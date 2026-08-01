పాకిస్థాన్ ప్లేయర్ను హగ్ చేసుకున్న టీమ్ఇండియా స్టార్
ది హండ్రెడ్ టోర్నీలో వైరల్ మూమెంట్- పాకిస్థాన్ ప్లేయర్ను ఆప్యాయంగా కౌగిలించుకున్న టీమ్ఇండియా స్టార్- బర్మింగ్హామ్ ఫీనిక్స్పై సదరన్ బ్రేవ్స్ జట్టు ఘనవిజయం
Published : August 1, 2026 at 7:14 PM IST
Team India Star Hugged Pak Player : క్రికెట్ గ్రౌండ్లో ఇండియా, దాయాది దేశం పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ అంటే ఆ క్రేజ్ ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. దానికి తగ్గట్టుగానే ఇరు జట్ల ఆటగాళ్ల మధ్య వైరం కూడా ఎప్పుడూ అదే స్థాయిలో కనిపిస్తుంటుంది. ముఖ్యంగా గత ఏడాది 2025లో జరిగిన పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లతో షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడానికి కూడా మన ఇండియన్ క్రికెటర్లు దూరంగా ఉంటూ వస్తున్నారు. ఇలాంటి ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మధ్య ఇంగ్లాండ్లో జరుగుతున్న ప్రతిష్ఠాత్మక 'ది హండ్రెడ్ ఉమెన్స్ లీగ్'లో ఒక ఆసక్తికరమైన దృశ్యం జరిగింది. ఇరు దేశాలకు చెందిన ఇద్దరు స్టార్ ప్లేయర్లు మ్యాచ్ అనంతరం గ్రౌండ్లో పలకరించుకున్న ఒక వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ అక్కడ ఏం జరిగిందనే ఆసక్తికరమైన వివరాల్లోకి వెళితే!
నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న వీడియో
గురువారం నాడు సదరన్ బ్రేవ్స్, బర్మింగ్హామ్ ఫీనిక్స్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత రెండు జట్లకు చెందిన ఆటగాళ్లు అద్భుతమైన క్రీడాస్ఫూర్తితో ఒకరికొకరు షేక్ హ్యాండ్స్ ఇచ్చుకున్నారు. సరిగ్గా అదే సమయంలో సదరన్ బ్రేవ్స్ ఫ్రాంచైజీ తరఫున ఆడుతున్న భారత స్టార్ క్రికెటర్ జెమీమా రోడ్రిగ్స్, బర్మింగ్హామ్ ఫీనిక్స్ జట్టులోని పాకిస్థాన్ ఆల్రౌండర్ ఫాతిమా సనా దగ్గరకు వెళ్లి హగ్ చేసుకుంది. ఇద్దరూ ఒకరినొకరు కౌగిలించుకుని మాట్లాడుకోవడం ఆ వీడియోలో కనిపించింది. చాలా కాలంగా రెండు దేశాల క్రికెటర్ల మధ్య గ్రౌండ్లో ఇలాంటి వాతావరణం ఏమాత్రం కనిపించకపోవడంతో నెటిజన్లు ఈ వీడియోను తెగ షేర్ చేస్తున్నారు.
బ్యాట్తో చెలరేగిన జెమీమా రోడ్రిగ్స్
ఇక ఈ మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే, తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సదరన్ బ్రేవ్స్ జట్టు నిర్ణీత వంద బంతుల్లో మూడు వికెట్ల నష్టానికి 140 పరుగుల భారీ స్కోరును బోర్డుపై పెట్టింది. ఆ జట్టు ఓపెనర్లుగా క్రీజులోకి వచ్చిన లిజెల్ లీ 43 పరుగులు చేయగా, మరో స్టార్ బ్యాటర్ మైయా బౌచియర్ 45 పరుగులతో అద్భుతమైన పునాది వేశారు. ఆ తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన స్టార్ బ్యాటర్ జెమీమా రోడ్రిగ్స్ ఆఖరిలో తన మార్క్ షాట్లతో చెలరేగిపోయింది. కేవలం 18 బంతులు మాత్రమే ఎదుర్కొన్న ఆమె బౌండరీలతో విరుచుకుపడి అజేయంగా 28 పరుగులు సాధించింది. ఆమె ఆడిన ఫాస్ట్ ఇన్నింగ్స్ వల్లే సదరన్ బ్రేవ్స్ జట్టు ప్రత్యర్థి ముందు ఒక బలమైన టార్గెట్ను ఉంచగలిగింది.
తీవ్రంగా నిరాశపరిచిన ఫాతిమా సనా
సదరన్ బ్రేవ్స్ బ్యాటర్లు ఒకవైపు ఫోర్లు సిక్సర్లతో చెలరేగుతుంటే బర్మింగ్హామ్ ఫీనిక్స్ స్టార్ బౌలర్ ఫాతిమా సనాకు మాత్రం ఈ మ్యాచ్ ఏమాత్రం కలిసిరాలేదు. ఆమె వేసిన 15 బంతుల స్పెల్లో ఏకంగా 33 పరుగులు సమర్పించుకుని ఫ్యాన్స్ను తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది. భారీగా పరుగులు ఇచ్చుకోవడమే కాకుండా కనీసం ఒక్క వికెట్ కూడా ఆమె ఖాతాలో పడలేదు. బర్మింగ్హామ్ బౌలర్లలో అలనా కింగ్, అలైస్ కాప్సీ మాత్రమే తలా ఒక వికెట్ తీసుకుని కాస్త పర్వాలేదనిపించారు. ఇక ఫాతిమా సనా బౌలింగ్లోనే కాకుండా చివర్లో బ్యాటింగ్లో కూడా పూర్తిగా తేలిపోయింది. క్రీజులో ఉన్నప్పటికీ కేవలం ఐదు పరుగులు మాత్రమే చేసి నాటౌట్గా మిగిలిపోయి తన జట్టుకు ఎలాంటి లాభం చేకూర్చలేకపోయింది.
అద్భుతమైన ఓపెనింగ్ దొరికినా
ఆ తర్వాత 141 పరుగుల టార్గెట్తో ఛేజింగ్కు దిగిన బర్మింగ్హామ్ ఫీనిక్స్ జట్టుకు అదిరిపోయే రేంజ్లో ఓపెనింగ్ దొరికింది. ఓపెనర్లు టామీ బ్యూమౌంట్, డావినా పెరిన్ ఇద్దరూ కలిసి ఫస్ట్ వికెట్కు ఏకంగా 73 పరుగుల సాలిడ్ పార్టనర్ షిప్ నెలకొల్పారు. డావినా పెరిన్ 43 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేసి అద్భుతమైన ఫామ్లో కనిపించగా, టామీ బ్యూమౌంట్ 22 పరుగులు చేసి తనవంతు మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చింది. వీళ్లిద్దరూ క్రీజులో ఉన్నంతసేపు కొడుతున్న షాట్స్ చూస్తే బర్మింగ్హామ్ ఫీనిక్స్ జట్టు ఈ మ్యాచ్ను చాలా ఈజీగా గెలిచేలానే కనిపించింది.
నాటౌట్ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ
కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఓపెనింగ్ జోడీ పెవిలియన్ చేరిందో అక్కడినుంచి మ్యాచ్ మొత్తం ఊహించని విధంగా టర్న్ అయిపోయింది. సారా గ్లెన్ వేసిన అద్భుతమైన బౌలింగ్లో డావినా పెరిన్ అవుట్ అవ్వగా, లారెన్ బెల్ బౌలింగ్లో అలైస్ కాప్సీ వికెట్ కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత బంతితో మ్యాజిక్ చేసిన సోఫీ మోలినెక్స్ చివర్లో రెండు కీలక వికెట్లు తీసి ప్రత్యర్థి జట్టును కోలుకోకుండా భారీ దెబ్బకొట్టింది. స్టార్ ప్లేయర్ ఎల్లీస్ పెర్రీ 16 పరుగులతో ఆఖరివరకు పోరాడినప్పటికీ తన జట్టును గెలిపించలేకపోయింది. దీంతో బర్మింగ్హామ్ జట్టు కేవలం 116/5 పరుగులకే పరిమితమై 24 పరుగుల తేడాతో ఓటమిని మూటగట్టుకుంది. ఈ గెలుపుతో సదరన్ బ్రేవ్స్ జట్టు ఈ సీజన్లో వరుసగా నాలుగు విజయాలతో కొనసాగిస్తుంటే, ఫీనిక్స్ జట్టు మాత్రం ఇప్పటివరకు ఒక్క మ్యాచ్ కూడా గెలవకుండా పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగున ఉండిపోయింది.
భారత్కు బాక్సింగ్లో రెండు స్వర్ణాలు - సత్తా చాటిన ప్రీతి పవార్, జైస్మిన్ లాంబోరియా
CWG 2026లో డబుల్ ధమాకా- నీరజ్కు రజతం, యశ్వీర్కు కాంస్యం- జూడోలో స్వర్ణాలు