జో రూట్ ఖాతాలో చెత్త రితార్డ్- 148 ఏళ్ల టెస్టు చరిత్రలో తొలి ప్లేయర్​గా!

సెంచరీ కొట్టినా జో రూట్​కు నిరాశే- కపిల్ దేవ్ పేరిట ఉన్న చెత్త రికార్డు బద్దలు

Joe Root
Joe Root (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Joe Root Test Records : క్రికెట్​లో రికార్డులు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. కొన్ని గర్వంగా చెప్పుకునేవి అయితే, మరికొన్ని ఎప్పుడెప్పుడు చెరిగిపోతాయా అనిపించే చెత్త రికార్డులు. ఇంగ్లాండ్ స్టార్ బ్యాటర్ జో రూట్ ఇప్పుడు అలాంటి ఒక దారుణమైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై జరుగుతున్న యాషెస్ సిరీస్​లో భాగంగా గబ్బా వేదికగా జరిగిన రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్ జట్టు చిత్తుగా ఓడిపోయింది. ఈ ఓటమితో జో రూట్ ప్రపంచ క్రికెట్​లో ఒక చెత్త రికార్డును నెలకొల్పాడు. దీంతో భారత దిగ్గజం కపిల్ దేవ్ పేరిట ఉన్న ఈ చెత్త రికార్డును రూట్ అధిగమించాడు.

సెంచరీ కొట్టినా నో యూజ్!
గబ్బా టెస్ట్ జో రూట్​కు వ్యక్తిగతంగా చాలా స్పెషల్ అనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియాలో అతనికి ఇదే టెస్టుల్లో తొలి సెంచరీ. ఈ డే/నైట్ టెస్టులో ఇంగ్లాండ్ తరఫున అద్భుతమైన పోరాట పటిమ కనబరిచిన రూట్ 138 పరుగులు చేశాడు. కానీ అతని సెంచరీ బూడిదలో పోసిన పన్నీరులా మారింది. స్టీవ్ స్మిత్ నాయకత్వంలోని ఆస్ట్రేలియా ఈ మ్యాచ్​లో 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఫలితంగా ఐదూ మ్యాచ్​ల సిరీస్​లో 2-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. రూట్ శ్రమ వృథా అయ్యింది.

148 ఏళ్ల చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి
ఈ ఓటమితో ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై ఒక్క మ్యాచ్​ కూడా నెగ్గకుండా అత్యధిక టెస్టులు ఆడిన ప్లేయర్​గా రూట్ చెత్త రికార్డును మూటగట్టుకున్నాడు. ఇప్పటివరకు జో రూట్ ఆస్ట్రేలియాలో 16 టెస్ట్ మ్యాచ్​లు ఆడాడు. కానీ విచిత్రం ఏంటంటే ఇందులో ఒక్కటంటే ఒక్క మ్యాచ్​లో కూడా ఇంగ్లాండ్ గెలవలేదు. దీంతో విదేశీ గడ్డపై ఒక్క గెలుపు లేకుండా అత్యధిక మ్యాచ్​లు ఆడిన ప్లేయర్​గా రూట్ చెత్తరికార్డుల్లోకెక్కాడు. 148 ఏళ్ల టెస్టు క్రికెట్​ చరిత్రలో ఇలా జరగడం ఇదే తొలిసారి.

కపిల్ దేవ్ రికార్డు బద్దలు
ఇంతకుముందు ఈ చెత్త రికార్డు భారత దిగ్గజం కపిల్ దేవ్ పేరిట ఉండేది. కపిల్ దేవ్ తన 16 ఏళ్ల కెరీర్​లో పాకిస్థాన్ గడ్డపై 15 టెస్ట్ మ్యాచ్​లు ఆడారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు అక్కడ ఒక్క టెస్ట్ మ్యాచ్ కూడా గెలవలేకపోయాడు. అందులో 10 డ్రాలు ఉండగా, 5 ఓటములు ఉన్నాయి. ఇన్నాళ్లకు జో రూట్ 16 మ్యాచ్​లతో కపిల్ దేవ్ రికార్డును (15 మ్యాచ్ లు) దాటేశాడు.

విదేశీ గడ్డపై ఒక్క మ్యాచ్​లోనూ నెగ్గకుండా అత్యధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన ప్లేయర్లు

జో రూట్ (ఇంగ్లాండ్)ఆస్ట్రేలియా16
కపిల్ దేవ్ (భారత్)పాకిస్థాన్15
ముస్తాక్ మహ్మద్ (పాకిస్థాన్)ఇంగ్లాండ్14

ఆస్ట్రేలియాలో ఒక్క విజయమూ లేని ప్లేయర్లు
కాగా, రూట్​ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై ఒక్క విజయం నమోదు చేయకుండా అత్యధిక మ్యాచ్​లు ఆడిన ప్లేయర్ న్యూజిలాండ్ మాజీ క్రికెటర్ డేనియల్ వెటోరి. అతడు 12 మ్యాచ్​లు ఆడినా ఒక్క టెస్టులోనూ నెగ్గలేదు. ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ (11 మ్యాచ్ లు), డేవిడ్ మలన్ (10) ఉన్నారు. జో రూట్ ఆడిన ఈ 16 మ్యాచ్​ల్లో ఇంగ్లాండ్ ఏకంగా 14 సార్లు ఓడిపోవడం గమనార్హం. 2013 నుంచి ఇంగ్లాండ్ యాషెస్ కోసం ఆస్ట్రేలియా వెళ్లిన ప్రతిసారీ జో రూట్ జట్టులో ఉన్నాడు. కానీ ఫలితం మాత్రం మారడం లేదు. చివరిసారిగా ఇంగ్లాండ్ జట్టు ఆస్ట్రేలియాలో 2011 సిడ్నీ టెస్టులో గెలిచింది.

అంతులేని దురదృష్టం
జో రూట్ ఎంత గొప్ప బ్యాటర్ అయినా కెప్టెన్​గా, ప్లేయర్​గా ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై మాత్రం అతనికి అదృష్టం కలిసి రావడం లేదు. సెంచరీ కొట్టినా సరే జట్టును గెలిపించలేకపోయానే బాధ అతనిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ జట్టు ఆటతీరు చూస్తుంటే, ఈ సిరీస్​లో కూడా గెలిచే అవకాశాలు తక్కువగానే కనిపిస్తున్నాయి. అదే జరిగితే రూట్ చెత్త రికార్డు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

