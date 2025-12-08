ETV Bharat / sports

T20 వరల్డ్​కప్​కు ముందు ICCకి షాక్ ఇవ్వనున్న జియోహాట్​స్టార్!

సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న జియోహాట్​స్టార్

JioHotstar ICC Agreement
JioHotstar ICC Agreement (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 4:34 PM IST

JioHotstar ICC Agreement : 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్​నకు ముందు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ)కి భారీ షాక్ తగలనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కావడానికి రెండు నెలల ముందు అఫీషియల్ స్ట్రీమింగ్ పార్ట్​నర్ జియోహాట్​స్టార్ షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఐసీసీ టోర్నీలకు ఓటీటీ పార్ట్​నర్​గా కొనసాగుతున్న 'జియోహాట్​స్టార్' ఒప్పందం నుంచి తప్పుకోవాలని భావిస్తుందట. ఈ మేరకు జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

అదే కారణం!
ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ జియోహాట్​స్టార్ 2024లో ఐసీసీ టోర్నీల స్ట్రీమింగ్ హక్కులు 3 బిలియన్ డాలర్ల భారీ ధరకు దక్కించుకుంది. ఈ అగ్రిమెంట్ నాలుగేళ్ల పాటు, అంటే 2027 దాకా ఉంది. అయితే ఈ డీల్​తో జియోహాట్​స్టార్ గత రెండేళ్లలో భారీగా నష్టపోయినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో అగ్రిమెంట్​లో కొనసాగలేమని జియోహాట్​స్టార్ ఐసీసీకి సమాచారం కూడా ఇచ్చిందట. దీంతో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్​ కోసం ఐసీసీ కొత్త పార్ట్​నర్​ను వెతుక్కునే పనిలో పడింది. 2026- 29 మధ్య కాలానికి కొత్త పార్ట్​నర్​ను ఐసీసీ వెతుకుతుంది!

ఫ్యాన్స్​కు నిరాశే
ప్రస్తుతం జియోహాట్​స్టార్ కూడా సబ్​స్క్రిప్షన్ బేస్​పైనే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందిస్తోంది. అయితే జియో నెట్​వర్క్​ యూజర్లకు మాత్రం ఎంపిక చేసిన రీఛార్జ్ ప్లాన్స్​తో జియోహాట్​స్టార్ సబ్​స్క్రిప్షన్ ఉచితంగా లభించేది. దీంతో జియో యూజర్లు ఫ్రీగానే మ్యాచ్​లు చేశారు. ఇక కొత్త పార్ట్​నర్​తో ఐసీసీ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటే ఇకపై సబ్​స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.

JIOHOTSTAR ICC AGREEMENT
JIOSTAR

