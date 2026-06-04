ఫిఫాలో 68ఏళ్లుగా ఆ రికార్డ్ అతడి పేరిటే- రొనాల్డో, మెస్సీ కూడా బ్రేక్ చేయలేకపోయారుగా!
రొనాల్డో, మెస్సీ వల్ల కుడా కాలేదు! ప్రపంచకప్ ఒకే ఎడిషన్లో అత్యధిక గోల్స్ సాధించిన ఆటగాడు ఎవరో తెలుసా?
Published : June 4, 2026 at 5:12 PM IST
FIFA World Cup 2026 : ఫిఫా ప్రపంచ కప్ (23వ ఎడిషన్) జూన్ 11 నుంచి జూలై 19 వరకు జరగనుంది. ఫుట్బాల్ దిగ్గజాలు లియోనెల్ మెస్సీ, క్రిస్టియానో రొనాల్డోకు తమ కెరీర్లో ఇదే ఆఖరి వరల్డ్కప్ కానుంది. ఇప్పటిదాకా ఈ లెజెండ్స్ 5 సార్లు ఫిఫా ప్రపంచ కప్లో ఆడారు. దీంతో ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన టోర్నీలో ఇప్పటిదాకా అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడు ఎవరంటే? ఈ ఇద్దరి పేరే అందరికీ గుర్తొస్తుంటుంది. కానీ ఆ రికార్డు ఈ ఇద్దరి పేరిట కూడా లేదు. చాలా కాలం కిందట 1958లోనే ఓ ఆటగాడు అరుదైన రికార్డును నెలకొల్పాడు. ఇన్నేళ్లు గడుస్తున్నా ఆ రికార్డు మాత్రం ఇంకా అతడి పేరిటే కొనసాగుతోంది.
ఫ్రాన్స్ ప్లేయర్ రికార్డు
ఫిఫా వరల్డ్కప్ సింగిల్ ఎడిషన్లో అత్యధిక గోల్స్ సాధించిన రికార్డు ఫ్రాన్స్ ఆటగాడు 'జస్ట్ ఫాంటైన్' పేరు మీద ఉంది. అతడు 1958 ప్రపంచకప్లో ఒకటి రెండు కాద ఏకంగా 13 గోల్స్ సాధించాడు. సింగిల్ ఎడిషన్లో ఓ ప్లేయర్ కొట్టిన అత్యధిక గోల్స్ ఇవే. ఇక్కడ మరో అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, తన కెరీర్లో అతడు ఆ ఒక్క ప్రపంచ కప్లో మాత్రమే ఆడాడు. ఆ తర్వాత ఈ టోర్నీలో ఎప్పుడూ బరిలోకి దిగలేదు. 68ఏళ్ల నుంచి ఈ రికార్డును ఎవరూ బ్రేక్ చేయలేకపోతున్నారు. ఇప్పటికి ఈ రికార్డు తన పేరిటే ఉంది. ఇక అన్ని ప్రపంచ కప్ సీజన్లలో కలిపి అత్యధిక గోల్స్ సాధించిన ఓవరాల్ రికార్డు జర్మనీకి చెందిన మిరోస్లావ్ క్లోజ్ పేరు మీద ఉంది. అతను నాలుగు ప్రపంచ కప్లలో మొత్తం 16 గోల్స్ సాధించాడు.
రొనాల్డో, మెస్సి సంగతేంటి?
ఇప్పుడున్న జెన్ జీ బ్యాచ్కు ఫుట్బాల్ అనగానే టక్కున గుర్తొచ్చేది రొనాల్డో, మెస్సినే. మరి ఈ దిగ్గజ ప్లేయర్లు ఫిఫా వరల్డ్కప్లో ఎన్ని గోల్స్ సాధించారో తెలుసా? ఇప్పటిదాకా 5 వరల్డ్కప్లో ఆడిన మెస్సి మొత్తం 13 గోల్స్ కొట్టాడు. మరోవైపు, అన్నే ఎడిషన్లలో ఆడిన రొనాల్డో మాత్రం ఇప్పటిదాకా 13 గోల్స్ చేయలేకపోయాడు.
Another chapter for Lionel Messi 🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/lCXUNebNhK— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 3, 2026
రొనాల్డో వర్సెస్ మెస్సి
రొనాల్డో వర్సెస్ మెస్సీ గణాంకాలు చూసుకుంటే, ఫిఫా వరల్డ్కప్ల్లో అత్యధిక గోల్స్ మెస్సీ పేరిట ఉంది. అతడు 26 మ్యాచ్ల్లో 13 గోల్స్ చేయగా, రొనాల్డో 22 మ్యాచ్ల్లో 8 గోల్స్ సాధించాడు. కానీ మెస్సీ లేదా మరే ఇతర ఆటగాడు సాధించని ఒక ప్రపంచ రికార్డును మాత్రం రొనాల్డో తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. 5 వేర్వేరు దేశాలలో టైటిల్ గెలుచుకున్న ప్రపంచంలోనే ఏకైక ఆటగాడిగా రొనాల్డో నిలిచాడు.
హైలెట్గా ఈ ఏడాది ఫిఫా
ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఏడాది జరిగే ఫిఫా ప్రపంచ కప్ అనేక విధాలుగా హైలెట్గా నిలవనుంది. చరిత్రలో మొట్ట మొదటిసారిగా మూడు దేశాలు (కెనడా, మెక్సికో, అమెరికా) ఈ టోర్నమెంట్కు సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాయి. దీనికి ముందు, కేవలం రెండు దేశాలే కలిసి ఈ టోర్నీకి ఆతిథ్యం ఇచ్చేవి. ఈసారి టోర్నమెంట్లో పాల్గొనే జట్ల సంఖ్యను కూడా పెంచారు. మొత్తం 48 జట్లు ఇందులో పాల్గొంటాయి. ఫైనల్తో కలిపి మొత్తం 105 మ్యాచ్లు 16 వేర్వేరు వేదికలలో నిర్వహిస్తారు.
Los Angeles Countdown Concert lineup is here 🔥— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026
June 10 at @cryptocomarena - the FIFA Countdown Concert, in collaboration with @recordingacad.
Featuring Diplo’s @MAJORLAZER, @Davido, and more special guests still to be revealed 👀
📺 Live on @tiktok_us
వరల్డ్కప్ హిస్టరీ
సాకర్ను తొలిసారి 1900 ఒలింపిక్స్లో ప్రవేశపెట్టగా 1904లో ఫిఫా ఏర్పడింది. వరల్డ్కప్ పితామహుడిగా చెప్పుకొనే ఫిఫా మాజీ అధ్యక్షుడు జూలెస్ రిమెట్ 1920 విశ్వ క్రీడల్లో సాకర్ కప్ను ప్రతిపాదించాడు. 1930లో తొలి ఫిఫా వరల్డ్కప్ను 13 జట్లతో ఉరుగ్వేలో నిర్వహించారు. ఆతిథ్య దేశమైన ఉరుగ్వే 4- 2తో అర్జెంటీనాను ఓడించి మొదటి టైటిల్ను సొంతం చేసుకొంది. ఆ తర్వాతి 1934లో ఇటలీ, 1938లో ఫ్రాన్స్ నిర్వహించాయి. 1942 మెగా కప్ను హిట్లర్ ఆధ్వర్యంలో జర్మనీలో జరపాలనుకున్నారు. కానీ ప్రపంచ యుద్ధం కారణంగా రద్దు చేశారు. 1946లో కూడా వరల్డ్వార్ కారణంగా మరో సారి ఆగింది. ఇక, 1950 నుంచి ప్రతి నాలుగేళ్ల కొకసారి నిర్వహిస్తున్నారు.
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