టీ20లకు గుడ్‌బై చెప్పిన కేన్ విలియమ్సన్‌!

కేన్​ విలియమ్స్​న్​​ రిటైర్​మెంట్​- ఇందంతా కొత్త ప్లేయర్ల కోసమే!

Kane Williamson Retirement
Kane Williamson Retirement (AFP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 2, 2025 at 10:21 AM IST

1 Min Read
Kane Williamson Retirement : న్యూజిలాండ్ దిగ్గజ ప్లేయర్, మాజీ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికాడు. 2011లో ఈ ఫార్మాట్‌లో అరంగేట్రం చేసిన విలియమ్సన్, 93 మ్యాచ్‌ల్లో 2575 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 18 హాఫ్​ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు ఆయన ఆడిన మ్యాటుల్లో అత్యధిక స్కోరు 95 పరుగులు.

టీ20ల్లో 75 మ్యాచ్‌లకు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించిన విలియమ్సన్, కివీన్​ జట్టుకు కీలక విజయాలు అందించాడు. అయితే ఇక తనకు, జట్టుకు ఇది సరైన సమయమని భావించి ఈ ఫార్మాట్‌కు గుడ్‌బై చెబుతున్నట్లు పేర్కొన్నాడు. 'ఇప్పుడు కొత్త ఆటగాళ్లకు అవకాశాలు ఇవ్వడానికి ఇది సరైన సమయం. రానున్న టీ20 ప్రపంచకప్‌ కోసం జట్టుకు స్పష్టత వస్తుంది' అని విలియమ్సన్ పేర్కొన్నాడు. టెస్ట్, వన్డే ఫార్మాట్లలో మాత్రం తన ఆట కొనసాగుతుందని ఆయన వెల్లడించాడు.

