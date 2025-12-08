T20 వరల్డ్కప్కు ముందు ICCకి షాక్ ఇవ్వనున్న జియోహాట్స్టార్!
సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న జియోహాట్స్టార్
Published : December 8, 2025 at 4:34 PM IST
JioHotstar ICC Agreement : 2026 టీ20 వరల్డ్కప్నకు ముందు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ)కి భారీ షాక్ తగలనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కావడానికి రెండు నెలల ముందు అఫీషియల్ స్ట్రీమింగ్ పార్ట్నర్ జియోహాట్స్టార్ షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఐసీసీ టోర్నీలకు ఓటీటీ పార్ట్నర్గా కొనసాగుతున్న 'జియోహాట్స్టార్' ఒప్పందం నుంచి తప్పుకోవాలని భావిస్తుందట. ఈ మేరకు జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
అదే కారణం!
ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జియోహాట్స్టార్ 2024లో ఐసీసీ టోర్నీల స్ట్రీమింగ్ హక్కులు 3 బిలియన్ డాలర్ల భారీ ధరకు దక్కించుకుంది. ఈ అగ్రిమెంట్ నాలుగేళ్ల పాటు, అంటే 2027 దాకా ఉంది. అయితే ఈ డీల్తో జియోహాట్స్టార్ గత రెండేళ్లలో భారీగా నష్టపోయినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో అగ్రిమెంట్లో కొనసాగలేమని జియోహాట్స్టార్ ఐసీసీకి సమాచారం కూడా ఇచ్చిందట. దీంతో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కోసం ఐసీసీ కొత్త పార్ట్నర్ను వెతుక్కునే పనిలో పడింది. 2026- 29 మధ్య కాలానికి కొత్త పార్ట్నర్ను ఐసీసీ వెతుకుతుంది!
🚨 NO ICC TOURNAMENT ON JIOHOTSTAR & STAR SPORTS 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) December 8, 2025
- JioStar has informed ICC that it wants to exit from $3 Billion Media rights deal ahead of T20 World Cup 2026 due to financial loss. (Economic Times). pic.twitter.com/d8hVtYZ9wo
ఫ్యాన్స్కు నిరాశే
ప్రస్తుతం జియోహాట్స్టార్ కూడా సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్పైనే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందిస్తోంది. అయితే జియో నెట్వర్క్ యూజర్లకు మాత్రం ఎంపిక చేసిన రీఛార్జ్ ప్లాన్స్తో జియోహాట్స్టార్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉచితంగా లభించేది. దీంతో జియో యూజర్లు ఫ్రీగానే మ్యాచ్లు చేశారు. ఇక కొత్త పార్ట్నర్తో ఐసీసీ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటే ఇకపై సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.