిమిషాల్లోనే గ్రౌండ్ మళ్లీ ఆటకు సిద్ధమవుతుంది. ప్రపంచ స్థాయి స్టేడియాల్లో ఉండే ఈ సౌకర్యం ఇప్పుడు కాన్పూర్ స్టేడియం సొంతం కాబోతుండటం క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​కు పెద్ద పండగ లాంటి వార్త.

గతాన్ని మర్చిపోయేలా కొత్త టెక్నాలజీ
గ్రీన్ పార్క్ స్టేడియం గతంలో ఎన్నో విమర్శలను ఎదుర్కొంది. ముఖ్యంగా 2024లో భారత్, బంగ్లాదేశ్ మధ్య జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్​లో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఎంత అధ్వాన్నంగా ఉందో అందరికీ అర్థమైంది. వర్షం పడిన తర్వాత నీరు నిలిచిపోయి రోజంతా ఆట రద్దు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీనివల్ల ఫ్యాన్స్​తో పాటు ఆటగాళ్లు కూడా తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అలాంటి ఇబ్బందులు మళ్లీ ఎదురుకాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ప్రభుత్వం ఈ వాక్యూమ్ పవర్డ్ సిస్టమ్​పై ఫోకస్ పెట్టింది.

భూమి లోపలి నుంచి ఆపరేషన్- పనిచేసే విధానం ఇదే
సాధారణంగా స్టేడియాల్లో నీటిని పైపుల ద్వారా బయటకు పంపిస్తారు. కానీ ఈ కొత్త సిస్టమ్​లో గ్రౌండ్ లోపల పొరల నుంచి నీటిని లాగేస్తారు. జియో ఫ్యాబ్రిక్ అనే క్లాత్​ను వాడటం వల్ల నీరు చాలా త్వరగా భూమిలోకి ఇంకిపోతుంది. ఇది కేవలం నీటిని తీసేయడమే కాకుండా గడ్డి ఆరిపోయేలా గాలిని కూడా లోపల నుంచి పంపిస్తుంది. దీనివల్ల మ్యాచ్ మధ్యలో అంతరాయం కలగకుండా ప్లేయర్లు తమ ఆటను కొనసాగించవచ్చు.

ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్​ల కోసం
నిధుల కొరత వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ చాలా కాలంగా ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం నుంచి ఫండింగ్ రావడంతో బీసీసీఐ టెక్నికల్ టీమ్ మొదటి దశ పనులను మొదలుపెట్టింది. ఈ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వస్తే గ్రీన్ పార్క్ స్టేడియం ప్రతిష్ట పెరగడమే కాకుండా, ఐపీఎల్​తో పాటు మరిన్ని అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లు ఇక్కడ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాన్పూర్​లోని క్రీడా ప్రేమికులు ఇప్పుడు ఈ సరికొత్త టెక్నాలజీ రాక కోసం ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఒకప్పుడు వర్షం వల్ల విమర్శలు ఎదుర్కొన్న స్టేడియం, ఇప్పుడు నిమిషాల్లోనే ఆరబోయే టెక్నాలజీతో హాట్ టాపిక్​గా మారింది. మరి ఈ కొత్త సిస్టమ్​తో గ్రీన్ పార్క్ అదృష్టం మారుతుందో లేదో చూడాలి.

KANPUR GREEN PARK STADIUM
CRICKET STADIUM DRAINAGE SYSTEM
HYDERABAD STADIUM DRAINAGE SYSTEM
DRAINAGE SYSTEM IN CRICKET GROUND
