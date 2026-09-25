షూటింగ్లో తొలి గోల్డ్ మెడల్- ఆసియా రికార్డు నెలకొల్పిన కమల్జీత్- సురుచి
ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ ఖాతాలో రెండో పసిడి - ఈసారి షూటింగ్లో మెడల్ సాధించిన అథ్లెట్లు
Published : September 25, 2026 at 11:14 AM IST
Asian Games India Gold Medal : జపాన్ వేదికగా జరుగుతున్న ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ ఖాతాలో రెండో పసిడి పతకం చేరింది. ప్రస్తుత సీజన్ షూటింగ్లో తొలి గోల్డ్ మెడల్ దక్కింది. 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ మిక్స్డ్ టీమ్ ఈవెంట్లో సురుచి - కమల్జీత్ జోడి అద్భుత ప్రదర్శనతో స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఈ ఈవెంట్ ఫైనల్లో భారత జోడీ బలమైన దక్షిణ కొరియా జోడిని ఓడించింది. ఈ క్రమంలో కమల్జీత్- సురుచి సింగ్ ద్వయం సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది.
ఆసియాలోనే రికార్డు
ఫైనల్లో నాలుగు జట్లు గోల్డ్ మెడల్ పోటీలో నిలిచాయి.ఈ పోటీలో భారత ద్వయం 484.6 పాయింట్లు సాధించి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇక దక్షిణ కొరియా 478.0 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచి రజత పతకాన్ని గెలుచుకోగా, ఇరాన్ 415.8 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచి కాంస్య పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఇండోనేసియా 349.4 పాయింట్లతో నాలుగో స్థానంలో నిలిచి పతకం లేకుండా వెనుదిరిగింది. అయితే భారత్ 484.6 పాయింట్ల స్కోరు సాధించడంతో ఆసియా రికార్డును కూడా నెలకొల్పింది. ఈ ఈవెంట్లో ఇదే అత్యధిక స్కోర్ కావడం విశేషం. గతంలో ఈ ఆసియా రికార్డు ఉజ్బెకిస్థాన్ పేరిట ఉండేది. ఆ దేశం ఇదే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో 481.3 పాయింట్ల స్కోరును సాధించింది. ఇప్పుడు ఈ రికార్డు కమల్జీత్, సురుచి జోడీ బ్రేక్ చేసింది.
GOLD, WITH A RECORD TO MATCH! 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 25, 2026
Suruchi Singh and Kamaljeet seal the gold for India with a new Asian Record of 484.6! 🤩
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పురుషుల 50 మీటర్ల రైఫిల్లో భారత్కు రజత పతకం
మరోవైపు, పురుషుల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 పొజిషన్స్ టీమ్ ఈవెంట్లో, ఐశ్వర్య ప్రతాప్ సింగ్ తోమర్, రుద్రాంక్ష్ పాటిల్, నీరజ్ కుమార్లతో కూడిన భారత త్రయం మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచి భారత్కు మరో పతకం ఖాయం చేసింది. క్వాలిఫికేషన్, టీమ్ ఈవెంట్లలో నిలకడను కనబరిచిన భారత షూటర్లు, రెండో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుని పోడియంపై త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు. ఇక్కడ విశేషమేమిటంటే, ఆ విజయం సాధించిన కేవలం రెండు నిమిషాల వ్యవధిలోనే, షూటింగ్లో భారత్ పసిడి పతకాన్ని గెలుచుకుంది.
🥇 GOLD FOR INDIA! 🇮🇳🎯🔥— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) September 25, 2026
Kamaljeet & Suruchi Singh win GOLD in the 10m Air Pistol Mixed Team event at #AsianGames2026!
🏆 Asian Games Champions!
🇮🇳 Second GOLD for Team India!#TeamIndia #Shooting #AsianGames2026 #IndiaSportsHub https://t.co/1PJL6JBzsd pic.twitter.com/tPPb4nGG8T
భారత పతకాల సంఖ్య
తాజా విజయంతో ప్రస్తుత ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ పతకాల సంఖ్య 19కు చేరింది. ఇందులో 2 స్వర్ణాలు, 8 రజకాలు, 9 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. దీంతో పట్టికలో భారత్ 12వ స్థానంలో కొనసాగుతోంది. అంతకుముందు భారత్కు మహిళల క్రికెట్ ఈవెంట్లో గోల్డ్ మెడల్ దక్కింది.