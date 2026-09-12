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బుమ్రా వచ్చేశాడు- వైభవ్‌కు నెట్స్‌లో అసలైన ఛాలెంజ్!

గాయం తర్వాత నెట్స్‌లోకి తిరిగొచ్చిన జస్ప్రీత్ బుమ్రా- వైభవ్ సూర్యవంశీకి యార్కర్లు, గుడ్ లెంగ్త్ బంతులతో ఛాలెంజ్- 45 నిమిషాల పాటు వేగంతో బౌలింగ్ చేసిన బుమ్రా- ప్రాక్టీస్‌లో ఇషాన్ కిషన్‌కు మరో టెన్షన్

Bumrah Vaibhav Sooryavanshi Nets
జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వైభవ్ సూర్యవంశీ (IANS File Photos)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 12:45 PM IST

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Bumrah Vaibhav Sooryavanshi Nets : అఫ్గానిస్థాన్‌తో టీ20 సిరీస్‌కు ముందు దిల్లీలో టీమ్ఇండియా ప్రాక్టీస్ రెండో రోజుకు చేరింది. కానీ ఆ సెషన్‌లో అందరి ఫోకస్ ఒక చిన్న నెట్ బ్యాటిల్ మీదే పడింది. గాయం నుంచి కోలుకుని జట్టులోకి తిరిగొచ్చిన జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఒక వైపు, యువ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ మరో వైపు నిలిచారు. ఇద్దరూ భారత్ నెట్స్‌లో ఒకరినొకరు ఎదుర్కోవడం ఇదే తొలిసారి. ఐపీఎల్‌లో 15 ఏళ్ల వయసులో బుమ్రా బౌలింగ్‌లో వైభవ్ సిక్స్ కొట్టిన సందర్భం ఉంది. దీంతో శుక్రవారం అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ నెట్ సెషన్‌లో ఇద్దరి మధ్య పోటీ అసలైన వైబ్స్ తీసుకొచ్చింది.

ఫీల్డింగ్‌తో మొదలైన సెషన్
దులీప్ ట్రోఫీ ముగించుకుని ఇషాన్ కిషన్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, తిలక్ వర్మ జట్టుతో చేరడంతో ఈ సెషన్‌కు దాదాపు పూర్తి స్క్వాడ్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. తేలికపాటి జల్లుల కారణంగా మొదట మైదానంపై కవర్లు ఉన్నా, వర్షం తగ్గిన తర్వాత ఆటగాళ్లు బయటకు వచ్చారు. కొత్త ఫీల్డింగ్ కోచ్ సుభదీప్ ఘోష్ మొదటి అరగంట పాటు డైరెక్ట్ హిట్ డ్రిల్స్ చేయించాడు. ఆటగాళ్లను రెండు గ్రూపులుగా విడగొట్టి స్టంప్స్‌ను టార్గెట్ చేయించాడు. తర్వాత హై క్యాచింగ్ ప్రాక్టీస్ జరిగింది. ఈ సమయంలో వైభవ్ కొన్ని కష్టమైన క్యాచులను వదిలేశాడు. బౌండరీ దగ్గర క్యాచ్ కోసం ముందే సరైన యాంగిల్ తీసుకోవాలని ఘోష్ ఆటగాళ్లకు సూచనలు ఇచ్చాడు.

45 నిమిషాలు పూర్తి స్పీడ్‌తో
బుమ్రా తన రన్అప్‌ను మార్క్ చేసుకుని అర్ష్‌దీప్ సింగ్, ఫిట్ అయిన నితీశ్ కుమార్ రెడ్డిలతో కలిసి బౌలింగ్ మొదలుపెట్టాడు. శివమ్ దూబేతో పాటు హర్షిత్ రాణాకు కవర్‌గా వచ్చిన యశ్ ఠాకూర్‌ కూడా బౌలింగ్ చేశాడు. బుమ్రా చాలా కాలం రిహాబ్ తర్వాత వచ్చినప్పటికీ దాదాపు 45 నిమిషాల పాటు పూర్తి ఇంటెన్సిటీతో బౌలింగ్ చేశారు. జూలైలో ఇంగ్లండ్ టూర్ సమయంలో బుమ్రాకు మోకాలి గాయం అయింది. ఆ గాయం కారణంగా ఒక వన్డేకు దూరమయ్యాడు. తర్వాత శ్రీలంకతో జరిగిన టెస్ట్ సిరీస్‌ను కూడా మిస్ అయ్యాడు. ఆ గ్యాప్ తర్వాత టీమ్ఇండియా నెట్స్‌లో తిరిగి బంతి అందుకున్న తొలి రోజే పెద్ద స్పెల్ వేశాడు. రన్అప్ నుంచి బంతి రిలీజ్ చేసే వరకు ఎక్కడా ఇబ్బంది కనిపించకుండా వరుసగా బౌలింగ్ కొనసాగించాడు.

వైభవ్‌కు వరుసగా
వైభవ్ సూర్యవంశీ, సంజూ శాంసన్ నెట్స్‌లో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చాక బుమ్రా వైభవ్‌కు వరుసగా బంతులు వేశారు. మొదటి నుంచే యార్కర్లు, గుడ్ లెంగ్త్ బంతులతో అతన్ని పరీక్షించాడు. వైభవ్‌కు వేసిన మొదటి బంతి యార్కర్. అది లెగ్ స్టంప్ బయటకు వెళ్లడంతో బ్యాట్ తగలలేదు. రెండో బంతిని మంచి లెంగ్త్‌లో బయటకు వెళ్లేలా వేయగా వైభవ్ పూర్తిగా బీట్ అయ్యాడు. మూడోది మళ్లీ బ్లాక్‌హోల్‌ను టార్గెట్ చేసిన యార్కర్ కాగా ఈసారి బ్యాట్ కిందకు తీసుకొచ్చి ఆపగలిగాడు. తర్వాత మరో మంచి లెంగ్త్ బంతికి వైభవ్ ఎడ్జ్ ఇచ్చాడు. మ్యాచ్‌లో అయితే వికెట్ కీపర్‌కు సులభమైన క్యాచ్ అయ్యేలా ఉన్న ఆ బంతి తర్వాత బుమ్రా వెంటనే నవ్వేశాడు. మధ్యలో ఒక ఓవర్‌పిచ్డ్ బంతిని వైభవ్ డ్రైవ్ చేశాడు.

ఇషాన్‌కు చిన్న టెన్షన్
అదే నెట్‌లో సంజూ శాంసన్‌ను కూడా బుమ్రా యార్కర్లు, శరీరానికి దగ్గరగా వచ్చే షార్ట్ బాల్స్‌తో ఇబ్బంది పెట్టాడు. అర్ష్‌దీప్, యశ్ ఠాకూర్, దూబే, నితీశ్ కూడా వైభవ్‌కు బౌలింగ్ చేశారు. వాళ్లను ఎదుర్కొంటూ వైభవ్ కొంత ఫ్రీగా ఆడేందుకు ప్రయత్నించినా, బుమ్రా బౌలింగ్‌లో మాత్రం పెద్ద షాట్లకు వెళ్లలేదు. ఇషాన్ కిషన్ కూడా బుమ్రాను ఎక్కువగా అటాక్ చేయలేదు. తర్వాత నెట్ బౌలర్ నవదీప్ సైనీ వేసిన బౌన్సర్‌కు ఇషాన్ ఇబ్బంది పడ్డాడు. బంతి నుంచి తప్పుకునే ప్రయత్నంలో అది పై భాగంలో తగలడంతో ఫిజియోలు వచ్చి అతని వెన్ను భాగాన్ని పరిశీలించారు. శాంసన్ పేస్ నెట్స్ ముగించుకున్న తర్వాత స్పిన్నర్లను ఎదుర్కొనే నెట్‌కు వెళ్లాడు.

రాత్రి పది వరకు ప్రాక్టీస్
మొత్తం ప్రాక్టీస్ మూడు గంటలకు పైగా సాగింది. పేసర్లు, స్పిన్నర్లు, నెట్ బౌలర్లు టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లకు వరుసగా బౌలింగ్ చేశారు. ఢిల్లీలో సాయంత్రం తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ నవదీప్ సైనీ కూడా ఎక్కువసేపు బౌలింగ్ కొనసాగించాడు. సెషన్ చివరికి చాలామంది బౌలర్లు అలసిపోయే వరకు నెట్స్ నడిచాయి. అభిషేక్ శర్మ మాత్రం చివర్లో ప్యాడ్లు కట్టుకుని బ్యాటింగ్‌కు వచ్చాడు. మిగతా సెషన్ దాదాపు ముగిసిన తర్వాత కూడా అతని ప్రాక్టీస్ కొనసాగింది. రాత్రి పది గంటల సమయానికి హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, బ్యాటింగ్ కోచ్ సితాంశు కోటక్ అభిషేక్‌కు ప్రత్యేకంగా షార్ట్ బాల్ ప్రాక్టీస్ చేయించారు. పిచ్‌పై కొంచెం షార్ట్ లెంగ్త్ నుంచి బంతులు విసురుతూ వాటిని ఎలా ఎదుర్కోవాలో ప్రాక్టీస్ చేయించారు.

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