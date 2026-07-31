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'అంగాద్​కు ఫుట్​బాల్ ఆటే ఇష్టం- అందుకే మేం యూరప్​​కు షిఫ్ట్ అవుతాం!'-బుమ్రా సతీమణి సంజన

కొడుకు కెరీర్​ కోసం బుమ్రా యూరప్​కు షిఫ్ట్ కానున్నాడా? - తమ కుమారుడికి క్రికెట్ కంటే ఎక్కువ ఫుట్​బాల్ ఆటే ఇష్టమట- బుమ్రా సతీమణి సంజనా గణేశన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

Jasprit Bumrah -Sanjana Ganesan
Jasprit Bumrah -Sanjana Ganesan (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 10:11 AM IST

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Jasprit Bumrah Europe : భారత స్టార్ క్రికెటర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా సతీమణి సంజనా గణేశన్ తమ కుమారుడు అంగాద్ బుమ్రా గురించి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. అంగాద్ కారణంగా తమ ఫ్యామిలీ యూరప్​లో సెటిల్ అవ్వాల్సి వస్తుందేమో అని అన్నారు. తాజాగా ఓ స్పోర్ట్స్ పాడ్​కాస్ట్​లో పాల్గొన్న ఆమె తమ ఫ్యామిలీలో జరిగిన ఆసక్తికర విషయాన్ని షేర్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

యూరప్​​కు బుమ్రా ఫ్యామిలీ!
కుమారుడు అంగాద్ గురించి సరదా విషయాన్ని సంజన చెప్పుకొచ్చారు. తమ కుమారుడి క్రికెట్ కంటే ఎక్కువగా ఫుట్​బాల్​ ఆటను ఇష్టపడుతున్నాడని అన్నారు. ఈ విషయాన్ని తన తండ్రి జస్ప్రీత్​కు కూడా చెప్పేశాడని తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే అంగాద్​ ఫుట్​బాల్ కోచింగ్​కు సంబంధించిన క్లాసులు ప్రారంభమయ్యాయని అన్నారు. అయితే కొడుకు క్రికెట్​ కంటే ఫుట్​బాల్​ను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నానని చెప్పడంతో బుమ్రా చాలా బాధపడ్డాడని ఆమె తెలిపారు. ఒకవేళ భవిష్యత్​లో తమ కొడుకు ఫుట్‌బాల్‌ను ఎంచుకుంటే మాత్రం, అతడి కెరీర్​ కోసం​ తాము యూరప్‌కు వెళ్లాల్సి వస్తుందేమోనని చెప్పారు. అయితే ఇదంతా ఇంట్లో సరదాగా జరిగిన ఫన్నీ సంభాషణ అని సంజన అన్నారు. అయితే అంగాద్​కు ప్రస్తుతం రెండేళ్లే కావడం విశేషం.

కాగా, బుమ్రా- సంజన వివాహం 2021 మార్చి 15న జరిగింది. ఈ జంటకు 2023 సెప్టెంబర్ 04న అంగాద్ జన్మించాడు.

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