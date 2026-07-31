'అంగాద్కు ఫుట్బాల్ ఆటే ఇష్టం- అందుకే మేం యూరప్కు షిఫ్ట్ అవుతాం!'-బుమ్రా సతీమణి సంజన
కొడుకు కెరీర్ కోసం బుమ్రా యూరప్కు షిఫ్ట్ కానున్నాడా? - తమ కుమారుడికి క్రికెట్ కంటే ఎక్కువ ఫుట్బాల్ ఆటే ఇష్టమట- బుమ్రా సతీమణి సంజనా గణేశన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
Published : July 31, 2026 at 10:11 AM IST
Jasprit Bumrah Europe : భారత స్టార్ క్రికెటర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా సతీమణి సంజనా గణేశన్ తమ కుమారుడు అంగాద్ బుమ్రా గురించి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. అంగాద్ కారణంగా తమ ఫ్యామిలీ యూరప్లో సెటిల్ అవ్వాల్సి వస్తుందేమో అని అన్నారు. తాజాగా ఓ స్పోర్ట్స్ పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్న ఆమె తమ ఫ్యామిలీలో జరిగిన ఆసక్తికర విషయాన్ని షేర్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
యూరప్కు బుమ్రా ఫ్యామిలీ!
కుమారుడు అంగాద్ గురించి సరదా విషయాన్ని సంజన చెప్పుకొచ్చారు. తమ కుమారుడి క్రికెట్ కంటే ఎక్కువగా ఫుట్బాల్ ఆటను ఇష్టపడుతున్నాడని అన్నారు. ఈ విషయాన్ని తన తండ్రి జస్ప్రీత్కు కూడా చెప్పేశాడని తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే అంగాద్ ఫుట్బాల్ కోచింగ్కు సంబంధించిన క్లాసులు ప్రారంభమయ్యాయని అన్నారు. అయితే కొడుకు క్రికెట్ కంటే ఫుట్బాల్ను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నానని చెప్పడంతో బుమ్రా చాలా బాధపడ్డాడని ఆమె తెలిపారు. ఒకవేళ భవిష్యత్లో తమ కొడుకు ఫుట్బాల్ను ఎంచుకుంటే మాత్రం, అతడి కెరీర్ కోసం తాము యూరప్కు వెళ్లాల్సి వస్తుందేమోనని చెప్పారు. అయితే ఇదంతా ఇంట్లో సరదాగా జరిగిన ఫన్నీ సంభాషణ అని సంజన అన్నారు. అయితే అంగాద్కు ప్రస్తుతం రెండేళ్లే కావడం విశేషం.
🔴 WE WILL HAVE TO MOVE TO EUROPE – BUMRAH WIFE REVEALS WHY 🤯— Sam (@cricsam02) July 30, 2026
🎙️: Sanjana Ganesan shared a funny story about her & Jasprit Bumrah's son. She said their little boy has just started football classes and already told Bumrah that he likes football more than cricket.
- She joked… pic.twitter.com/oKxwDjEDNQ
కాగా, బుమ్రా- సంజన వివాహం 2021 మార్చి 15న జరిగింది. ఈ జంటకు 2023 సెప్టెంబర్ 04న అంగాద్ జన్మించాడు.