21వ శతాబ్దపు టాప్ బౌలర్లు ఎవరు?- బుమ్రాను ఏ స్థానంలో ఉంచారో తెలుసా? ఆ క్రికెటర్ల లిస్ట్ రిలీజ్
ఇంగ్లండ్ వికెట్కీపర్ బ్యాటర్ జోస్ బట్లర్, మాజీ పేసర్ స్టువర్ట్ బ్రాడ్ కలిసి నిర్వహిస్తున్న 'ఫర్ ది లవ్ ఆఫ్ క్రికెట్' పాడ్కాస్ట్లో 21శతాబ్దంలో టాప్ బౌలర్ల లిస్ట్ వెల్లడించారు.
Published : October 14, 2026 at 5:19 PM IST
Jasprit Bumrah Ranking : 21వ శతాబ్దంలో బెస్ట్ బౌలర్లు ఎవరనే విషయంపై జోస్ బట్లర్, స్టువర్ట్ బ్రాడ్ తమ టాప్-10 లిస్ట్ చెప్పారు. ఇందులో జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు దక్కిన స్థానం గురించి ఇప్పుడు ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే అతడి కంటే వెనుక ఈ ఆటలో ఆల్టైమ్ గ్రేట్స్గా గుర్తింపు పొందిన పలువురు బౌలర్లు ఉన్నారు.
మూడో స్థానంలో బుమ్రా
ఇంగ్లండ్ వికెట్కీపర్ బ్యాటర్ జోస్ బట్లర్, మాజీ పేసర్ స్టువర్ట్ బ్రాడ్ కలిసి నిర్వహిస్తున్న 'ఫర్ ది లవ్ ఆఫ్ క్రికెట్' పాడ్కాస్ట్లో టాప్ లిస్ట్ అంటూ వారు క్లారిటీ ఇచ్చారు. 21వ శతాబ్దంలో తమకు నచ్చిన టాప్ 10 బౌలర్లను ఎంపిక చేస్తూ వివరణ కూడా ఇచ్చారు. ఆస్ట్రేలియా లెజెండ్ షేన్ వార్న్కు మొదటి స్థానం ఇచ్చారు. ఇంగ్లండ్ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన జేమ్స్ అండర్సన్ రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. మూడో స్థానానికి వచ్చేసరికి జస్ప్రీత్ బుమ్రాను ఎంచుకున్నారు. 243 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో 511 వికెట్లు తీసిన బుమ్రా ఇప్పటివరకు 18 సార్లు ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన ఇచ్చాడు. భారత పేస్ బౌలింగ్లో అతడి స్థానం గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేకపోయినా, ఈ లిస్ట్లో వచ్చిన ర్యాంక్ మాత్రం ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకుంది.
మెక్గ్రాత్ కంటే ముందే
బుమ్రా తర్వాతి స్థానంలో గ్లెన్ మెక్గ్రాత్ ఉన్నాడు. ఆస్ట్రేలియాకు మూడు వరల్డ్ కప్లు గెలవడంలో కీలకంగా ఉన్న మెక్గ్రాత్ 376 మ్యాచ్ల్లో 949 అంతర్జాతీయ వికెట్లు తీసుకున్నాడు. వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో 71 వికెట్లతో ఇప్పటికీ టాప్లో ఉన్నాడు. అలాంటి బౌలర్ను 4వ స్థానంలో ఉంచి, బుమ్రాను 3వ స్థానంలో పెట్టడం ఈ లిస్ట్లో హైలెట్ అయింది. బుమ్రా విదేశీ టెస్టుల్లో చేసిన ప్రదర్శనతో పాటు భారత్లో స్పిన్కు అనుకూలంగా ఉండే పిచ్లపై కూడా వికెట్లు తీయగలడన్న విషయాన్ని బట్లర్, బ్రాడ్ పరిగణలోకి తీసుకున్నారు. ఇప్పటికే రెండు టీ20 వరల్డ్ కప్ టైటిల్స్ గెలిచిన భారత జట్టులో బుమ్రా భాగమయ్యాడు.
వార్న్కే మొదటి స్థానం
ఈ లిస్ట్లో నంబర్ వన్గా షేన్ వార్న్ నిలిచాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 1001 వికెట్లు తీసిన వార్న్, ముత్తయ్య మురళీధరన్ తర్వాత వెయ్యి వికెట్ల మార్క్ దాటిన రెండో బౌలర్. ఆస్ట్రేలియా తరఫున అత్యధిక టెస్టు వికెట్లు తీసిన బౌలర్ కూడా వార్నే. రెండో స్థానంలో జేమ్స్ అండర్సన్ను ఉంచారు. ఇంగ్లండ్ తరఫున 991 అంతర్జాతీయ వికెట్లు తీసిన అండర్సన్, పేసర్లలో అత్యధిక వికెట్లు సాధించిన బౌలర్గా నిలిచాడు. స్టువర్ట్ బ్రాడ్తో కలిసి చాలా కాలం ఇంగ్లండ్ పేస్ బౌలింగ్ను నడిపించిన అండర్సన్కు రెండో స్థానం ఇవ్వడం మరో సర్ప్రైజ్.
మురళీ మాత్రం ఆరో స్థానంలో
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధికంగా 1347 వికెట్లు తీసిన ముత్తయ్య మురళీధరన్ ఈ లిస్ట్లో ఆరో స్థానంలో ఉన్నాడు. శ్రీలంకకు 1996 వరల్డ్ కప్, 2002 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ టైటిల్స్ వచ్చిన జట్లలో మురళీ కీలకంగా ఉన్నాడు. అయినా బట్లర్, బ్రాడ్ తమ ఎంపికలో మురళీని టాప్ 5లో పెట్టలేదు. ఐదో స్థానంలో ఆస్ట్రేలియా పేసర్ ప్యాట్ కమిన్స్ ఉన్నాడు. 535 అంతర్జాతీయ వికెట్లు తీసిన కమిన్స్ కెప్టెన్గా 2023 వరల్డ్ కప్, వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్స్ గెలిచాడు. అంటే గణాంకాల పరంగా ముందున్న వారిని మాత్రమే కాకుండా, వేర్వేరు ఫార్మాట్లలో ప్రభావం చూపిన బౌలర్లను కూడా ఈ లిస్ట్లో పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
తర్వాత సౌతాఫ్రికా
7 నుంచి 9వ స్థానం వరకు వరుసగా ముగ్గురు సౌతాఫ్రికా బౌలర్లు ఉన్నారు. డేల్ స్టెయిన్ ఏడో స్థానంలో ఉండగా, కగిసో రబాడా ఎనిమిదో స్థానంలో ఉన్నాడు. షాన్ పొలాక్కు తొమ్మిదో స్థానం దక్కింది. స్టెయిన్ 699 అంతర్జాతీయ వికెట్లు తీసుకోగా, రబాడా 631 వికెట్లు సాధించాడు. పొలాక్ కెరీర్లో 823 వికెట్లు ఉన్నాయి. పదో స్థానంలో ఆస్ట్రేలియా లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ను ఎంచుకున్నారు. రెండు వరల్డ్ కప్ టైటిల్స్తో పాటు వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచిన స్టార్క్ ఖాతాలో 773 అంతర్జాతీయ వికెట్లు ఉన్నాయి.
వీళ్లకు మాత్రం చోటు లేదు
ఈ టాప్ 10లో కొన్ని పెద్ద పేర్లు లేకపోవడం వైరల్ అవుతోంది. రవిచంద్రన్ అశ్విన్, అనిల్ కుంబ్లే, నాథన్ లయన్, టిమ్ సౌథీ లాంటి బౌలర్లు లిస్ట్లో చోటు ఇవ్వలేదు. ముఖ్యంగా ఇటీవల కాలంలో అశ్విన్, లయన్ ఇద్దరూ టెస్టుల్లో భారీ వికెట్లతో ఎక్కువ ప్రభావం చూపిన స్పిన్నర్లలో ఉన్నారు. అయినా బట్లర్, బ్రాడ్ తమ టాప్ లిస్టులో వాళ్లను తీసుకోలేదు. దీనిపై నెటిజన్ల నుంచి కూడా భిన్నమైన అభిప్రాయాలు వెలువడుతున్నాయి.
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